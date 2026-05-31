Настуся или Нася — как ещё можно красиво назвать Анастасию на украинском языке

О чем вы узнаете:
- Какие украинские народные формы имеет имя Анастасия
- Как ласково и необычно можно обращаться к Насте
- Что означает имя Анастасия и откуда оно происходит
Имя Анастасия носят тысячи украинских девушек и женщин. Однако в повседневной жизни мы чаще всего сокращаем его до привычного "Настя". При этом мало кто знает, что в украинском языке есть множество других — гораздо мягче, колоритнее и теплее вариантов этого имени, которые почти забылись. Главред расскажет подробнее.
О том, какие замечательные народные формы имеет имя Анастасия и как их правильно использовать, рассказал известный языковой блогер Адам Диденко в своем TikTok-видео.
Что означает имя Анастасия и откуда оно происходит
Согласно материалам Википедии, это популярное имя имеет древнегреческое происхождение и является женской формой мужского имени Анастасий. В переводе с греческого языка оно означает "воскресение", "возвращение к жизни", "возрождение" или "бессмертная".
Как ласково обращаться к Анастасии
В своем видео автор перечислил традиционные формы, которыми издавна пользовались наши предки:
- Настуся — нежный и ласковый вариант для самых близких людей.
- Настуня — еще одна теплая и ласковая домашняя форма.
- Настка — традиционный западноукраинский вариант, который звучит живо и игриво.
- Нася — редкая, короткая и мягкая форма, которая может стать интересной заменой привычному сокращению.
Видео о том, как еще можно назвать Анастасию на украинском языке, можно посмотреть здесь:
@adam_didenko Какие украинские варианты имеет имя "Анастасия" — и как их уместно употреблять. Украинский язык — глубже, чем кажется. Стоит только копнуть чуть глубже — и открывается совсем другой уровень?
Почему стоит помнить о народных формах имен
Использование таких народных форм помогает сделать нашу повседневную речь более живой и богатой. Исконно украинские варианты придают общению особый уют, теплоту и искренность.
Если в вашем кругу общения есть девушки с именем Анастасия, попробуйте обратиться к ним одним из этих вариантов. Возможно, именно такая форма понравится им гораздо больше, чем привычное сокращение.
О личности: Адам Диденко
Адам Диденко — украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko имеет около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.
