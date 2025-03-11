Больше расходов, чем от холодильника: сколько электроэнергии потребляет фен

Вы узнаете:
- Сколько электроэнергии потребляет фен
- Насколько больше холодильника фен "мотает" света
Фен неотъемлемая вещь в уходе за волосами для многих. Однако лишь единицы знают, что этот прибор на самом деле потребляет немало электроэнергии.
Главред выяснил, сколько электроэнергии потребляет фен и почему его частое использование может ударить по кошельку. Пользователи Quora поделились собственными наблюдениями и данными о том, сколько в среднем "мотает" фен.
Важно отметить, что количество электроэнергии, которую тратит фен, зависит от его мощности: она может составлять как и 600-1000 Вт, так и 1800-2500 Вт. Чем мощнее фен, тем быстрее он сушит волосы, но и потребляет больше электроэнергии.
Если взять средние показатели, то фен с мощностью 1500 Вт используется около 10 минут, то потребление составит 0,25 кВт-ч. Для сравнения холодильник потребляет около 0,2 кВт-ч. Поэтому использование фена на постоянной основе может отразиться на квитанциях на оплату электроэнергии.
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