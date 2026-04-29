Удары ВСУ по Крыму вызвали кризис в армии РФ на важном участке фронта

Анна Косик
29 апреля 2026, 10:28
Россиянам не удается самостоятельно преодолеть кризисную ситуацию.
Удар по нефтебазе ухудшил положение оккупантов на фронте

Как сообщили в Атеш:

  • Силы обороны нанесли удар по важной для оккупантов нефтебазе в Крыму
  • Российские подразделения в Херсонской области испытывают дефицит топлива
  • Оккупанты стали реже использовать технику из-за нехватки топлива

После ударов Сил обороны Украины по топливной инфраструктуре Крыма у оккупационных войск страны-агрессора России на Херсонском направлении начались серьезные проблемы.

Об этом сообщило в Telegram партизанское движение "Атеш". Агенты движения рассказали, что российские подразделения в районе Голой Пристани столкнулись с острой нехваткой горюче-смазочных материалов.

Удар по нефтебазе в Феодосии стал особенно болезненным, ведь после него снабжение группировки на Херсонском направлении испытывает острый дефицит.

"Техника стоит, никуда не движемся. Командиры приказали жестко экономить — на передвижение выдают минимум. Говорят, топливо будет — но когда, никто не знает", — рассказал военнослужащий группировки войск "Днепр", который связался с партизанами.

Хотя россияне пытаются компенсировать дефицит мелкими подвозами топлива, это существенно не улучшает ситуацию.

Что известно о партизанском движении "Атеш"
Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Удары ВСУ по Крыму — последние новости

Напомним, Главред писал, что 26 апреля бойцы "Альфы" СБУ провели успешную спецоперацию на военно-морской базе Черноморского флота РФ в Севастополе, а также на военном аэродроме "Бельбек" в Крыму.

Ранее, 23 апреля, украинские ударные дроны атаковали нефтебазу в Феодосии во временно аннексированном Крыму. Местные жители насчитали как минимум пять "прилетов".

Накануне, 19 апреля, бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли успешные удары по двум крупным российским десантным кораблям во временно оккупированном Крыму. Речь идет о ВДК проекта 775 "Ямал" и ВДК проекта 1171 "Николай Фильченков".

Об источнике: движение "Атеш"

"Атеш" — военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

война в Украине нефтебаза Херсонская область новости Крыма Фронт
Путин нарушил молчание: серия украинских ударов по Туапсе заставила его отреагировать

Может изменить ход войны: Волкер назвал главный козырь Украины

Россияне нанесли удар по жилым домам на Сумщине: есть погибшая и пострадавшие

Реклама

"В нашей семье пополнение": Могилевская решилась на важный шаг

Доллар и евро внезапно обвалились после взлета: новый курс валют на 29 апреля

Сложно подобрать слова: приемная дочь Джоли рассказала об отношениях с актрисой

Карта Deep State онлайн за 29 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра, 29 апреля: Кроликам - эгоизм, Свиньям - прорыв

Последние новости

10:53

Летом сад будет утопать в цветах: какие луковичные растения посадить в мае

10:28

Удары ВСУ по Крыму вызвали кризис в армии РФ на важном участке фронта

10:17

Путин нарушил молчание: серия украинских ударов по Туапсе заставила его отреагировать

09:35

До конца мая удача на стороне избранных: 4 знака зодиака привлекут изобилие

09:19

Громкое утро в РФ: дроны атаковали Орск и Пермь, разразились масштабные пожарыВидео

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
08:49

Может изменить ход войны: Волкер назвал главный козырь Украины

08:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 апреля (обновляется)

08:23

Россияне нанесли удар по жилым домам на Сумщине: есть погибшая и пострадавшиеФото

08:15

Карта Deep State онлайн за 29 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
07:53

Чарльз III отправил Трампу скрытый сигнал о будущем Украины - Politico

07:01

"Мерц этого не понимает": Фесенко - о серьезной проблеме для Украинымнение

06:58

РФ атаковала дронами Харьков, есть "прилеты" и пожары: что известно

05:56

Что делать, если рассада томатов сильно вытянулась: простой трюк спасет урожай

05:16

Как узнать, что холодильник работает неправильно: простой тест без инструментовВидео

05:11

Так жили миллионы: зачем в СССР ванну ставили прямо посреди кухни

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке чашки кофе на столе за 8 с

03:38

Почему кот разбрасывает наполнитель по квартире: причины, о которых не догадываютсяВидео

03:10

Учёные ошеломили точным сроком гибели Вселенной: когда ждать конца света

02:46

Как покрасить потолок без брызг: хитрость, которая избавит от грязи и подтеков

01:55

Резкий удар холода: Киев и область накроет опасное похолодание

Реклама
00:18

Посол США в Украине планирует покинуть свой пост: как это связано с Трампом

00:07

Генерал раскрыл критический пробел в обороне РФ: в чем слабость Москвы

28 апреля, вторник
23:26

Маскирует налет и разводы: какую плитку выбрать для ванной, чтобы убирать режеВидео

23:25

В Украине могут ввести новый налог: названо главное требование МВФ

23:06

Путин пожаловался на удары по Туапсе и "обрушился" на Украину с обвинениями

22:45

Убийственная красота: какие популярные растения опасно выращивать дома и в саду

22:39

Унитаз засияет без щётки: хитрый способ убрать налёт без усилийВидео

21:50

Когда высаживать рассаду в 2026 году: главная ошибка, которая уничтожит весь урожай

21:43

Буданов активно интегрируется в политическую жизнь Украины, — эксперт

21:38

Мадьяр сделал заявление о встрече с Зеленским и выдвинул требование Украине

21:23

Новая угроза для Киева и ряда других городов: "Флеш" предупредил об опасности

21:02

Люди, рожденные в конкретные месяцы, отличаются высоким интеллектом

20:58

Цветение клубники: автор раскрыл ключевые процессы для лучшего урожаяВидео

20:42

Почему в Украине так много рыбаков: неочевидная причина, еще со времен СССР

20:35

"Мы отвергаем": Израиль резко ответил на обвинения Украины по ворованному зерну

20:22

Украинский VR-фильм о войне стал победителем премии The Webby Awards-2026Видео

20:05

"Крестница" Путина поблагодарила его, что не сидит в тюрьме - громкое заявление Собчак

19:43

Заморозки усилятся: на Днепропетровщину надвигается холодная воздушная масса

19:42

Чтобы клубника не гнила: как правильно обработать и хранить ягоды в холодильнике

19:36

Самые дорогие города мира: что можно купить за миллион долларов

Реклама
19:28

Могут ли снять санкции с РФ: появился неожиданный прогнозВидео

19:10

Что стоит за ударами по Крыму и информационной паузой: Коваленко назвал причинумнение

19:03

Что добавить в яму при посадке розы: один ингредиент решает всеВидео

18:55

ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК после почти 60 лет членства

18:51

В солнце и в дождь: стильные образы на капризную весну 2026

18:45

Химия больше не нужна: один продукт из холодильника спасёт розы от чёрного грибкаВидео

18:44

В разведке раскрыли новые планы Кремля на войну против Украины: документы Генштаба РФ

18:42

Действительно ли рассыпанная соль предвещает беду: объяснение древнего суеверия

18:38

РФ строит базу для реактивных "Шахедов" в 100 км от Украины - что известно

18:36

Эвакуация в Туапсе: после удара ВСУ горящая нефть разлилась по улицам города

