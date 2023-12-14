Простые способы, как обогреть квартиру без света и газа

Зимние холода - тот еще вызов для нашего кошелька. Вопрос, чем обогреть квартиру без газа и электричества, становится все актуальнее в этот период.
Хорошо, когда в вашем доме / квартире предусмотрено место под камин. Дрова могут не только сэкономить деньги на коммуналке, но и лучше прогреть помещения. В иных случаях следует прибегнуть к альтернативным источникам энергии и тепла.
Как сделать тепло в квартире без отопления
Распределите емкости с горячей водой по периметру комнаты. Но этот вариант кратковременный, так как вода быстро остывает.
Закройте все щели и трещины в доме, чтобы минимизировать потерю тепла.
Купите тепловой насос. Иногда установить тепловой насос затратнее установки газового котла, но в период эксплуатации он будет в 2-4 раза дешевле, чем стоимость газа.
Установите тепловентилятор с аккумуляторами. Он хорошо прогревает помещения, но на ночь оставлять без присмотра нельзя - от духоты может разболеться голова. Кроме того, прибор сильно шумит.
Как сделать обогреватель своими руками без электричества
Есть несколько самых распространенных способов, как обогреть квартиру подручными средствами.
- Обогреватель-свеча
Вам потребуется большая свеча и горшок из глины.Поставьте свечу внутри горшка, закройте его металлической сеткой или другим материалом, который не даст огню распространиться. Глина обладает хорошей термоизоляцией.
- Банки с горячей водой
Используйте металлическую банку или емкость, наполненную горячей водой (например, после кипячения на плите). Поставьте банку в безопасном месте и предоставьте ей время для передачи тепла.
- Грелки
Заполните тканевый мешок крупой, разогрейте его. Затем поместите в "чехол" и используйте как грелку.
Важно помнить, что эти методы могут обеспечить лишь ограниченное количество тепла, и они не могут быть сравнимы с современными обогревателями. Будьте предельно осторожны, чтобы избежать пожаров, и следите за устройствами в течение всего времени их использования.
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