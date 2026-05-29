Дроны крушат логистику оккупантов: ГУР заблокировало сухопутный коридор в Крым

Огневой контроль ГУР парализовал логистику врага на юге Украины.

https://glavred.info/war/drony-krushat-logistiku-okkupantov-gur-zablokirovalo-suhoputnyy-koridor-v-krym-10768703.html Ссылка скопирована

Спецподразделения уничтожают технику РФ в тылу / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Ключевые факты:

Военная разведка Украины перерезала логистический путь врага

Под удары БПЛА попали участки между Бердянском и Джанкоем

Дроны-камикадзе сожгли российские топливозаправщики и тралы

Бойцы подразделений беспилотных систем Департамента активных действий ГУР блокируют сухопутный коридор "Крым-Донецк" и уничтожают технику российских оккупанторв в глубоком тылу.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, участки трассы между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем операторов украинской военной разведки.

видео дня

В ГУР показали видео, на котором горят пораженные российские топливозаправщики, грузовики и трал.

Смотрите видео - Коридор оккупантов "Крым-Донецк" в огне ― мастера ГУР блокируют вражескую логистику:

Проблемы со снабжением у армии РФ - что известно

Как писал Главред, после ударов Сил обороны Украины по топливной инфраструктуре Крыма у оккупационных войск страны-агрессора России на Херсонском направлении начались серьезные проблемы. Агенты партизанского движения "Атеш" рассказали, что российские подразделения в районе Голой Пристани столкнулись с острой нехваткой горюче-смазочных материалов.

В РФ признают, что украинские силы усилили удары по логистике российских войск на юге Украины, фактически нарушая снабжение оккупационных группировок в Запорожской и Херсонской областях, а также на подступах к Крыму.

Отмечается, что под огневым контролем оказалась ключевая сухопутная артерия РФ — трасса Ростов–Джанкой, которая используется для переброски техники, топлива и грузов на оккупированные территории.

По сообщениям пропагандистских каналов, на оккупированных территориях фиксируется дефицит отдельных товаров и перебои с топливом, которое продается с ограничениями. Таким образом, проблемы с логистикой уже затрагивают повседневную жизнь населения.

Почему важно разрубить "сухопутный коридор" в Крым: мнение эксперта

Вооруженным силам Украины критически важно нанести сокрушающий удар по оккупационным войскам России на юге. Разрыв так называемого "сухопутного коридора", который идет с российской территории через оккупированные южные регионы к захваченному Крыму, позволит освободить полуостров практически за полгода. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский в интервью Главреду.

По его словам, освобождение Крыма за 5-7 месяцев – абсолютно реальный сценарий. Если удастся добиться рассечения "сухопутного коридора", появится возможность заблокировать российские войска в Крыму. Им придется либо сдаваться, либо быть разгромленными.

"После выполнения задания №1, которое предусматривает перерезание сухопутного коридора, мы получим все возможности для освобождения Крыма… Мы не можем сказать, каким именно будет сценарий освобождения Крыма, однако Украина действительно способна в течение 5-7 месяцев освободить Крым", - подчеркнул Сергей Грабский.

Другие новости:

О персоне: Сергей Грабский Сергей Грабский – украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО уехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль НАТО "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред