В Крыму вспыхнула военная часть, где РФ прячет 'Искандеры' – что известно

Спутники зафиксировали масштабный пожар.

В Крыму после ночной атаки горела воинская часть, где Россия хранит "Искандеры"

В Крыму зафиксирован пожар на территории воинской части РФ

Там могли храниться ракетные комплексы "Искандер"

Взрывы слышали и на аэродромах "Саки", "Кача" и в районе Феодосии

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 28 апреля после атаки зафиксирован пожар на территории воинской части. Там российские войска хранят ракеты "Искандер". Об этом сообщил Telegram-канал"Крымский ветер"

Данные спутниковой съемки зафиксировали масштабный пожар к югу от села Межгорье. Огонь вспыхнул на территории бывшей ракетной части (в/ч 82717), которую оккупанты использовали как базу для "Искандеров".

ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

Это именно те комплексы, которыми враг регулярно атакует мирные города Украины.

Стоит отметить, что этот объект уже не впервые становится мишенью. 16 апреля беспилотники уже наносили удары по базам в районе Межгорья и Курортного.

Помимо ракетной части, громко было и на других стратегических объектах врага. Жители полуострова сообщали о взрывах на аэродромах "Саки" в Новофедоровке и "Кача", а также в районе Феодосии.

Взрывы и пожары в Туапсе - новости по теме

Как сообщал Главред, в Туапсе после атак зафиксирован разлив нефти в акватории. Власти сообщают о образовании большого нефтяного пятна.

20 апреля Роспотребнадзор рекомендовал жителям города без крайней необходимости не выходить на улицу. Нефтепродукты вывозят грузовиками, а местные жители жалуются на загрязнение окружающей среды и так называемые "нефтяные дожди".

Также сообщается о случаях загрязнения животных, а пляжи покрыла темная пленка. Спутниковые снимки зафиксировали нефтяное пятно длиной до 7 километров.

После событий 20 апреля в сети появились видео с эмоциональной реакцией россиянок, которые жалуются на экологическую ситуацию и постоянную угрозу из-за активности беспилотников в районе.

Кроме того, в ночь на 28 апреля Краснодарский край РФ подвергся атаке дронов, местные жители сообщили о десятках взрывов и пожарах. По данным российских и мониторинговых каналов, удары могли пришелся на район Туапсе, в частности на нефтеперерабатывающий завод и морской терминал.

Об источнике: Крымский ветер Крымский ветер — это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму. Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также последствиях атак по объектам оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

