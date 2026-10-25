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Пыль внутри батарей: как очистить радиаторы за несколько минут

Марина Иваненко
25 октября 2026, 18:14
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Как удалить пыль с радиаторов без разборки? Как очистить батареи феном, зачем проверять термостат и что может препятствовать распространению тепла.
Как почистить батареи обычным феном
Как почистить батареи обычным феном / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как почистить батареи обычным феном
  • Почему важно удалить пыль перед началом отопительного сезона
  • Что проверить перед началом отопительного сезона

Обычный фен для волос поможет удалить пыль из труднодоступных мест радиатора перед началом отопительного сезона. Простая процедура занимает всего несколько минут и помогает поддерживать чистоту и не препятствовать свободной циркуляции теплого воздуха. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает Startlap.hu, за несколько месяцев простоя внутри радиаторов могут скапливаться пыль, шерсть домашних животных и другие загрязнения. Они оседают в труднодоступных местах, из-за чего обычного протирания внешней поверхности недостаточно. Для очистки можно воспользоваться пылесосом, влажной тряпкой и феном, который поможет выдуть пыль из внутренних промежутков.

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Как почистить радиатор феном: пошаговая инструкция

Подготовьте полотенце и место для уборки

Перед началом работы расстелите под радиатором полотенце или другую ткань, которую не жалко испачкать. На неё будет оседать пыль, вылетающая из батареи во время очистки. При необходимости уберите стоящие рядом вещи, чтобы не запачкать их.

Включите фен на холодный воздух

Для очистки используйте режим холодного воздуха. Горячий воздух не нужен: он может разносить нагретую пыль и вызывать неприятный запах. Перед началом убедитесь, что радиатор холодный, а электроприбор можно безопасно использовать на необходимом расстоянии от батареи.

Удалите пыль из внутренних зазоров

Направляйте поток воздуха в верхние отверстия и щели радиатора, чтобы вытолкнуть пыль наружу и вниз, на подготовленное полотенце. Не подносите фен слишком близко к батарее и следите, чтобы пыль не разлеталась по всей комнате.

Завершите уборку

После очистки соберите пыль с полотенца и пропылесосьте пол возле батареи. Внешнюю поверхность радиатора протрите влажной тряпкой, если это допускают материал и рекомендации производителя. Перед включением отопления убедитесь, что все поверхности сухие.

Регулярность уборки зависит от количества пыли в доме, наличия домашних животных и конструкции радиатора. Проверять чистоту батарей следует перед началом отопительного сезона, а при необходимости повторять процедуру зимой.

Дрова для отопления зимой
Дрова для отопления зимой / Инфографика: Главред

Что проверить перед включением отопления

Равномерно ли нагревается батарея

Если радиатор нагревается неравномерно, причина не обязательно в пыли. Например, холодные участки могут свидетельствовать о наличии воздуха в системе или других технических неисправностях. Если батарея плохо греет, стоит проверить рекомендации производителя или обратиться к специалисту.

Работает ли термостатический клапан

После длительного перерыва регулятор температуры может работать некорректно. Проверьте, меняется ли нагрев радиатора при регулировке. Если клапан застрял или не реагирует, не пытайтесь силой его прокручивать - лучше обратиться к мастеру.

Достаточно ли места вокруг батареи

Плотные шторы, мебель и вещи, расположенные вплотную к радиатору, могут препятствовать циркуляции тёплого воздуха. Чтобы тепло более равномерно распределялось по комнате, не закрывайте батарею и оставляйте вокруг неё свободное пространство.

Если радиатор издает необычные звуки, остаётся холодным или нагревается значительно медленнее, чем обычно, причину стоит выяснить до наступления сильных холодов. Очистка от пыли помогает поддерживать чистоту, но не заменяет техническое обслуживание системы отопления.

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Об источнике - Startlap

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