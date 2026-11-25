Бывший контрактник из Харькова следил за офицером через видеорегистратор на балконе, а за убийство ему обещали гражданство РФ.

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Киллер пытался убить командира подразделения ССО / коллаж: Главред, фото: ssu.gov.ua

Кратко:

СБУ задержала агента ГРУ в Хмельницком

Бомбу спрятали в двери авто

Подозреваемому грозит пожизненное заключение

Агент военной разведки страны-агрессора РФ (ГРУ) спрятал самодельную бомбу в дверях кроссовера, припаркованного у подъезда многоэтажки в Хмельницком, где жил командир отряда спецмероприятий Сил специальных операций (ССО). Киллера задержали в нескольких метрах от места запланированного взрыва, когда он собирался нажать кнопку дистанционного управления. Это очередной эпизод российского террора в тылу, направленного против украинских военных.

Покушение предотвратила военная контрразведка СБУ Харьковщины при содействии главнокомандующего ВСУ и Командования ССО. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

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В ведомстве подчеркнули, что речь идет о руководителе одного из наиболее засекреченных подразделений Сил обороны.

"По результатам упреждающих действий в Хмельницком задержан агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), который пытался ликвидировать командира отряда спецмероприятий ССО", - говорится в сообщении СБУ.

Кто такой киллер и как его завербовали

По данным СБУ, покушение готовил бывший контрактник из Харькова, который в 2024 году уволился со службы по состоянию здоровья. В поле зрения российских спецслужб он попал, когда искал "быстрые" заработки в профильных Telegram-каналах.

Сначала агент получил так называемое тестовое задание, которое заключалось в том, чтобы разведать расположение запасных командных пунктов и места парковки автомобилей Сил обороны в Харькове. Затем кураторы отправили его в Хмельницкий. За убийство офицера ему обещали "незамедлительную эвакуацию" в РФ через третьи страны с оформлением российского гражданства.

Как готовили взрыв

Агент арендовал квартиру рядом с домом украинского офицера и установил на балконе видеорегистратор, через который отслеживал распорядок дня и маршруты военного. Затем он забрал из тайника автомобильные двери со встроенной бомбой, установил их в арендованном гараже на кроссовер и припарковал машину у подъезда многоэтажки.

В СБУ описали начинку взрывного устройства.

"Установлено, что в дверях авто находилась самодельная бомба на основе полкилограмма пластида с металлическими шариками диаметром 10 мм, роликами из подшипников и свинцовыми элементами", - говорится в сообщении.

По инструкции ГРУ агент должен был активировать взрывчатку из засады, когда офицер пройдет мимо авто. Рядом он поставил еще одну машину с видеорегистратором с удаленным доступом для российских спецслужб: момент подрыва хотели снять на видео и использовать в информационно-психологических спецоперациях.

У задержанного изъяли смартфон с анонимными чатами, которые он периодически менял для конспиративной связи с ГРУ. Ему сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Почему Россия делает ставку на теракты в тылу Украины?

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью Главреду предупреждал, что помимо ударов с воздуха враг будет опираться на агентуру внутри страны.

"Кроме того, будут продолжаться и другие действия - прежде всего подрывная деятельность в тыловых регионах Украины, использование агентурных сетей, вербовка лиц для совершения диверсий и терактов", - пояснил Коваленко.

Аналитик связывает активизацию такой деятельности с неудачами российской армии на фронте.

"Чем больше проблем возникает у россиян непосредственно в зоне боевых действий, тем активнее они пытаются компенсировать это террором в тылу Украины и давлением на гражданское население", - отметил эксперт.

Заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов в интервью РБК-Украина рассказывал, что кураторы ищут исполнителей среди людей в трудных обстоятельствах и сначала проверяют их простыми поручениями.

"Сначала исполнителю дают более легкие задачи за меньшее вознаграждение - перевезти пакет, поджечь авто, затем - более серьезные и высокооплачиваемые, как, например, изготовление и закладка самодельного взрывного устройства на определенные кураторами объекты. Но и здесь все в стиле оккупантов - деньги исполнители так и не получают", - отметил Небытов.

Теракты РФ в Украине - новости

Как сообщал Главред, в июле СБУ предотвратила двойной теракт в Ивано-Франковске, который готовили российские спецслужбы. К подготовке взрывов во дворе жилого комплекса привлекли местного безработного мужчину, искавшего быстрый заработок в Telegram-каналах. Второй взрыв планировали после прибытия на место экстренных служб.

Ранее правоохранители задержали в Киеве 38-летнего мужчину, которого российские спецслужбы завербовали для убийства одного из руководителей ГУР. По данным источников СМИ, целью наемника мог стать представитель разведки Андрей Юсов. За ликвидацию ему предложили 100 тысяч долларов, из которых 10 тысяч перечислили авансом.

Также СБУ сообщала о попытке России ликвидировать командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого. Для этого спецслужбы РФ завербовали оператора дронов из другой бригады, выполнявшей задачи в Харьковской области. Он пытался узнать время и место прибытия генерала на позиции для корректировки ракетно-бомбового удара.

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