Сколько электроэнергии расходует интернет: ответ удивит многих

Вы узнаете:
- Сколько энергии потребляет роутер
- Сколько электроэнергии расходует ноутбук
- Можно ли оставлять роутер на ночь включенным в розетку
Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, но его использование через роутер повышает общее потребление электроэнергии в доме. Важно понимать, например, сколько энергии потребляет 1 ГБ данных.
Главред разобрался, сколько энергии потребляет весь Интернет и узнал другие нюансы потребления света роутером и ноутбуком благодаря пользователям Quora.
Обычный Wi-Fi роутер потребляет в среднем от 5 до 20 Вт в час в зависимости от модели. Например, при потреблении 10 Вт за сутки расходуется 240 Вт-ч (0,24 кВт-ч). За месяц это составляет примерно 7,2 кВт-ч.
Хотя цифры незначительны по сравнению с другими приборами, выключение роутера на ночь может сэкономить до 2-3 кВт-ч ежемесячно. Вот почему роутер нельзя оставлять включенным на ночь, если вы хотите экономить.
Если говорить о передаче 1 ГБ данных через Интернет, то это требует энергии, которая зависит от инфраструктуры: для мобильных сетей это может быть до 2-3 кВт-ч, через оптоволоконные сети - значительно меньше, примерно 0,2-0,5 кВт-ч.
Важно рассчитывать и то, сколько электроэнергии расходует компьютер за 1 час работы. Средний ПК потребляет от 50 до 200 Вт в час в зависимости от типа.
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Что такое Quora
Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 год веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.
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