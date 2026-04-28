В Крыму вспыхнула военная часть, где РФ прячет 'Искандеры' – что известно

Что известно:
- В Крыму зафиксирован пожар на территории воинской части РФ
- Там могли храниться ракетные комплексы "Искандер"
- Взрывы слышали и на аэродромах "Саки", "Кача" и в районе Феодосии
Во временно оккупированном Крыму в ночь на 28 апреля после атаки зафиксирован пожар на территории воинской части. Там российские войска хранят ракеты "Искандер". Об этом сообщил Telegram-канал"Крымский ветер"
Данные спутниковой съемки зафиксировали масштабный пожар к югу от села Межгорье. Огонь вспыхнул на территории бывшей ракетной части (в/ч 82717), которую оккупанты использовали как базу для "Искандеров".
Это именно те комплексы, которыми враг регулярно атакует мирные города Украины.
Стоит отметить, что этот объект уже не впервые становится мишенью. 16 апреля беспилотники уже наносили удары по базам в районе Межгорья и Курортного.
Помимо ракетной части, громко было и на других стратегических объектах врага. Жители полуострова сообщали о взрывах на аэродромах "Саки" в Новофедоровке и "Кача", а также в районе Феодосии.
Взрывы и пожары в Туапсе
Как сообщал Главред, в Туапсе после атак зафиксирован разлив нефти в акватории. Власти сообщают о образовании большого нефтяного пятна.
20 апреля Роспотребнадзор рекомендовал жителям города без крайней необходимости не выходить на улицу. Нефтепродукты вывозят грузовиками, а местные жители жалуются на загрязнение окружающей среды и так называемые "нефтяные дожди".
Также сообщается о случаях загрязнения животных, а пляжи покрыла темная пленка. Спутниковые снимки зафиксировали нефтяное пятно длиной до 7 километров.
После событий 20 апреля в сети появились видео с эмоциональной реакцией россиянок, которые жалуются на экологическую ситуацию и постоянную угрозу из-за активности беспилотников в районе.
Кроме того, в ночь на 28 апреля Краснодарский край РФ подвергся атаке дронов, местные жители сообщили о десятках взрывов и пожарах. По данным российских и мониторинговых каналов, удары могли пришелся на район Туапсе, в частности на нефтеперерабатывающий завод и морской терминал.
Об источнике: Крымский ветер
Крымский ветер — это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму.
Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также последствиях атак по объектам оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред