Интернет больше пропадать не будет: как сделать, чтобы роутер работал без света

Существуют способы, которые позволят в условиях отключения света остаться с интернетом. Главред выяснил, как сделать, чтобы роутер работал без света.

https://glavred.info/life/internet-bolshe-propadat-ne-budet-kak-sdelat-chtoby-router-rabotal-bez-sveta-10566884.html Ссылка скопирована

Как сделать, чтобы роутер работал без света - чем запитать роутер / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Интернет давно стал самым популярным видом связи чины во всем мире. Там всегда можно найти и новости, и связаться с близкими в любом мессенджере. О том, как подключить интернет без света говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Почему оптоволоконный интернет может не работать без света

Журналисты отмечают, что если в квартиру или дом проведено оптоволокно, то не всегда это означает стабильную работу интернета без света. Основной нюанс - в запитке узлов, так называемом резервировании. Провайдеры могут установить питающие элементы непосредственно на домах или, как в случае с оптоволокном, установить их на узлы.

"Сначала любой оператор беспокоится о резервировании узлов, уже потом переходит к резервированию домов. Если оператор в конце концов не сделает этого, то конечно интернет не будет работать", - указывает представитель одного из провайдеров.

Что такое оптоволоконный интернет (волоконно-оптическая связь) Волоконно-оптическая связь - это метод передачи информации из одного места в другое путем отправки импульсов инфракрасного или видимого света через оптическое волокно. Свет является формой несущей волны, которая модулируется для передачи информации, сообщает Википедия. Волоконно-оптическая связь предпочтительнее электрических кабелей, когда требуется высокая пропускная способность, большое расстояние или устойчивость к электромагнитным помехам. Этот тип связи может передавать голос, видео и телеметрические данные через локальные сети или на большие расстояния. Оптоволокно используется многими телекоммуникационными компаниями для передачи телефонных сигналов, интернет-связи и сигналов кабельного телевидения. Исследователи из Bell Labs достигли рекордной пропускной способности - более 100 петабит × километров в секунду, используя волоконно-оптическую связь.

Как сделать чтобы интернет работал без света

Для того, чтобы интернет работал без света, эксперты советуют необходимо обратиться к своему провайдеру или оператору. Они подскажут, в чем главная сложность и что могут сделать для того, чтобы решить ваш вопрос.

"Быстро это сделать невозможно любому оператору. Главное, понимать, что это оператор может организовать, сделать под плановые отключения света. Почему? Потому что он тогда может рассчитать емкость аккумулятора, ток зарядки и так далее", - отмечает один из провайдеров.

Как запитать роутер без света

Если вы используете роутер для передачи сигнала, то этот роутер надо запитать. Айтовец Евгений поделился способами, которые позволят запитать роутер без света.

"Можно подключить с помощью павербанка и кабеля к роутеру. Но для этого нужно всегда проверить в настройках роутера, какой вольтаж и ампераж, для того, чтобы удостовериться и подобрать необходимый кабель. И просто купить кабель USB к роутеру. Очень просто, подключаем питание, другую сторону в павербанк, запускаем павербанк, запускается роутер", - советует компьютерный специалист.

Смотрите видео о том, как запитать роутер без света:

Кроме того, можно подключить роутер и к зарядной станции. Таким образом роутер будет работать гораздо дольше, чем на павербанке.

"Я себе купил портативную зарядную станцию, к ней можно подключить через кабель питания удлинитель, к нему я подключаю ноутбук, монитор и роутер", - указывает айтишник Евгений.

Что такое павербанк Павербанк - это портативное устройство, которое хранит энергию во встроенном аккумуляторе. Павербанки бывают разных размеров и, как правило, базируются на литий-ионных аккумуляторах. Павербанк содержит элементы аккумулятора и схему преобразователя напряжения, сообщает Википедия. Некоторые павербанки способны передавать энергию беспроводным способом, некоторые оснащены светодиодным фонариком для случайного освещения с близкого расстояния, когда это необходимо, а некоторые имеют функцию сквозной зарядки, которая позволяет подавать энергию через свои USB-порты, одновременно заряжаясь сами. Некоторые крупные павербанки имеют разъемы постоянного тока (или разъемы "бочка") для более высоких требований к мощности, например, ноутбуков.

Как подключить роутер к аккумулятору

Журналисты отмечают, что подключить роутер можно даже к автомобильному аккумулятору, или извлечь его из старого источника бесперебойного тока. Алексей с Киевщины и показал, как это делает.

Фото: скриншот из видео

"Для этого нам нужно взять аккумулятор. Он может быть автомобильный, может с мотоцикла. В моем случае, это аккумулятор с бесперебойника. Нам надо вот такой сделать или купить кабель. Джек взял, скрутил крабиками. Берем просто этот кабель, включаем его, включаем уже сам наш роутер. Вот, появились сигналы, появилось питание", - резюмировал Алексей.

Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Смотрите видео о том, как остаться с домашним Интернетом без света:

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред