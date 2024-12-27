Как сделать скриншот на компьютере Windows 10: нехитрая инструкция

Пошаговый гайд, как сделать скриншот на компьютере с помощью клавиатуры, может значительно облегчить жизнь.

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Как сделать скриншот на ПК и где его найти / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как сделать скриншот всего экрана на Windows 10

Как сохранить скриншот на компьютере

Во время пользования компьютером часто возникает потребность сделать скриншот экрана. Если на телефоне это обычно достаточно просто и выполняется с помощью зажатия двух кнопок, то как сделать скриншот всего экрана Windows 10 знают далеко не все.

Главред узнал, как сделать скриншот экрана на компьютере и сохранить его, если операционная система вашего ПК Windows 10. Microsoft поделилась подробной инструкцией.

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Для того чтобы сделать снимок всего экрана, воспользуйтесь клавишей Print Screen (PrtSc). Нажмите ее, после чего скриншот будет сохранен в буфере обмена. Вставьте его в графический редактор или документ, нажав комбинацию клавиш Ctrl + V.

Если вам нужно сделать скриншот всего экрана и автоматически сохранить его, необходимо нажать Windows + PrtSc, после чего изображение автоматически сохранится в папке: C:\Users\Ваше_имя\Pictures\Screenshots.

В случае, если вы хотите сделать скриншот только активного окна, нажимайте комбинацию Alt + PrtSc. Скриншот будет сохранен в буфере обмена, и его можно вставить в любой редактор.

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Что известно о Microsoft Microsoft Corporation - многонациональная с американскими корнями корпорация компьютерных технологий со 124 тыс. работников в 102 странах (2017 г.), является крупнейшей в мире компанией-производителем программного обеспечения. Главный офис расположен в корпоративном кампусе в Редмонде (Вашингтон, США), сообщает Википедия. Самыми популярными продуктами корпорации являются операционные системы Microsoft Windows и офисный пакет Microsoft Office. Microsoft владеет значительными компаниями в других частях рынка, такими как кабельная телевизионная сеть MSNBC, интернет-портал MSN и мультимедийная энциклопедия Microsoft "Encarta". Компания также продает аппаратное обеспечение, например, компьютерные мыши Microsoft, а также такие развлекательные продукты, как Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X и MSN TV.

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