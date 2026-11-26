Вашингтон фактически увязал защиту Украины с согласием Москвы, Конгресса и новой архитектуры безопасности Европы.

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В ISW объяснили, почему предоставление гарантий Украине может затянуться / Коллаж: Главред, фото: ОП

Кратко:

ISW: план гарантий США для Украины может затянуться

Гарантии зависят от согласия Конгресса и России

Кремль требует Донбасс ещё до прекращения огня

Механизм американских гарантий безопасности для Украины может затянуться на неопределенный срок и в конечном итоге так и не заработать. Вашингтон фактически ставит их предоставление в зависимость от согласия Конгресса США и России, от согласования послевоенной системы безопасности Европы и от уверенности в том, что гарантии никогда не придется задействовать, сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Аналитики напомнили, что 19 ноября представитель США Джаред Кушнер заявил, будто Вашингтону удалось убедить Москву согласиться на гарантии для Украины по образцу статьи 5 НАТО. Уже 22 ноября он уточнил, что любые такие гарантии президент США Дональд Трамп должен провести через конституционные процедуры.

По словам Кушнера, Конгресс согласится на это только тогда, когда увидит в гарантиях прямой интерес Америки, а более широкие договоренности в сфере безопасности сведут к минимуму вероятность их применения. Еще одно условие - рассматривать защиту Украины только в комплексе с послевоенной архитектурой безопасности Европы.

В ISW оценили, чем такой подход обернется для Киева на практике.

"Предложенный США процесс утверждения гарантий безопасности Украины приведет к задержке и вполне может помешать получению Украиной такой защиты. Предложение США, очевидно, теперь предполагает, что Украина получит гарантии безопасности только после того, как Конгресс США и Россия их одобрят, Трамп убедится, что гарантии не будут активированы, и будет согласована более широкая послевоенная архитектура европейской безопасности", - пишут аналитики.

По мнению экспертов института, договориться обо всех этих условиях будет крайне сложно, ведь договоренности должны устроить не только Вашингтон и Москву, но и европейские столицы. Из-за этого процесс может существенно затянуться, а согласия может не удаться достичь вообще.

Москва хочет переписать систему безопасности Европы по-своему

ISW отмечает глубокий разрыв между предложениями американских и европейских переговорщиков и позицией России. Кремлевские чиновники постоянно отвергали практически все весомые гарантии для Украины, в частности возможное присутствие иностранных войск на ее территории.

Вместо этого Россия ставит завершение войны в зависимость от пересмотра всей системы безопасности в Европе на своих условиях. Москва вновь выдвигает требования, которые адресовала НАТО еще в декабре 2021 года: вывести вооружение и военных из стран, вступивших в альянс после 1997 года.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 23 ноября прямо отверг это требование, заявив, что возвращение альянса к границам 1997 года невозможно.

Донбасс - ещё до прекращения огня

Еще одним камнем преткновения остаются территориальные претензии Кремля. Российские чиновники неоднократно требовали, чтобы Киев вышел из Донбасса еще до прекращения огня и начала содержательных мирных переговоров, а не в рамках окончательного соглашения.

По оценке ISW, такой сценарий заставил бы Украину уступить укрепленный оборонительный пояс Донбасса, который сейчас удерживают украинские войска, еще до того, как она получит хоть какие-то гарантии безопасности.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Изменит ли Путин свою позицию на переговорах с США

Политический эксперт, профессор Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду отметил, что Путин и Трамп ведут торг с самого начала второго срока американского президента.

"Путин и Трамп ведут переговоры с самого прихода Трампа к власти. Кульминацией стал Анкоридж: там вроде бы договорились, но оказалось, что не совсем", - подчеркнул специалист.

В то же время, по мнению эксперта, даже личные встречи лидеров не способны кардинально изменить ситуацию, пока ключевым камнем преткновения остается Донбасс.

"После этого всё находится в странном состоянии. Украина не хочет уходить из Донбасса, а Трамп якобы пообещал оказать давление - и снова пытается это сделать. От того, что Трамп и Путин встретятся, а рядом будет Си Цзиньпин, ситуация кардинально не изменится", - пояснил Розумный.

Переговоры США и России - новости по теме

Как писал Главред, Кушнер заявил, что якобы "атака" украинцев на резиденцию Путина в конце декабря 2025 года отбросила мирные переговоры со страной-агрессором РФ назад.

Ранее Кушнер, недавно участвовавший в переговорах в Кремле, назвал диктатора страны-агрессора РФ Владимира Путина "гроссмейстером политики" и "исторической фигурой". Он также похвалил российскую переговорную группу.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа незаметно отложила предложения использовать совместные бизнес-проекты в качестве стимула для страны-агрессора РФ, чтобы она завершила войну против Украины. Ставка на сахалинскую нефть и другие соглашения по сырью, которые обсуждались с Кремлем, больше не являются ключевой частью американского предложения.

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