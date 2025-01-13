Даже выключенный: сколько электроэнергии на самом деле потребляет телевизор

Вы узнаете:
- Какой расход электроэнергии и разных моделей телевизоров
- Сколько мотает выключенный телевизор
Современные телевизоры становятся всё более энергоэффективными, однако потребление электроэнергии остаётся важным вопросом для пользователей.
Главред расскажет, сколько электроэнергии расходует телевизор за 1 час работы, сколько киловатт берёт телевизор за месяц, и сколько мотает выключенный телевизор в режиме ожидания.
Основные факторы потребления электроэнергии
Расход электроэнергии телевизором зависит от множества параметров, пишет moyo:
Технология экрана:
- Ламповые транзисторы и электронно-лучевые трубки (устаревшие модели) потребляют больше энергии.
- Светодиоды (LED), жидкие кристаллы (LCD) и OLED-экраны — экономичнее.
- Газоразрядные элементы и плазменные экраны — менее энергоэффективны.
Размер экрана:
Чем больше диагональ (например, 85 дюймов против 24), тем выше энергопотребление.
Класс энергоэффективности:
Телевизоры с рейтингами A+++, A++ или A+ потребляют меньше энергии по сравнению с устройствами классов B, C, D.
Дополнительные функции:
Наличие Smart TV, Wi-Fi, Bluetooth и мощных аудиосистем увеличивает энергопотребление.
Режим ожидания:
Выключенный телевизор в режиме ожидания потребляет от 0,3 Вт до 1 Вт.
Сколько электроэнергии расходует телевизор за 1 час работы?
Средний телевизор с LED-экраном и диагональю 40-50 дюймов потребляет около 60-120 Вт в час. То есть за 1 час работы он использует 0,06-0,12 кВт·ч. Для плазменных телевизоров этот показатель может достигать 250 Вт, а для старых моделей с электронно-лучевыми трубками — более 300 Вт.
Сколько киловатт берёт телевизор за месяц?
Расчёты для среднего пользователя, который смотрит телевизор 4 часа в день:
- LED-телевизор: 0,08 кВт·ч × 4 часа × 30 дней = 9,6 кВт·ч в месяц.
- OLED-телевизор: около 12-15 кВт·ч в месяц.
- Плазменный телевизор: до 30 кВт·ч в месяц.
Если телевизор работает дольше или используется интенсивнее (например, в режиме фона), энергозатраты увеличиваются.
Сколько мотает выключенный телевизор?
В режиме ожидания телевизор потребляет минимальную мощность, обычно 0,3-1 Вт. За месяц это:
0,5 Вт × 24 часа × 30 дней = 0,36 кВт·ч.
Хотя это незначительная величина, она может накапливаться, если в доме много таких устройств.
Как определить реальное потребление электроэнергии
По документации: Производитель указывает средние показатели энергопотребления.
С помощью счётчика: Отключите все приборы, кроме телевизора, и проверьте его энергозатраты за час.
С помощью ваттметра: Устройство покажет точное значение мощности.
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