Завтрак из трёх ингредиентов за 20 минут — рецепт проще простого

Сытный и вкусный завтрак — залог удачного дня. Чтобы не готовить классическую яичницу или омлет, можно приготовить очень вкусное блюдо из яиц, брокколи и сыра.
Главред узнал, что рецептом такого простого и при этом полезного завтрака в TikTok поделилась украинская блогерша Оля Пинс.
Завтрак из яиц — рецепт
Ингредиенты:
- Брокколи 150 г
- Яйца 3 шт.
- Твердый сыр 50 г
Брокколи отвариваем 2-3 минуты и выкладываем в застеленную пергаментом форму для выпечки. Добавляем яйца, натертый сыр, по желанию подсаливаем и отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@olya_pins
Брокколи, запеченная с яйцом и сыром ? Ингредиенты: • брокколи (отварить 2-3 мин) — 150 г • яйца — 3 шт. • твердый сыр — 50 г • соль — по вкусу Выпекать 15-20 мин при 180º Пищевая ценность на 1 порцию: Калорийность: 385 ккал Белки: 33 г Жиры: 25 г Углеводы: 8 г ? Много белка, минимум лишних сложностей и максимум вкуса! Сохраните рецепт ❤️♬ оригинальная аудиозапись — Оля Пинс
О персоне: Оля Пинс
Оля Пинс — украинская фуд-блогерша из Харькова, специализирующаяся на темах правильного питания, похудения и планирования рациона.
Ведет основной русскоязычный канал (более 1,25 млн подписчиков), где делится рецептами для похудения, меню на день и методами приготовления еды на несколько дней.
Развивает отдельный канал "Оля Пинс — вкусные и простые рецепты!" (более 84 тыс. подписчиков) с контентом на украинском языке.
В своем блоге в Instagram она публикует короткие видео с рецептами "на каждый день" и лайфхаки по приготовлению простых и полезных блюд.
