Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Как ещё на украинском языке можно назвать Софию: нежные и современные варианты

Марина Иваненко
8 июня 2026, 18:45
google news Подпишитесь
на нас в Google
София входит в число самых популярных женских имен в Украине. Рассказываем о его значении, происхождении и красивых формах обращения.
Как назвать Софию на украинском языке
Как назвать Софию на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете

  • Какие украинские формы имеет имя София
  • Как ласково и красиво обращаться к Софии
  • Что означает это женское имя

Украинские женские имена имеют многовековую историю и невероятное разнообразие ласкательных и народных форм. Одно из самых популярных имен сегодня — София — не является исключением. Часто в повседневном общении мы ограничиваемся лишь несколькими привычными вариантами, даже не догадываясь, насколько глубоким и пластичным является наш язык в создании различных форм этого имени для разных жизненных ситуаций. Главред расскажет более подробно.

Какие украинские формы имеет имя София

Известный блогер и популяризатор украинского языка Адам Диденко в своем новом видео обратил внимание на то, какие именно украинские варианты имеет имя София и как их уместно употреблять.

видео дня

Лингвист продемонстрировал, насколько богат наш словарный запас для выражения различных эмоций и оттенков близости. В частности, полное имя София в украинской речи может иметь такие разговорные, уменьшительно-ласкательные и сокращенные формы:

  • Софийка и Софиенка — классические, чрезвычайно нежные и исконно украинские формы;
  • Соня, Сонька и Сонюшка — теплые домашние и непринужденные варианты;
  • Софа и Софка — более современные, короткие и динамичные формы;
  • Софи — изящный вариант в европейском стиле.

Что означает имя София и откуда оно происходит

Согласно данным Википедии, имя София имеет древнегреческое происхождение (от греческого Σοφία) и переводится как "мудрость", "разум" или "премудрость". Оно получило широкое распространение вместе с приходом христианства.

Исторически это имя носили выдающиеся деятельницы, меценатки, художницы и королевы:

  • София Гольшанская — княжна из Киева и королева Польши;
  • София Русова — выдающаяся украинская просветительница и педагог;
  • София Окуневская — первая женщина-врач в Австро-Венгрии;
  • София Потоцкая — аристократка, в честь которой был создан знаменитый дендропарк Софиевка в Умани.

Видео о том, как еще на украинском языке можно назвать Софию, можно посмотреть здесь:

@adam_didenko Какие украинские варианты имеет имя "София" — и как их уместно употреблять. Украинский язык — глубже, чем кажется. Стоит только копнуть чуть глубже — и открывается совсем другой уровень? #украинский#украинскийязык#речь#язык#наукраинском♬ оригинальный звук - adam.didenko

Когда День ангела у Софии

Обладательницы этого прекрасного имени празднуют свои именины несколько раз в год. Самый известный День ангела приходится на 17 сентября (по новостирианскому календарю) или 30 сентября (по юлианскому календарю). Этот день посвящен памяти Софии Римской и ее трех дочерей — Веры, Надежды и Любви.

Помимо этой главной даты, по церковному календарю именины Софии обычно отмечают также в другие дни: 1 апреля, 4 июня, 17 июня, 14 августа, 1 октября и 29 декабря.

Вас может заинтересовать:

О личности: Адам Диденко

Адам Диденко — украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko имеет около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
имена интересные новости женские имена культура жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Пенсия будет состоять из двух частей: Кабмин готовит большие изменения

Пенсия будет состоять из двух частей: Кабмин готовит большие изменения

18:40Экономика
Есть погибшие и много раненых: РФ ударила по спальному району большого города

Есть погибшие и много раненых: РФ ударила по спальному району большого города

17:42Украина
В Украине будут жестче наказывать нарушителей ПДД и введут санкции - Свириденко

В Украине будут жестче наказывать нарушителей ПДД и введут санкции - Свириденко

17:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Землю накрыла мощная магнитная буря: когда закончится 7-балльный шторм

Землю накрыла мощная магнитная буря: когда закончится 7-балльный шторм

С 1 июля на АЗС вводятся новые правила: что увидят украинские водители

С 1 июля на АЗС вводятся новые правила: что увидят украинские водители

Для трех знаков зодиака начинается особый период: кому сказочно повезет

Для трех знаков зодиака начинается особый период: кому сказочно повезет

Карта Deep State онлайн за 8 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 июня: что происходит на фронте (обновляется)

РФ ударила по Одессе: повреждены транспорт, остановка и энергообъект, есть раненые

РФ ударила по Одессе: повреждены транспорт, остановка и энергообъект, есть раненые

Последние новости

20:12

Как сказать "за спрос денег не берут" на украинском — назван правильный вариант

20:09

Умение быть счастливыми: какие четыре знака зодиака не зацикливаются на прошлом

19:58

Как вкусно приготовить молодой картофель - лучший рецепт

19:34

В Украине нет никаких "ясеней", "тополей" и "ив": как называть деревья на украинском

19:32

Украинский аналог "старость — не радость": каково продолжение этой поговорки

Для России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – МаксаковаДля России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – Максакова
19:10

Россия проиграла выборы в Армении: Денисенко объяснил последствия для Кремлямнение

18:45

Как ещё на украинском языке можно назвать Софию: нежные и современные варианты

18:40

Пенсия будет состоять из двух частей: Кабмин готовит большие изменения

18:29

В Житомире хотят резко повысить один из коммунальных тарифов: что известно

Реклама
18:12

Опасный долг у соседки: почему одолженные куриные яйца не забирают обратно

18:02

Почему в СССР были популярны столовые: раскрыт хитрый замысел советских властей

17:42

Есть погибшие и много раненых: РФ ударила по спальному району большого города

17:39

В Украине будут жестче наказывать нарушителей ПДД и введут санкции - Свириденко

17:30

В Украине создали дроны, которые автономно уничтожают "Шахеды": Федоров раскрыл детали

17:21

Роковая ошибка: почему нельзя класть телефон под подушку

17:20

Только не "безымянный": как назвать палец для обручального кольца на украинском

16:48

Следы от пальцев исчезнут моментально: крутое домашнее средство для поверхностей

16:25

"Полежав минут 40 на обочине": Макаревич попал под обстрел в Израиле

16:23

Скандал между Польшей и Украиной из-за УПА: к чему публично призвал Туск

16:18

Гороскоп на завтра, 9 июня: Водолеям — прибыль, Рыбам — радость

Реклама
16:08

Доллар побил новый исторический рекорд, а евро резко упал: курс валют на 9 июня

16:03

Поездка пройдет без происшествий: что делать, когда укачивает в транспорте

15:51

Как выглядеть длинноногой моделью в обычных джинсах: три секрета стилистовВидео

15:35

"Вежливые люди так не поступают": Лавров пожаловался на Зеленского

15:29

Требовал деньги у семей пропавших бойцов: полиция разоблачила псевдоволонтера

14:59

Рис получится рассыпчатым, как в ресторане: что добавить в воду во время варки

14:37

Доходы падают: на сколько снизилась средняя зарплата в Полтавской области

14:05

"Есть любовь": 49-летний известный певец живет с мамой и назвал причину

13:55

Как бензин с биоэтанолом влияет на двигатель авто: нюансы, которые следует знатьВидео

13:51

Украину будет заливать дождями: синоптик предупредила о новой волне похолодания

13:47

Как избавиться от мошек на кухне за одну ночь: простой трюк со стаканом

13:03

Страсть и поцелуи: жена Усика умилила нежностями с чемпионом

13:01

День отца в Украине 2026: какого числа отмечают и что подарить папе

12:46

ВСУ могут потерять важный город на Донетчине в июне: тревожный прогноз

12:09

Одна ошибка может испортить продукты за ночь: как разложить продукты в холодильнике

11:56

Стоимость топлива на АЗС снизится, но ненадолго: назван период самых низких цен

11:56

Китайский гороскоп на завтра, 9 июня: Змеям - хаос, Обезьянам - азарт

11:08

Землю накрыла мощная магнитная буря: когда закончится 7-балльный шторм

11:02

Листья желтеют не просто так: как понять, что растению много водыВидео

11:02

"Не надавайте нам люлей": Алина Гросу показала лицо сынаВидео

Реклама
10:17

Готовил покушение на представителя ГУР Юсова: в Киеве задержали агента РФФото

09:54

Исхудавший Иво Бобул поразил сеть своим видом: "Постарел вуйко"

09:46

РФ ударила по Одессе: повреждены транспорт, остановка и энергообъект, есть раненыеФото

09:27

Неделя абсолютных счастливчиков: 5 знаков зодиака, которым повезет с 8 по 14 июня

08:55

"Шахед" попал в хаб "Укрпочты": возник пожар, часть посылок уничтоженаФото

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 июня (обновляется)

08:42

Зеленский в Лондоне встретился с лидерами "евротройки": названы пять условий мира

08:41

Карта Deep State онлайн за 8 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:12

Один человек под завалами: россияне атаковали Конотоп дронами, детали

07:57

Дроны атаковали Новороссийск: горит крупнейшее нефтехранилище Кавказа

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять