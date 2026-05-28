Очень вкусная бюджетная намазка из кабачка – рецепт за 10 минут

Намазки на хлеб спасают людей, у которых мало времени на приготовление еды. Но их не обязательно покупать в магазине. Очень вкусные намазки можно приготовить дома за считанные минуты.
Рецептом одной из них, как узнал Главред, в TikTok поделилась украинская блогерша Анна.
Намазка из кабачка — рецепт
Ингредиенты:
- Кабачок 1 шт.
- Плавленые сырки 2 шт.
- Чеснок 2 зубчика
- Укроп
- Соль
- Перец
Кабачок нарезаем небольшими кубиками и обжариваем на сковороде с солью и перцем. Затем измельчаем в блендере с плавлеными сырками, укропом и чесноком.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом намазки:
Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf — TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готуємо_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.
