Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В Крыму вспыхнула военная часть, где РФ прячет "Искандеры" – что известно

Руслана Заклинская
28 апреля 2026, 11:50
Спутники зафиксировали масштабный пожар.
В Крыму после ночной атаки горела воинская часть, где Россия хранит "Искандеры" / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind, uk.wikipedia.org

Что известно:

  • В Крыму зафиксирован пожар на территории воинской части РФ
  • Там могли храниться ракетные комплексы "Искандер"
  • Взрывы слышали и на аэродромах "Саки", "Кача" и в районе Феодосии

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 28 апреля после атаки зафиксирован пожар на территории воинской части. Там российские войска хранят ракеты "Искандер". Об этом сообщил Telegram-канал"Крымский ветер"

Данные спутниковой съемки зафиксировали масштабный пожар к югу от села Межгорье. Огонь вспыхнул на территории бывшей ракетной части (в/ч 82717), которую оккупанты использовали как базу для "Искандеров".

видео дня

Искандер инфографика
ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

Это именно те комплексы, которыми враг регулярно атакует мирные города Украины.

Стоит отметить, что этот объект уже не впервые становится мишенью. 16 апреля беспилотники уже наносили удары по базам в районе Межгорья и Курортного.

    Пожар на военной части в Крыму Фото: Telegram-канал "Крымский ветер"
    Пожар на военной части в Крыму Фото: Telegram-канал "Крымский ветер"
    Пожар на военной части в Крыму Фото: Telegram-канал "Крымский ветер"

Помимо ракетной части, громко было и на других стратегических объектах врага. Жители полуострова сообщали о взрывах на аэродромах "Саки" в Новофедоровке и "Кача", а также в районе Феодосии.

Взрывы и пожары в Туапсе - новости по теме

Как сообщал Главред, в Туапсе после атак зафиксирован разлив нефти в акватории. Власти сообщают о образовании большого нефтяного пятна.

20 апреля Роспотребнадзор рекомендовал жителям города без крайней необходимости не выходить на улицу. Нефтепродукты вывозят грузовиками, а местные жители жалуются на загрязнение окружающей среды и так называемые "нефтяные дожди".

Также сообщается о случаях загрязнения животных, а пляжи покрыла темная пленка. Спутниковые снимки зафиксировали нефтяное пятно длиной до 7 километров.

После событий 20 апреля в сети появились видео с эмоциональной реакцией россиянок, которые жалуются на экологическую ситуацию и постоянную угрозу из-за активности беспилотников в районе.

Кроме того, в ночь на 28 апреля Краснодарский край РФ подвергся атаке дронов, местные жители сообщили о десятках взрывов и пожарах. По данным российских и мониторинговых каналов, удары могли пришелся на район Туапсе, в частности на нефтеперерабатывающий завод и морской терминал.

Читайте также:

Об источнике: Крымский ветер

Крымский ветер — это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму.

Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также последствиях атак по объектам оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Крыма война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
12:05Война
11:50Война
09:53Мир
Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять