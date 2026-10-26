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Как очистить чайник от белой накипи за 30 минут без соды и уксуса

Анна Косик
26 октября 2026, 19:30
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Чайник станет чистым за считанные минуты, если использовать правильное домашнее средство.
Как очистить чайник от белой накипи за 30 минут без соды и уксуса
Лучшее домашнее средство от накипи в чайнике / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

  • Как лучше всего удалить накипь в чайнике
  • Каких ошибок следует избегать при очистке чайника

Для удаления накипи в чайнике достаточно двух чайных ложек лимонной кислоты на пол-литра воды. Это средство растворяет минеральные отложения эффективнее пищевой соды и, в отличие от уксуса, не оставляет резкого запаха.

Главред узнал, что эксперты издания Wprost объяснили, почему образуется белый налет на стенках чайника и как от него легко избавиться.

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Почему образуется накипь в чайнике

Белый налет на дне и стенках образуется при нагревании жесткой воды и состоит преимущественно из карбоната кальция. Поэтому растворить такие отложения удается не всеми средствами.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой
Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой / Инфографика: Главред

Например, сода не способна полностью очистить чайник, поскольку имеет слабощелочную реакцию и практически не взаимодействует с карбонатом кальция. А уксус, которым очень часто чистят чайник, справляется с задачей, однако после кипячения уксусная кислота надолго наполняет кухню неприятным запахом.

Поэтому лучшим домашним средством для очистки чайника остается лимонная кислота.

"Лимонная кислота действует иначе: она не отрывает отложения механически, а растворяет их, поэтому применять силу не нужно. После обработки достаточно просто протереть поверхность мягкой губкой или тщательно промыть чайник водой", - пояснили специалисты.

Как правильно применять лимонную кислоту для очистки чайника

Сначала в чайник нужно налить 500 мл воды и добавить туда же 2 чайные ложки лимонной кислоты без горки. Затем необходимо перемешать все до полного растворения порошка, нагреть раствор и оставить на 15–30 минут.

После этого остаётся вылить воду, тщательно промыть чайник, вскипятить чистую воду и слить её также.

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Об источнике: Wprost

Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно значимые вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

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