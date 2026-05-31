В кухонных ящиках будет чистота и идеальный порядок: поможет простой трюк с фольгой

Дарья Пшеничник
31 мая 2026, 12:39
Этот трюк помогает предотвратить появление пятен со временем, разбухание мебели или образование плесени из-за несоблюдения надлежащих гигиенических условий.
Положите алюминиевую фольгу в ящики на кухне / Коллаж: Главред, фото: freepik

Кухонные ящики — тихое место, где скапливается все: крошки, жир, влага. И именно они быстрее всего теряют вид, если не привыкли регулярно их чистить. Дерево впитывает запахи, темнеет, может даже деформироваться.

Но есть простой способ защитить ее без дорогих средств — обычная алюминиевая фольга. Об этом пишет сайт Сronista.

Почему фольга работает

Алюминиевая фольга создает тонкий барьер между дном ящика и всем, что может на него попасть. Влага, жир или мелкие остатки еды не касаются дерева, не впитываются в него и не оставляют следов. Благодаря этому ящик дольше остается сухим, чистым и без запахов.

Особенно это важно там, где хранятся посуда и кухонные принадлежности, ведь именно эти зоны чаще всего загрязняются незаметно.

Как правильно застелить ящик фольгой

Перед тем как использовать фольгу, поверхность нужно полностью очистить и высушить — это предотвращает накопление влаги под слоем металла. Дальше процесс прост: ящик опустошают, протирают, вырезают фольгу по размеру и укладывают блестящей стороной вверх. Она легко прилегает к поверхности без клея, а вещи можно сразу возвращать на место.

Фольга не предназначена для длительного использования — ее меняют в среднем раз в месяц или чаще, если ящик активно используется.

Почему этот способ набирает популярность

Метод не требует специальных средств, не повреждает мебель и позволяет поддерживать гигиену без лишних усилий. Фольга берет на себя всю грязь, а дерево остается защищенным. Это особенно полезно для старых кухонь, где каждое пятно может стать постоянным.

Об источнике: Cronista.com

Сайт Cronista.com — это цифровая платформа аргентинского делового издания El Cronista Comercial, которое имеет более чем вековую историю (основано в 1908 году). Это один из самых авторитетных источников финансовой и экономической информации в испаноязычном мире. Ресурс специализируется на анализе рынков, курсах валют, политических новостях и бизнес-аналитике. В последние годы сайт значительно расширил свою тематику, добавив разделы о стиле жизни, современных технологиях, полезных бытовых советах и научных открытиях, что позволило ему привлечь более широкую аудиторию и стать крупным информационным порталом общего интереса.

Россия среди белого дня ударила по Днепру: бушует пожар, есть разрушения

Потепление на низком старте: когда в Украину ворвётся настоящая летняя погода

РФ запустила около 4000 воздушных целей по Украине: Киев получил усиление

Города Украины готовят к круговой обороне: в каких новых регионах могут начаться бои

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке сонной собаки за 45 с

Историк раскрыл самый большой миф о Киеве, придуманный в СССР — о чем речь

Поможет ли кофейная гуща избавиться от муравьев: миф или полезный лайфхак

Гороскоп Таро на полнолуние 31 мая: Овнам - триумф, Близнецам - страх, Рыбам - выбор

