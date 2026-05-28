Очень вкусная бюджетная намазка из кабачка – рецепт за 10 минут

Анна Косик
28 мая 2026, 10:23
Рецепт недорогой закуски, которая после первого приготовления станет вашей любимой.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 2 минут
Порции Порции 5-6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Рецепт вкусной намазки из кабачка / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Намазки на хлеб спасают людей, у которых мало времени на приготовление еды. Но их не обязательно покупать в магазине. Очень вкусные намазки можно приготовить дома за считанные минуты.

Рецептом одной из них, как узнал Главред, в TikTok поделилась украинская блогерша Анна.

Намазка из кабачка — рецепт

Ингредиенты:

  • Кабачок 1 шт.
  • Плавленые сырки 2 шт.
  • Чеснок 2 зубчика
  • Укроп
  • Соль
  • Перец

Кабачок нарезаем небольшими кубиками и обжариваем на сковороде с солью и перцем. Затем измельчаем в блендере с плавлеными сырками, укропом и чесноком.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом намазки:

@gotuyemo_v_kayf Вкусная паста из кабачков ? Сохраняйте, чтобы потом не искать! Ингредиенты: Кабачок - 1 шт. Плавленый сырок - 2 шт. Соль/перец по вкусу Чеснок - 2 зубчика Укроп по вкусу Получается вкусно, обязательно попробуйте! #паста#кабачки#закуска#рецептынаукраинском#фудблог♬ original sound - Dj Goja

gotuyemo_v_kayf — TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готуємо_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

