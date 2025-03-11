Больше расходов, чем от холодильника: сколько электроэнергии потребляет фен

Многие не догадываются, что большие расходы электроэнергии за месяц могут быть связаны с частым использованием фена.

https://glavred.info/life/bolshe-rashodov-chem-ot-holodilnika-skolko-elektroenergii-potreblyaet-fen-10646345.html Ссылка скопирована

Сколько в среднем потребляет фен / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Вы узнаете:

Сколько электроэнергии потребляет фен

Насколько больше холодильника фен "мотает" света

Фен неотъемлемая вещь в уходе за волосами для многих. Однако лишь единицы знают, что этот прибор на самом деле потребляет немало электроэнергии.

Главред выяснил, сколько электроэнергии потребляет фен и почему его частое использование может ударить по кошельку. Пользователи Quora поделились собственными наблюдениями и данными о том, сколько в среднем "мотает" фен.

видео дня

Важно отметить, что количество электроэнергии, которую тратит фен, зависит от его мощности: она может составлять как и 600-1000 Вт, так и 1800-2500 Вт. Чем мощнее фен, тем быстрее он сушит волосы, но и потребляет больше электроэнергии.

Если взять средние показатели, то фен с мощностью 1500 Вт используется около 10 минут, то потребление составит 0,25 кВт-ч. Для сравнения холодильник потребляет около 0,2 кВт-ч. Поэтому использование фена на постоянной основе может отразиться на квитанциях на оплату электроэнергии.

Другие новости:

Что такое Quora Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 год веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред