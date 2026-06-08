Готовил покушение на представителя ГУР Юсова: в Киеве задержали агента РФ

Завербованный агент ранее привлекался к уголовной ответственности.

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Агент РФ готовил покушение на Юсова / коллаж: Главред, фото: УНИАН, npu.gov.ua

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Нацполиция сорвала подготовку покушения на чиновника ГУР

Подозреваемого завербовали спецслужбы РФ

Ему обещали 100 тысяч долларов за убийство

Правоохранители разоблачили и задержали наемника российских спецслужб на стадии подготовки к убийству одного из сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По данным источников СМИ в правоохранительных органах, "целью" мог стать представитель разведки Андрей Юсов.

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Отмечается, что спецслужбы РФ завербовали 38-летнего жителя Киева и пообещали ему денежное вознаграждение за совершение особо тяжкого преступления.

"За ликвидацию одного из руководителей структурного подразделения ГУР МО Украины ему предложили 100 тысяч долларов США, из которых 10 тысяч долларов было перечислено в качестве аванса", — говорится в сообщении.

Известно, что завербованный агент ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. По выявленному факту следователи начали уголовное производство.

"Для реализации преступного замысла он детально изучал маршрут передвижения должностного лица, его ежедневный график, место проживания, транспортные средства и окружающую инфраструктуру. После сбора необходимой информации фигурант определил способ совершения преступления — с применением FPV-дрона, а также начал поиск исполнителя, обладающего соответствующими навыками управления беспилотными летательными аппаратами", — подчеркнули в полиции.

Реализовать замысел мужчина не успел, его удалось задержать. Во время обыска по месту жительства были изъяты мобильные телефоны, GPS-трекер, автомобиль и другие вещественные доказательства.

Следователи Нацполиции сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (подготовка к умышленному убийству из корыстных побуждений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление других лиц, причастных к подготовке покушения.

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Как сообщал Главред, в апреле российские оккупанты едва не убили украинского специалиста в области военных радиотехнологий и советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова с позывным "Флеш". Россияне запустили по нему четыре реактивных "Шахеда". Один управляемый беспилотник смог долететь и врезался прямо в стену дома, разрушив его.

В марте Служба безопасности Украины задержала российского агента, который готовил покушение на командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого. Он был завербован российскими спецслужбами через свою бывшую жену, которая проживает на временно оккупированной территории Запорожской области и работает на РФ.

Также ранее в Киеве на активиста и волонтера Сергея Стерненко было совершено покушение — его ранили из огнестрельного оружия. Нападение совершила женщина, которую оперативно задержала СБУ.

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Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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