Как очистить чайник от белой накипи за 30 минут без соды и уксуса

Чайник станет чистым за считанные минуты, если использовать правильное домашнее средство.

https://glavred.info/lifehack/kak-ochistit-chaynik-ot-beloy-nakipi-za-30-minut-bez-sody-i-uksusa-10807226.html Ссылка скопирована

Лучшее домашнее средство от накипи в чайнике / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Как лучше всего удалить накипь в чайнике

Каких ошибок следует избегать при очистке чайника

Для удаления накипи в чайнике достаточно двух чайных ложек лимонной кислоты на пол-литра воды. Это средство растворяет минеральные отложения эффективнее пищевой соды и, в отличие от уксуса, не оставляет резкого запаха.

Главред узнал, что эксперты издания Wprost объяснили, почему образуется белый налет на стенках чайника и как от него легко избавиться.

видео дня

Почему образуется накипь в чайнике

Белый налет на дне и стенках образуется при нагревании жесткой воды и состоит преимущественно из карбоната кальция. Поэтому растворить такие отложения удается не всеми средствами.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой / Инфографика: Главред

Например, сода не способна полностью очистить чайник, поскольку имеет слабощелочную реакцию и практически не взаимодействует с карбонатом кальция. А уксус, которым очень часто чистят чайник, справляется с задачей, однако после кипячения уксусная кислота надолго наполняет кухню неприятным запахом.

Поэтому лучшим домашним средством для очистки чайника остается лимонная кислота.

"Лимонная кислота действует иначе: она не отрывает отложения механически, а растворяет их, поэтому применять силу не нужно. После обработки достаточно просто протереть поверхность мягкой губкой или тщательно промыть чайник водой", - пояснили специалисты.

Как правильно применять лимонную кислоту для очистки чайника

Сначала в чайник нужно налить 500 мл воды и добавить туда же 2 чайные ложки лимонной кислоты без горки. Затем необходимо перемешать все до полного растворения порошка, нагреть раствор и оставить на 15–30 минут.

После этого остаётся вылить воду, тщательно промыть чайник, вскипятить чистую воду и слить её также.

Читайте также:

Об источнике: Wprost Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно значимые вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред