Руководитель ОП рассказал о ходе переговоров и возможных изменениях на дипломатическом поле.

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Новый обмен пленными пройдет в несколько этапов / Коллаж: Главред, фото: Кирилл Буданов, Владимир Зеленский

Что сказал Буданов:

Украина готовится к новому масштабному обмену пленными

Киев рассчитывает эвакуировать мирных жителей из ТОТ

Следующие переговоры о мире могут состояться в новом формате

Глава Офиса президента Кирилл Буданов подтвердил, что Киев готовит масштабный обмен военнопленными, а также эвакуацию людей из оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей.

Об этом он заявил на мероприятии "Диалог ради единства", отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE. Глава ОП назвал ориентировочные сроки для первой группы освобожденных.

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"Конец ноября, начало декабря. Это более или менее реальные даты, когда первые военнопленные должны вернуться", - отметил Буданов.

До конца года Украина рассчитывает вернуть ещё гражданских лиц и военных. Впрочем, всё это не произойдёт за одну операцию: людей много, поэтому процесс растянется во времени.

"Мы проведем все это, но будем делать в несколько этапов. То есть тысяча, да, по несколько сотен, в несколько этапов. Потому что сделать это за один день вряд ли получится", - подчеркнул глава ОП.

Сейчас условия обмена согласовываются с российской стороной. Отдельно прорабатывается вопрос о том, как вывезти людей из оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Украина продолжает работать в дипломатической сфере

По оценке Буданова, переговоры продвигаются постепенно и в целом по плану. Ближайший контакт с союзниками назначен уже на сегодня.

"Сегодня должны состояться очередные консультации в телефонном режиме между нами и европейскими партнерами", - сказал он.

Что даст эта работа, станет ясно позже. Буданов также надеется, что до Рождества состоится рабочая встреча в четырехстороннем формате, в которой примут участие Украина, США, Европа и страна-агрессор Россия.

На вопрос, реально ли привлечь европейцев непосредственно к переговорам, Буданов ответил осторожно.

"Время покажет, я думаю, что в определенном формате это реально", - предположил глава ОП.

В то же время глава ОП опроверг и слухи о якобы существующих разногласиях внутри украинской переговорной команды.

"Не читайте советские газеты на ночь", - посоветовал Буданов.

Почему переговоры с РФ пока не приближают мир

Главред писал, что, по словам народного депутата от фракции "Слуга народа" Олега Дунды, переговоры не приближают окончание войны, поскольку стратегические цели России выходят далеко за пределы захвата украинских территорий.

Кремль стремится изменить баланс сил в Европе и подчинить Украину, поэтому не заинтересован в прекращении боевых действий без достижения собственных целей. По оценке депутата, нынешняя дипломатическая активность не свидетельствует о готовности Москвы к реальным уступкам. Он подчеркивает, что без внешнего давления заставить российское руководство прекратить войну не удастся.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия не обсуждает привлечение представителей Европы к мирным переговорам о завершении войны в Украине, хотя и признает, что определенный обмен мнениями с европейцами имеет место.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз ожидает от России двух конкретных шагов, которые подтвердят ее готовность к переговорам. Речь идет об энергетическом перемирии на время зимы и о безопасной транспортировке продовольствия через Черное море.

Накануне стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа незаметно отложила предложения использовать совместные бизнес-проекты в качестве стимула для РФ, чтобы она завершила войну против Украины.

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