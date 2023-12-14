Простые способы, как обогреть квартиру без света и газа

Эти советы, чем обогреть квартиру без газа и электричества, позволят вам сэкономить немного средств.

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Чем обогреть комнату зимой без электричества / Коллаж Главреда. Фото: vesti.ua

Зимние холода - тот еще вызов для нашего кошелька. Вопрос, чем обогреть квартиру без газа и электричества, становится все актуальнее в этот период.

Хорошо, когда в вашем доме / квартире предусмотрено место под камин. Дрова могут не только сэкономить деньги на коммуналке, но и лучше прогреть помещения. В иных случаях следует прибегнуть к альтернативным источникам энергии и тепла.

Как сделать тепло в квартире без отопления

Распределите емкости с горячей водой по периметру комнаты. Но этот вариант кратковременный, так как вода быстро остывает.

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Закройте все щели и трещины в доме, чтобы минимизировать потерю тепла.

Купите тепловой насос. Иногда установить тепловой насос затратнее установки газового котла, но в период эксплуатации он будет в 2-4 раза дешевле, чем стоимость газа.

Установите тепловентилятор с аккумуляторами. Он хорошо прогревает помещения, но на ночь оставлять без присмотра нельзя - от духоты может разболеться голова. Кроме того, прибор сильно шумит.

Как сделать обогреватель своими руками без электричества

Есть несколько самых распространенных способов, как обогреть квартиру подручными средствами.

Обогреватель-свеча

Вам потребуется большая свеча и горшок из глины.Поставьте свечу внутри горшка, закройте его металлической сеткой или другим материалом, который не даст огню распространиться. Глина обладает хорошей термоизоляцией.

Банки с горячей водой

Используйте металлическую банку или емкость, наполненную горячей водой (например, после кипячения на плите). Поставьте банку в безопасном месте и предоставьте ей время для передачи тепла.

Грелки

Заполните тканевый мешок крупой, разогрейте его. Затем поместите в "чехол" и используйте как грелку.

Важно помнить, что эти методы могут обеспечить лишь ограниченное количество тепла, и они не могут быть сравнимы с современными обогревателями. Будьте предельно осторожны, чтобы избежать пожаров, и следите за устройствами в течение всего времени их использования.

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