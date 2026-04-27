Россияне "тонут" в мазуте: как выглядит Туапсе после ударов украинских БПЛА

На курортных пляжах пятно мазута становится всё больше.

Туапсе и соседние населенные пункты "тонут" в нефтепродуктах / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное:

После атаки на Туапсе в реку попали нефтепродукты

Мазут распространяется по городу и побережью

Россияне жалуются на выброс вредных веществ в воздух

Недавно беспилотники Сил обороны Украины атаковали НПЗ в Туапсе. В результате на местном заводе были повреждены резервуары, из которых мазут и другие нефтепродукты попали в окружающую среду, в частности в реку Туапсе.

Нефтяное пятно с реки вынесло мазут в Черное море, загрязнив пляжи и побережье курортного города. Теперь, как сообщают СМИ, Туапсе буквально тонет в мазуте.

Пятна нефтепродуктов обнаружили в Туапсе / фото: скриншот из видео

Местные жители сообщают, что нефтяное пятно растет и приближается к курортному побережью. Пляжи уже покрыла "черная пленка", а спутники зафиксировали полосу длиной до 7 километров.

Мазут добрался уже до соседнего с Туапсе Новомихайловского / фото: скриншот из видео

Жители Туапсе жалуются на резкий химический запах, а специалисты фиксируют превышение содержания вредных веществ в воздухе.

В Туапсе привлекли дополнительные силы для ликвидации разлива нефтепродуктов / фото: скриншот из видео

Главред писал, что, по словам аналитиков ISW, ВСУ обнаружили критическую уязвимость в российской системе ПВО и начали систематически наносить по ней удары, с которыми трудно справиться.

Кампания дальних ударов Украины продолжает использовать перегруженные российские системы ПВО для нанесения ущерба нефтяной инфраструктуре и военным объектам в России и оккупированном Крыму.

Напомним, Главред писал, что 16 апреля ударные беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Местные жители сообщали о большом количестве взрывов. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

Позже, в ночь на 20 апреля в российском городе вновь раздались взрывы. Дроны атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод. Взрывной пожар вспыхнул в резервуарном парке Туапсинского НПЗ.

Впоследствии стало известно, что атаки 16 и 20 апреля серьезно повредили транспортные пути в порту, а также вызвали пожары на складах нефтепродуктов, которые пока не удается потушить.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

