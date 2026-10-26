Как очистить чайник от белой накипи за 30 минут без соды и уксуса

Вы узнаете:
- Как лучше всего удалить накипь в чайнике
- Каких ошибок следует избегать при очистке чайника
Для удаления накипи в чайнике достаточно двух чайных ложек лимонной кислоты на пол-литра воды. Это средство растворяет минеральные отложения эффективнее пищевой соды и, в отличие от уксуса, не оставляет резкого запаха.
Главред узнал, что эксперты издания Wprost объяснили, почему образуется белый налет на стенках чайника и как от него легко избавиться.
Почему образуется накипь в чайнике
Белый налет на дне и стенках образуется при нагревании жесткой воды и состоит преимущественно из карбоната кальция. Поэтому растворить такие отложения удается не всеми средствами.
Например, сода не способна полностью очистить чайник, поскольку имеет слабощелочную реакцию и практически не взаимодействует с карбонатом кальция. А уксус, которым очень часто чистят чайник, справляется с задачей, однако после кипячения уксусная кислота надолго наполняет кухню неприятным запахом.
Поэтому лучшим домашним средством для очистки чайника остается лимонная кислота.
"Лимонная кислота действует иначе: она не отрывает отложения механически, а растворяет их, поэтому применять силу не нужно. После обработки достаточно просто протереть поверхность мягкой губкой или тщательно промыть чайник водой", - пояснили специалисты.
Как правильно применять лимонную кислоту для очистки чайника
Сначала в чайник нужно налить 500 мл воды и добавить туда же 2 чайные ложки лимонной кислоты без горки. Затем необходимо перемешать все до полного растворения порошка, нагреть раствор и оставить на 15–30 минут.
После этого остаётся вылить воду, тщательно промыть чайник, вскипятить чистую воду и слить её также.
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Об источнике: Wprost
Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно значимые вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.
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