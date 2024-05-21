УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Интернет больше пропадать не будет: как сделать, чтобы роутер работал без света

Юрий Берендий
21 мая 2024, 20:50
1326
Существуют способы, которые позволят в условиях отключения света остаться с интернетом. Главред выяснил, как сделать, чтобы роутер работал без света.
Интернет больше пропадать не будет: как сделать, чтобы роутер работал без света
Как сделать, чтобы роутер работал без света - чем запитать роутер / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Интернет давно стал самым популярным видом связи чины во всем мире. Там всегда можно найти и новости, и связаться с близкими в любом мессенджере. О том, как подключить интернет без света говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Почему оптоволоконный интернет может не работать без света

Журналисты отмечают, что если в квартиру или дом проведено оптоволокно, то не всегда это означает стабильную работу интернета без света. Основной нюанс - в запитке узлов, так называемом резервировании. Провайдеры могут установить питающие элементы непосредственно на домах или, как в случае с оптоволокном, установить их на узлы.

"Сначала любой оператор беспокоится о резервировании узлов, уже потом переходит к резервированию домов. Если оператор в конце концов не сделает этого, то конечно интернет не будет работать", - указывает представитель одного из провайдеров.

Что такое оптоволоконный интернет (волоконно-оптическая связь)

Волоконно-оптическая связь - это метод передачи информации из одного места в другое путем отправки импульсов инфракрасного или видимого света через оптическое волокно. Свет является формой несущей волны, которая модулируется для передачи информации, сообщает Википедия.

Волоконно-оптическая связь предпочтительнее электрических кабелей, когда требуется высокая пропускная способность, большое расстояние или устойчивость к электромагнитным помехам. Этот тип связи может передавать голос, видео и телеметрические данные через локальные сети или на большие расстояния.

Оптоволокно используется многими телекоммуникационными компаниями для передачи телефонных сигналов, интернет-связи и сигналов кабельного телевидения. Исследователи из Bell Labs достигли рекордной пропускной способности - более 100 петабит × километров в секунду, используя волоконно-оптическую связь.

Как сделать чтобы интернет работал без света

Для того, чтобы интернет работал без света, эксперты советуют необходимо обратиться к своему провайдеру или оператору. Они подскажут, в чем главная сложность и что могут сделать для того, чтобы решить ваш вопрос.

"Быстро это сделать невозможно любому оператору. Главное, понимать, что это оператор может организовать, сделать под плановые отключения света. Почему? Потому что он тогда может рассчитать емкость аккумулятора, ток зарядки и так далее", - отмечает один из провайдеров.

Как запитать роутер без света

Если вы используете роутер для передачи сигнала, то этот роутер надо запитать. Айтовец Евгений поделился способами, которые позволят запитать роутер без света.

"Можно подключить с помощью павербанка и кабеля к роутеру. Но для этого нужно всегда проверить в настройках роутера, какой вольтаж и ампераж, для того, чтобы удостовериться и подобрать необходимый кабель. И просто купить кабель USB к роутеру. Очень просто, подключаем питание, другую сторону в павербанк, запускаем павербанк, запускается роутер", - советует компьютерный специалист.

Смотрите видео о том, как запитать роутер без света:

Кроме того, можно подключить роутер и к зарядной станции. Таким образом роутер будет работать гораздо дольше, чем на павербанке.

"Я себе купил портативную зарядную станцию, к ней можно подключить через кабель питания удлинитель, к нему я подключаю ноутбук, монитор и роутер", - указывает айтишник Евгений.

Что такое павербанк

Павербанк - это портативное устройство, которое хранит энергию во встроенном аккумуляторе. Павербанки бывают разных размеров и, как правило, базируются на литий-ионных аккумуляторах. Павербанк содержит элементы аккумулятора и схему преобразователя напряжения, сообщает Википедия.

Некоторые павербанки способны передавать энергию беспроводным способом, некоторые оснащены светодиодным фонариком для случайного освещения с близкого расстояния, когда это необходимо, а некоторые имеют функцию сквозной зарядки, которая позволяет подавать энергию через свои USB-порты, одновременно заряжаясь сами. Некоторые крупные павербанки имеют разъемы постоянного тока (или разъемы "бочка") для более высоких требований к мощности, например, ноутбуков.

Как подключить роутер к аккумулятору

Журналисты отмечают, что подключить роутер можно даже к автомобильному аккумулятору, или извлечь его из старого источника бесперебойного тока. Алексей с Киевщины и показал, как это делает.

Интернет больше пропадать не будет: как сделать, чтобы роутер работал без света
Фото: скриншот из видео

"Для этого нам нужно взять аккумулятор. Он может быть автомобильный, может с мотоцикла. В моем случае, это аккумулятор с бесперебойника. Нам надо вот такой сделать или купить кабель. Джек взял, скрутил крабиками. Берем просто этот кабель, включаем его, включаем уже сам наш роутер. Вот, появились сигналы, появилось питание", - резюмировал Алексей.

Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Смотрите видео о том, как остаться с домашним Интернетом без света:

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отключения света
Реклама

Главное за день

"Не выпустил ни одной ракеты": в ВСУ рассказали детали об уничтоженном корабле РФ

"Не выпустил ни одной ракеты": в ВСУ рассказали детали об уничтоженном корабле РФ

21:57 Украина
Удачная разведка спецназа ВСУ: полдивизиона ПВО РФ разнесли в труху – детали

Удачная разведка спецназа ВСУ: полдивизиона ПВО РФ разнесли в труху – детали

21:54 Украина
Графики отключения электроэнергии: в какие часы у украинцев точно будет свет

Графики отключения электроэнергии: в какие часы у украинцев точно будет свет

20:54 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Кристина Орбакайте публично обратилась к Никите Преснякову - причина 18584

Кристина Орбакайте публично обратилась к Никите Преснякову - причина

Гороскоп на завтра 22 мая: Ракам - интересная возможность, у Стрельцов - зашкаливает удача 15942

Гороскоп на завтра 22 мая: Ракам - интересная возможность, у Стрельцов - зашкаливает удача

Украина готовится к мирным переговорам с РФ: майор ВСУ раскрыл детали 15856

Украина готовится к мирным переговорам с РФ: майор ВСУ раскрыл детали

Забрала детей и уехала: Альбина Джанабаева живет без Валерия Меладзе 11090

Забрала детей и уехала: Альбина Джанабаева живет без Валерия Меладзе

Последние новости

21:57

"Не выпустил ни одной ракеты": в ВСУ рассказали детали об уничтоженном корабле РФ

21:54

Удачная разведка спецназа ВСУ: полдивизиона ПВО РФ разнесли в труху – детали

21:49

Куда пропала София Ротару: родная сестра "слила" артистку

21:19

Прячет глаза за очками: Лиза Ющенко отдохнула в Москве на светской вечеринке

20:54

Графики отключения электроэнергии: в какие часы у украинцев точно будет свет

До конца июня РФ будет наступать и попытается при помощи Китая заморозить войну – СвитанДо конца июня РФ будет наступать и попытается при помощи Китая заморозить войну – Свитан
20:50

Интернет больше пропадать не будет: как сделать, чтобы роутер работал без светаВидео

20:49

"В чем проблема?": Зеленский "наехал" на НАТО из-за отказа сбивать ракеты РФ

20:27

Как сделать свет, если нет электричества: что сделать, чтобы спасти жилье от кромешной тьмы

20:00

Украину "разжарит" почти до +30: где ожидать штормовой ветер и грозовые дожди

Реклама
19:48

"Путин иррационален": Зеленский высказался насчет вероятности ядерного удара РФ

19:32

Влупили посреди ночи: в Генштабе подтвердили удар по российскому кораблю "Циклон"

19:26

Найти сову за 10 секунд сможет только самый внимательный: сложная оптическая иллюзия

19:10

Началась кампания по принуждению Украины унизительно запросить мира у Путинамнение

19:09

Очень опасное направление: РФ выбрала новую цель для наступления - полковник ВСУВидео

19:07

Не через постель влиятельных мужчин: Демин прокомментировал свой успех на ТВ

18:54

Удары по целям на территории РФ: Кулеба сделал заявление о завершении войны

18:38

Когда опрыскивать огурцы и помидоры борной кислотой: дешевое средство поможет урожаю

18:31

Мужчина нашел в потолке "старинные артефакты": список предметов поразил многих

18:26

Для чего мыть клубнику с содой: секрет, который должен знать каждый

18:12

Логический тест "Найдите лишнее" - немногие могут набрать больше 7 баллов

Реклама
17:45

РФ выбрала три цели: Свитан раскрыл планы оккупантов на Харьковщине

17:43

Командовал армией в Запорожье и критиковал Минобороны: в РФ "закрыли" топ-генерала - СМИ

17:24

Запад боится: Зеленский прямо сказал, почему Польша не помогает сбивать ракеты РФВидео

17:06

Звезда "Сверхъестественного" приехал в Киев и порадовал фанатов душевными фото

17:02

"5 лет еще не закончились": Зеленский сделал заявление насчет сроков президентства

16:48

Зеленский жестко припечатал Путина: он умрет, а из Кремля вынесут вперед ногами

16:45

Целый год будут одни беды: какие запреты нельзя нарушать 22 мая

16:32

Имеют только 30 дней: Кабмин принял решение об учете мужчин за рубежом

16:30

Беременная четвертым жена 64-летнего Тигипко раскрыла пол будущего ребенкаВидео

16:20

Ситуация может ухудшиться: сколько продлится наступление РФ на Харьковщине - прогнозВидео

16:15

Церковный праздник 22 мая: что запрещено делать на мученика Василиска

16:02

Как сварить мед из одуванчиков: способы сделать вкуснейшее лакомство

15:52

Угроза штурма на Сумщине: в ГПСУ назвали вероятное направление атаки РФ

15:31

Количество боев уменьшается: в ВСУ рассказали о тактике врага в Волчанске

15:03

Ударит +28 градусов: стала известна дата сильного потепления

15:00

Родные точно не пропустят такой обед: простой рецепт огуречникаВидео

14:52

Не только хек: три вида рыб, которые всегда продают без головы

14:40

Бесконтактный способ: как очистить микроволновку за 3 минуты

14:35

ЕС одобрил решение передать Украине доходы от замороженных активов РФ: куда направят средства

14:20

Замораживание войны обернется против Украины: Разумный описал неутешительный сценарий

Реклама
14:05

Тина Кароль хочет вернуться на Евровидение: "Я знаю, что я могу"Видео

13:50

Как нам вернуться домой, когда мы одни: рецензия на фильм "Отражение"

13:43

"Это будет сенсация": как Украина "разнесет" РФ и одержит победу - прогноз

13:20

Пополнят силы за неделю: Свитан рассказал, готовит ли враг наступление на Сумы

13:17

Военным не нужно устанавливать "Резерв+": в Минобороны сделали заявление

12:20

Удары ВСУ по территории РФ: когда Украина получит оружие и где сможет им бить

12:12

"Силы не восстановить": потери россиян за май достигли новых масштабов - эксперт

11:53

"Процесс пошел": Свитан сказал, когда удастся стабилизировать ситуацию на фронтеВидео

11:49

Кристина Орбакайте публично обратилась к Никите Преснякову - причина

11:41

"Нет ни сил, ни средств": сможет ли РФ подойти к Харькову и взять под контроль трассыВидео

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять