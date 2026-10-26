Комнатные растения страдают из-за отопления: на каком расстоянии от батареи их держать

Короткий световой день и пересушенный воздух заставляют тропические растения замедлять рост, поэтому уход за ними приходится перестраивать.

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5 комнатных растений, которые принесут удачу в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexel

Вы узнаете:

Как часто подкармливать комнатные растения зимой

Как повысить влажность воздуха возле батареи

Как избавиться от грибных комариков и паутинных клещей

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Отопительный сезон становится самым опасным периодом для тропических комнатных растений: короткий световой день и пересушенный батареями воздух замедляют их рост, а привычный летний уход только ухудшает ситуацию. Подкормку следует сократить до одного раза в месяц, поливать только после проверки почвы, а горшки отодвинуть от радиаторов как минимум на метр, сообщает Deccoria.

Монстера, фикус, спатифилум или замиокулькас родом из тропиков, где день длится около 12 часов, а влажность редко опускается ниже 60%. В декабре световой день короче 8 часов, а в отапливаемой квартире влажность опускается до 30–40%.

"Если ухаживать за ними так же, как летом, мы сами создаем проблемы: переувлажненную почву, засоление земли из-за избытка удобрений и сухие листья, на которых прекрасно чувствуют себя паутинные клещи", - отмечают авторы издания.

Зеленым растениям, которые растут и зимой, требуется меньшая, но регулярная доза удобрений. В примере издания с марта по сентябрь удобрение вносят раз в две недели по 2–5 мл на литр воды, а с октября по февраль - раз в месяц по 2 мл на литр.

Раствор вносят только во влажную почву, а температура воды не должна быть ниже 10 °C. Кактусам и суккулентам в состоянии покоя подкормка не требуется - к ней возвращаются весной, с появлением нового прироста.

Как ускорить цветение комнатных цветов / Инфографика: Главред

Метр от батареи и поддон с керамзитом

Перед поливом эксперты советуют проверить почву пальцем на глубину 2–3 см и, если она еще влажная, подождать. Постоянно влажная почва грозит гниением корней и появлением грибных комариков.

С сухим воздухом помогает бороться расстояние не менее метра от радиатора и поддоны с влажным керамзитом, в которых дно горшка не стоит в воде. Сгруппированные рядом вазоны также создают более влажный микроклимат, чем одиночные.

Вредители, которым нравится сухое тепло

Мелкие тёмные мушки над почвой - это сциариды, или грибные комарики. Угрозу представляют их личинки, которые повреждают корни, особенно у молодых растений и черенков.

Борьбу начинают с подсушивания верхнего слоя почвы и полива снизу через поддон. Взрослых насекомых вылавливают желтыми клейкими ловушками, а личинок уничтожают средствами на основе азадирахтина из семян индийского дерева ним.

Сухое тепло от радиаторов также способствует размножению паутинных клещей и трипсов. Первые оставляют светлые пятна и тонкую паутину, вторые - серебристые пятна, черные точки и деформированные молодые листья. Для проверки под растение кладут белый лист и встряхивают побег - подвижные пятнышки подтвердят заражение.

Пораженный вазон сразу изолируют и обрабатывают спреем на основе масла рыжика посевного раз в 7 дней, в частности нижнюю сторону листьев. Для большой коллекции удобнее использовать концентрат на основе силиконовых полимеров, но его не применяют на молодых растениях и черенках.

В качестве профилактических мер авторы советуют регулярно осматривать листья снизу, а новые вазоны первые 14 дней держать отдельно от остальной коллекции.

"Растения, которые хорошо переживут зиму, весной быстрее начнут расти. Достаточно нескольких минут каждую неделю и наблюдения, пока мелкая проблема не переросла в нашествие", - отмечают в издании.

Смотрите видео о том, как ухаживать за комнатными растениями зимой:

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