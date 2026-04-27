Россияне "тонут" в мазуте: как выглядит Туапсе после ударов украинских БПЛА

Анна Косик
27 апреля 2026, 14:45
На курортных пляжах пятно мазута становится всё больше.
туапсе в мазуте
Туапсе и соседние населенные пункты "тонут" в нефтепродуктах

  • После атаки на Туапсе в реку попали нефтепродукты
  • Мазут распространяется по городу и побережью
  • Россияне жалуются на выброс вредных веществ в воздух

Недавно беспилотники Сил обороны Украины атаковали НПЗ в Туапсе. В результате на местном заводе были повреждены резервуары, из которых мазут и другие нефтепродукты попали в окружающую среду, в частности в реку Туапсе.

Нефтяное пятно с реки вынесло мазут в Черное море, загрязнив пляжи и побережье курортного города. Теперь, как сообщают СМИ, Туапсе буквально тонет в мазуте.

Мазут в туапсе
Пятна нефтепродуктов обнаружили в Туапсе

Местные жители сообщают, что нефтяное пятно растет и приближается к курортному побережью. Пляжи уже покрыла "черная пленка", а спутники зафиксировали полосу длиной до 7 километров.

Мазут в туапсе
Мазут добрался уже до соседнего с Туапсе Новомихайловского

Жители Туапсе жалуются на резкий химический запах, а специалисты фиксируют превышение содержания вредных веществ в воздухе.

Мазут в туапсе
В Туапсе привлекли дополнительные силы для ликвидации разлива нефтепродуктов

Как ВСУ обнаружили слабое место ПВО РФ — объяснения аналитиков

Главред писал, что, по словам аналитиков ISW, ВСУ обнаружили критическую уязвимость в российской системе ПВО и начали систематически наносить по ней удары, с которыми трудно справиться.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России

Кампания дальних ударов Украины продолжает использовать перегруженные российские системы ПВО для нанесения ущерба нефтяной инфраструктуре и военным объектам в России и оккупированном Крыму.

Напомним, Главред писал, что 16 апреля ударные беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Местные жители сообщали о большом количестве взрывов. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

Позже, в ночь на 20 апреля в российском городе вновь раздались взрывы. Дроны атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод. Взрывной пожар вспыхнул в резервуарном парке Туапсинского НПЗ.

Впоследствии стало известно, что атаки 16 и 20 апреля серьезно повредили транспортные пути в порту, а также вызвали пожары на складах нефтепродуктов, которые пока не удается потушить.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Дрон ударил возле Запорожской АЭС, есть погибший — МАГАТЭ

Дрон ударил возле Запорожской АЭС, есть погибший — МАГАТЭ

13:16Война
Четкие сроки службы и пребывания на передовой: Решетилова предлагает изменения

Четкие сроки службы и пребывания на передовой: Решетилова предлагает изменения

13:03Украина
Магнитная буря обрушилась на Украину: названы опасные дни солнечной активности

Магнитная буря обрушилась на Украину: названы опасные дни солнечной активности

11:46Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Популярная украинская ведущая беременна первенцем

Популярная украинская ведущая беременна первенцем

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Сердце последнего гетмана Украины украли: как такое произошло и что скрывает Кремль

Сердце последнего гетмана Украины украли: как такое произошло и что скрывает Кремль

В СССР умели удивлять: какие советские блюда приводили иностранцев в замешательство

В СССР умели удивлять: какие советские блюда приводили иностранцев в замешательство

Для трёх знаков зодиака откроется денежное окно: кто получит большую прибыль

Для трёх знаков зодиака откроется денежное окно: кто получит большую прибыль

Последние новости

15:28

Зрители жестоко избили российского боксера прямо на ринге - видео массовой драки

15:15

Когда можно сеять огурцы в открытый грунт: названы оптимальные погодные условия и даты

14:51

Антициклон с Северного моря несет холод на Львовщину: когда ожидаются заморозки

14:45

Россияне "тонут" в мазуте: как выглядит Туапсе после ударов украинских БПЛА

14:37

С кем Украина будет смотреть Евровидение 2026: у Мирошниченко появилась звездная подмога

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
14:08

Морковь вырастет крупной и сладкой: каким простым удобрением ее следует подкормить

14:05

Парад к 9 мая в Москве могут отменить: Дикий раскрыл тайну Кремля

14:00

Как персональный рекрутер помогает найти вакансию оператора БПЛА новости компании

13:59

Слово "обалдеть" употребляют ошибочно - как правильно сказать на украинскомВидео

Реклама
13:51

"Первое свидание в Макдональдсе": что известно о Ники Ломия, чья свадьба взорвала сетьВидео

13:16

Дрон ударил возле Запорожской АЭС, есть погибший — МАГАТЭ

13:03

Четкие сроки службы и пребывания на передовой: Решетилова предлагает изменения

12:35

ВСУ нашли слабое место ПВО РФ: в ISW рассказали о разрушительных последствиях

12:22

Китайский гороскоп на завтра, 28 апреля: Тиграм - фурор, Собакам - беспокойство

11:46

Магнитная буря обрушилась на Украину: названы опасные дни солнечной активности

11:39

Была парализована часть тела: известный блогер перенес опасную операцию

11:37

Украину начали атаковать новым оружием С-71К "Ковер": ГУР раскрыло детали

11:23

Кусты будут усыпаны цветами все лето: лучшее домашнее удобрение для гортензийВидео

11:16

Собаку из приюта впервые оставили саму вне клетки — ее реакция поразила людейВидео

10:55

Мобилизацию и военное положение хотят продлить: Зеленский внес новое предложение

Реклама
10:20

Кутили Галкин, Меладзе и Рики Мартин: отгремела скандальная свадьба украинской модели в Каннах

10:06

Новая волна заморозков атакует Полтавщину: как изменится погода

09:51

Гороскоп на завтра, 28 апреля: Тельцам - радость, Козерогам - ссора

09:38

Доллар пробил психологическую отметку: что происходит с курсом валют в Украине

09:09

"Извините за мрачность": Стубб озвучил потери РФ и Украины в войне

09:06

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 апреля (обновляется)

08:32

Тяжелая ночь для Одессы, РФ атаковала жилые кварталы: новые деталиФото

08:12

Иран передал США новое предложение о прекращении войны — Axios

08:12

Самое сильное полнолуние весны 2026: что ждет каждый знак зодиака в начале маяВидео

08:10

Невзлин об атаках на Трампа: кто стоит за насилием в СШАмнение

08:05

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

07:29

"Нужно быстро придумать развязку": Лавров сказал, что тормозит переговоры по Украине

06:51

Массированная атака РФ по Сумщине: есть разрушения, люди остались без света

05:30

86-летнего Аль Пачино сфотографировали на улице: как он сейчас выглядит

05:11

В СССР умели удивлять: какие советские блюда приводили иностранцев в замешательство

04:30

Для трёх знаков зодиака откроется денежное окно: кто получит большую прибыль

03:30

Сенсация из Сахары: останки "адского" динозавра заставили учёных переписать историю

02:33

"Не было бы счастья, да несчастье помогло": как правильно сказать на украинскомВидео

02:11

Повреждены дома и отель: враг нанес удар по Одессе, число пострадавших возросло

02:02

"Сможем двигаться дальше": комбриг назвал условия для перехода ВСУ к контрнаступлению

Реклама
00:56

Жир в духовке отойдет в считанные минуты: простой лайфхак без соды и уксусаВидео

00:04

Без швов и плесени: альтернатива плитке, которая идеально удерживает влагу

26 апреля, воскресенье
23:55

Холодный удар по Киеву и области: синоптики предупредили об опасной погоде

23:05

Переговоры или борьба: Залужный назвал пять сценариев завершения войны

22:29

В РФ выдвинули новые угрозы и заикнулись о договоренностях с Украиной

22:18

Бекхемы шокированы: источник раскрыл подробности ссоры со старшим сыном

22:13

Прекращение огня вблизи ЗАЭС и возвращение станции Украине - что известноВидео

21:56

Неустойчивая весна в Днепре: как изменится погода в городе на этой неделе

21:37

Как проверить главную функцию холодильника: простой трюк избавит от проблемВидео

21:15

Температура опустится до -3 градусов: на Тернопольщину надвигается похолодание

