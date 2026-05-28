Очень вкусная бюджетная намазка из кабачка – рецепт за 10 минут

Рецепт недорогой закуски, которая после первого приготовления станет вашей любимой.

Рецепт вкусной намазки из кабачка

Намазки на хлеб спасают людей, у которых мало времени на приготовление еды. Но их не обязательно покупать в магазине. Очень вкусные намазки можно приготовить дома за считанные минуты.

Рецептом одной из них, как узнал Главред, в TikTok поделилась украинская блогерша Анна.

Намазка из кабачка — рецепт

Ингредиенты:

Кабачок 1 шт.

Плавленые сырки 2 шт.

Чеснок 2 зубчика

Укроп

Соль

Перец

Кабачок нарезаем небольшими кубиками и обжариваем на сковороде с солью и перцем. Затем измельчаем в блендере с плавлеными сырками, укропом и чесноком.

Приятного аппетита!

Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf — TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готуємо_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

