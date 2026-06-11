Как можно назвать Максима на украинском: забываем о Максе и возвращаемся к своему

Большинство украинцев используют формы Макс или Максимко, но существуют десятки местных вариантов обращения — самые интересные народные варианты имени Максим.

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Как еще можно назвать Максима на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Какие украинские формы имеет имя Максим

Что означает имя Максим и откуда оно происходит

Когда обладатели этого имени отмечают День ангела

Украинский язык имеет невероятное количество мягких и ласковых форм для каждого имени, но из-за длительной советской унификации многие из них оказались на грани забвения. Сегодня мы все чаще используем заимствованные или стандартные варианты, даже не подозревая, насколько богаты наши собственные языковые традиции. Возвращение к аутентичным обращениям помогает отойти от шаблонов и сделать повседневное общение более живым. Главред расскажет об этом более подробно.

На этот феномен обратил внимание популярный языковой блогер Адам Диденко. В своем новом TikTok-видео он подробно разобрал именно мужское имя Максим и призвал украинцев смелее экспериментировать с его исконными народными формами.

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Забытые украинские формы имени Максим

Вместо чужого "Макс" или привычного "Максимко" блогер предлагает вернуть в обиход такие варианты:

Максима и Макся — спокойные разговорные формы;

Максимусь — очень нежный, ласковый вариант;

Масько — теплое, традиционное обращение "по-свояцки";

Мася — ласковая форма для детей или самых близких;

Максюта и Максютка — колоритные народные формы, которые издавна бытовали в украинских семьях.

Значение имени и главные именины

По данным Википедии, имя Максим имеет латинские корни и происходит от слова maximus, что означает "самый большой" или "величайший". В Украине оно уже много лет подряд остается одним из самых популярных для новорожденных мальчиков. Считается, что обладатели этого имени обладают сильной энергетикой, очень общительны, горды и всегда стремятся достигать значительных высот в жизни.

Когда у Максима День ангела

После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь основные даты именинов Максима сдвинулись на 13 дней раньше:

21 января — день памяти преподобного Максима Исповедника; 14 сентября — день памяти святого мученика Максима; 22 октября — день памяти преподобного Максима, ради Христа юродивого.

В целом в церковном календаре упоминается немало святых с этим именем, поэтому мужчины могут выбирать день своих именинов, ближайший к собственному дню рождения. По традиции, в этот день стоит поблагодарить своего небесного покровителя за защиту и духовную поддержку.

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О личности: Адам Диденко Адам Диденко — украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko имеет около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.

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