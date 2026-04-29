Удары ВСУ по Крыму вызвали кризис в армии РФ на важном участке фронта

Россиянам не удается самостоятельно преодолеть кризисную ситуацию.

Удар по нефтебазе ухудшил положение оккупантов на фронте

Как сообщили в Атеш:

Силы обороны нанесли удар по важной для оккупантов нефтебазе в Крыму

Российские подразделения в Херсонской области испытывают дефицит топлива

Оккупанты стали реже использовать технику из-за нехватки топлива

После ударов Сил обороны Украины по топливной инфраструктуре Крыма у оккупационных войск страны-агрессора России на Херсонском направлении начались серьезные проблемы.

Об этом сообщило в Telegram партизанское движение "Атеш". Агенты движения рассказали, что российские подразделения в районе Голой Пристани столкнулись с острой нехваткой горюче-смазочных материалов.

Удар по нефтебазе в Феодосии стал особенно болезненным, ведь после него снабжение группировки на Херсонском направлении испытывает острый дефицит.

"Техника стоит, никуда не движемся. Командиры приказали жестко экономить — на передвижение выдают минимум. Говорят, топливо будет — но когда, никто не знает", — рассказал военнослужащий группировки войск "Днепр", который связался с партизанами.

Хотя россияне пытаются компенсировать дефицит мелкими подвозами топлива, это существенно не улучшает ситуацию.

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Напомним, Главред писал, что 26 апреля бойцы "Альфы" СБУ провели успешную спецоперацию на военно-морской базе Черноморского флота РФ в Севастополе, а также на военном аэродроме "Бельбек" в Крыму.

Ранее, 23 апреля, украинские ударные дроны атаковали нефтебазу в Феодосии во временно аннексированном Крыму. Местные жители насчитали как минимум пять "прилетов".

Накануне, 19 апреля, бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли успешные удары по двум крупным российским десантным кораблям во временно оккупированном Крыму. Речь идет о ВДК проекта 775 "Ямал" и ВДК проекта 1171 "Николай Фильченков".

Об источнике: движение "Атеш" "Атеш" — военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

