Самым холодным месяцем в Киеве станет январь, а весеннего тепла в конце февраля не будет.

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Прогноз погоды на зиму 2026–2027 / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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Какой будет погода в декабре 2026 года

Когда в Киеве ожидаются самые сильные морозы

Будет ли снег на Новый год

Декабрь 2026 года в Украине пройдет без погодных аномалий: синоптики не прогнозируют ни сильных морозов, ни затяжных оттепелей. Такой прогноз на первый месяц зимы обнародовал Украинский гидрометцентр.

Специалисты гидрометцентра также оценили, насколько холодным в среднем будет декабрь.

"Средняя месячная температура ожидается от 4° мороза до 3° тепла, что близко к норме", - говорят синоптики.

За месяц может выпасть от 34 до 78 мм осадков. В горных районах Закарпатья, Ивано-Франковской области и в Крымских горах местами ожидается 81–105 мм. Это составляет 80–120% от обычного для декабря количества.

Декабрь в Киеве: тепло в начале и похолодание после 21-го

Более подробный прогноз на всю зиму дал метеорологический ресурс Wisemeteo, пишет УНИАН. По его оценкам, зима 2026–2027 годов в Киеве будет умеренно холодной и снежной. Долгосрочные прогнозы могут измениться, а в других регионах погода может отличаться.

Первая половина декабря будет относительно мягкой: днём около 0…+2°, ночью небольшие морозы. После 21 декабря похолодает. В целом снег может идти примерно 13 дней в месяц, а новогодняя ночь, по прогнозу, пройдет без осадков.

Когда будет больше всего снега и когда наступит пик морозов

Январь 2027 года будет холоднее декабря. Самые сильные морозы прогнозируют на вторую неделю месяца: ночью столбики термометров могут опускаться до -12°. Основные снегопады ожидаются 3–7 и 13–14 января.

Февраль начнётся с морозов, которые продержатся первые две недели. Именно на этот период придётся наибольшее количество снегопадов. Во второй половине месяца постепенно потеплеет, однако ночи останутся холодными, а настоящей весенней погоды в конце февраля метеорологи не ожидают.

Как изменится погода в Украине до конца ноября

"Главред" писал, что в ближайшие дни мощные снегопады накроют Европу. Ожидается до 35 см снега. Дойдет ли циклон до Украины, украинские синоптики прямо не прогнозируют.

Однако похолодание со снегом ждет и нас. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 27 ноября снег и мокрый снег пройдут на большей части запада страны, а к 1 декабря ночные морозы усилятся до -9, в Карпатах и на юго-востоке - местами до -15.

Прогноз погоды на зиму - новости по теме

Как сообщал Главред, арктический воздух на этой неделе принесет резкое похолодание в Украину и соседние страны. По прогнозу метеоролога MetDesk Брендана Вуда, в выходные температура в Украине, Польше, Германии и странах Балтии может опуститься на 5–15 градусов ниже нормы. Первыми снегопады затронут восток Украины.

Тем временем над Европой бушует мощный циклон. Он несет сугробы снега до 35 сантиметров и морозы до -20 градусов. Покроет ли непогода Украину, объяснили синоптики.

В то же время часть синоптиков прогнозирует зиму, более тёплую, чем обычно. Синоптик Вероника Филоненко заявила, что в этом году зима в Украине будет на 1,5–2 градуса теплее климатической нормы. После аномальной теплой погоды, по её словам, всё же наступят морозы.

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