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Даже выключенный: сколько электроэнергии на самом деле потребляет телевизор

Сергей Кущ
13 января 2025, 02:53
108
Старые телевизоры "мотают" гораздо больше, чем новые модели.
Сколько электроэнергии на самом деле потребляет телевизор
Сколько электроэнергии на самом деле потребляет телевизор / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Какой расход электроэнергии и разных моделей телевизоров
  • Сколько мотает выключенный телевизор

Современные телевизоры становятся всё более энергоэффективными, однако потребление электроэнергии остаётся важным вопросом для пользователей.

Главред расскажет, сколько электроэнергии расходует телевизор за 1 час работы, сколько киловатт берёт телевизор за месяц, и сколько мотает выключенный телевизор в режиме ожидания.

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Основные факторы потребления электроэнергии

Расход электроэнергии телевизором зависит от множества параметров, пишет moyo:

Технология экрана:

  • Ламповые транзисторы и электронно-лучевые трубки (устаревшие модели) потребляют больше энергии.
  • Светодиоды (LED), жидкие кристаллы (LCD) и OLED-экраны — экономичнее.
  • Газоразрядные элементы и плазменные экраны — менее энергоэффективны.

Размер экрана:

Чем больше диагональ (например, 85 дюймов против 24), тем выше энергопотребление.

Класс энергоэффективности:

Телевизоры с рейтингами A+++, A++ или A+ потребляют меньше энергии по сравнению с устройствами классов B, C, D.

Дополнительные функции:

Наличие Smart TV, Wi-Fi, Bluetooth и мощных аудиосистем увеличивает энергопотребление.

Режим ожидания:

Выключенный телевизор в режиме ожидания потребляет от 0,3 Вт до 1 Вт.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Сколько электроэнергии расходует телевизор за 1 час работы?

Средний телевизор с LED-экраном и диагональю 40-50 дюймов потребляет около 60-120 Вт в час. То есть за 1 час работы он использует 0,06-0,12 кВт·ч. Для плазменных телевизоров этот показатель может достигать 250 Вт, а для старых моделей с электронно-лучевыми трубками — более 300 Вт.

Сколько киловатт берёт телевизор за месяц?

Расчёты для среднего пользователя, который смотрит телевизор 4 часа в день:

  • LED-телевизор: 0,08 кВт·ч × 4 часа × 30 дней = 9,6 кВт·ч в месяц.
  • OLED-телевизор: около 12-15 кВт·ч в месяц.
  • Плазменный телевизор: до 30 кВт·ч в месяц.

Если телевизор работает дольше или используется интенсивнее (например, в режиме фона), энергозатраты увеличиваются.

Сколько мотает выключенный телевизор?

В режиме ожидания телевизор потребляет минимальную мощность, обычно 0,3-1 Вт. За месяц это:

0,5 Вт × 24 часа × 30 дней = 0,36 кВт·ч.

Хотя это незначительная величина, она может накапливаться, если в доме много таких устройств.

Как определить реальное потребление электроэнергии

По документации: Производитель указывает средние показатели энергопотребления.

С помощью счётчика: Отключите все приборы, кроме телевизора, и проверьте его энергозатраты за час.

С помощью ваттметра: Устройство покажет точное значение мощности.

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