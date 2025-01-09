Чем вытереть экран телевизора: альтернатива профессиональным средствам

Важно знать, чем протирать телевизор в домашних условиях, чтобы не повредить его.

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Чем нельзя протирать экран телевизора / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чем категорически нельзя вытирать экран телевизора

Каким раствором можно протереть телевизор

Как убрать царапины на экране телевизора

Мало кто задумывается, как вытирать экран плазменного телевизора, чтобы не повредить его поверхность, поэтому часто для очистки выбирают средства, которые категорически нельзя использовать.

Главред узнал, что протирать экран телевизора нельзя туалетной бумагой, бумажными полотенцами, газетой и даже влажными салфетками. Если вы не знаете, можно ли протирать телевизор средством для мытья стекол, то ответ также нет.

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Складывается впечатление, что единственный вариант, который остается - это профессиональные средства по уходу за экранами, которые стоят довольно дорого. Однако альтернатива на самом деле есть.

Ведущая ИРТ Полтава рассказала, какой жидкостью можно протирать экран телевизора быстро и дешево. По ее словам, избавиться от следов пальцев поможет мыльный раствор.

В воду нужно добавить несколько капель жидкого мыла, после чего намочить в растворе тряпку, выкрутить ее и хорошо протереть экран. Последним шагом нужно насухо протереть экран тряпкой из микрофибры.

Если микрофибры нет, альтернативой может быть тряпка из флиса или байки. Труднодоступные места ведущая советует протирать отдельно ватными палочками.

Также она рассказала, как избавиться от маленьких царапин на экране телевизора. Их легко устранить с помощью белой резинки без следов карандаша. Потрите ею по царапине, после чего протрите участок экрана сухой тряпкой.

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Что такое ИРТ Полтава? ИРТ-Полтава - первый информационно-рекламный канал в Полтаве. Начал вещание 1 сентября 2007 года. Телеканал вещает в пределах города Полтавы (зрительская аудитория - 240 000 человек). Коллектив насчитывает более 30 человек, пишет Википедия.

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