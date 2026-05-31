Завтрак из трёх ингредиентов за 20 минут — рецепт проще простого

Анна Косик
31 мая 2026, 13:17обновлено 31 мая, 14:07
Рецепт шикарного высокобелкового завтрака на скорую руку.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 3 минут
Порции Порции 1-2 порции
Кухня Кухня Интернациональная
завтрак с яйцами
Рецепт оригинального завтрака из яиц / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Сытный и вкусный завтрак — залог удачного дня. Чтобы не готовить классическую яичницу или омлет, можно приготовить очень вкусное блюдо из яиц, брокколи и сыра.

Главред узнал, что рецептом такого простого и при этом полезного завтрака в TikTok поделилась украинская блогерша Оля Пинс.

Завтрак из яиц — рецепт

Ингредиенты:

  • Брокколи 150 г
  • Яйца 3 шт.
  • Твердый сыр 50 г

Брокколи отвариваем 2-3 минуты и выкладываем в застеленную пергаментом форму для выпечки. Добавляем яйца, натертый сыр, по желанию подсаливаем и отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

Приятного аппетита!

Простые завтраки / Инфографика: Главред

Смотрите видео с рецептом:

@olya_pins

Брокколи, запеченная с яйцом и сыром ? Ингредиенты: • брокколи (отварить 2-3 мин) — 150 г • яйца — 3 шт. • твердый сыр — 50 г • соль — по вкусу Выпекать 15-20 мин при 180º Пищевая ценность на 1 порцию: Калорийность: 385 ккал Белки: 33 г Жиры: 25 г Углеводы: 8 г ? Много белка, минимум лишних сложностей и максимум вкуса! Сохраните рецепт ❤️

♬ оригинальная аудиозапись — Оля Пинс

О персоне: Оля Пинс

Оля Пинс — украинская фуд-блогерша из Харькова, специализирующаяся на темах правильного питания, похудения и планирования рациона.

Ведет основной русскоязычный канал (более 1,25 млн подписчиков), где делится рецептами для похудения, меню на день и методами приготовления еды на несколько дней.

Развивает отдельный канал "Оля Пинс — вкусные и простые рецепты!" (более 84 тыс. подписчиков) с контентом на украинском языке.

В своем блоге в Instagram она публикует короткие видео с рецептами "на каждый день" и лайфхаки по приготовлению простых и полезных блюд.

