В июне вступят в силу новые правила мобилизации: что изменится для украинцев

Юрист объяснил, кого из военнообязанных коснутся эти изменения.

Мобилизация в Украине изменится уже через несколько дней

Что сказал Муренко:

Подход к мобилизации в июне изменится

Изменения коснутся зарплат на предприятиях и списков

Критерии критичности предприятий будут пересматриваться

В июне в рамках армейской реформы в мобилизации произойдут определенные изменения. О них в интервью Главреду рассказал управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Никита Муренко.

По его словам, первое изменение касается повышения средней заработной платы на предприятии, что является условием для бронирования сотрудников. На данный момент речь идет о 2,5 минимальных зарплатах.

"Планируется повышение до трех минимальных зарплат, кроме прифронтовых регионов. Пока текст постановления еще не опубликован, было бы неправильно комментировать его с юридической точки зрения", — отметил юрист.

Второе изменение касается введения изменений в отношении некоторых работников, которые не учитываются в общих списках военнообязанных для бронирования. В частности, речь идет о женщинах-военнообязанных, которые не включаются на предприятии в общий список военнообязанных при бронировании других лиц.

"Условно говоря, если на предприятии трудоустроена одна женщина-военнообязанная и один мужчина-военнообязанный, такой мужчина не может быть забронирован с квотой 50%. Необходимо, чтобы на предприятии был трудоустроен именно военнообязанный мужчина. Также сейчас в эти квоты не учитываются работники, которые уже забронированы другими предприятиями", — подчеркнул Муренко.

То есть, если человек забронирован, то на другом предприятии он уже не может быть в этих списках для определения квоты бронирования. Также планируется, чтобы в списки не входили работники, которые работают по совместительству на нескольких работах — такие люди могут быть в лимитированных списках только один раз по одному предприятию.

Третье изменение касается критичности самих предприятий. Сейчас критичность определяют профильные министерства и военные администрации. Однако в планах изменить это: на уровне министерств планируют пересмотреть требования к определению предприятий как критически важных.

"У каждого министерства своя специфика и свои определенные требования. Соответственно, насколько понятно из заявлений, каждое предприятие должно согласовать эти новые требования критичности с Минэкономики и Минобороны", — пояснил специалист.

Каковы могут быть последствия новых правил бронирования для работников-совместителей

Главред писал, что, по словам Никиты Муренко, одно из нововведений предусматривает, что работники, работающие по совместительству, отныне будут учитываться в общей квоте бронирования предприятия только один раз — по основному месту работы.

Поэтому ситуация с работниками, работающими по совместительству, пока остается неясной. Он пояснил, что окончательные выводы можно будет делать только после официального обнародования документа. Если же в нем будет предусмотрено, что бронирование возможно исключительно по основному месту работы, то, по его мнению, это будет выглядеть "абсурдно".

Напомним, Главред писал, что в Украине старт армейской реформы запланирован уже на июнь и будет проходить в два этапа. Второй этап будет сосредоточен на изменениях в подходах к мобилизации.

Ранее стало известно, что в рамках реформы мобильные бригады оповещения или блокпосты, скорее всего, не исчезнут, но могут появиться электронные повестки.

Накануне сообщалось, что в Украине продолжается усиление мер по мобилизации военнообязанных. В частности, в Киеве недавно сообщили об увеличении количества групп оповещения ТЦК и СП на 40%.

О личности: Никита Муренко Никита Муренко — управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры". Специализируется на правовом сопровождении бизнеса, вопросах отсрочки от призыва военнообязанных работников, мобилизационном законодательстве, трудовых и административных процедурах. В комментариях для СМИ объясняет изменения в правилах бронирования, статусе критически важных предприятий, отсрочках от мобилизации и правовых рисках для работодателей и работников.

