РФ ровняет с землей и превращает в руину ключевой город: происходящее на фронте

Кроме того, противник активно наступает на Родинское, которое всё чаще оказывается в "красной зоне".

Оккупанты наращивают силы в Покровске и Мирнограде и сравнивают Константиновку с землей

Российские войска сравнивают Константиновку с землей, превращая город в руины, которые невозможно будет удержать.

Оккупанты постепенно закрепляются в окрестных селах, накапливают силы и пытаются проникать в сам город, фиксируясь в различных его точках. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Ухудшается ситуация в Константиновке, где повторяется типичная тактика просачивания. Враг усиливает контроль над территорией вокруг города, проникает в окрестные села для закрепления и накопления сил, а оттуда пытается проникнуть в сам город и закрепляется в различных его точках. Одновременно с этим Константиновку сравнивают с землей и превращают город в руины, которые в результате будет невозможно удержать", — говорится в сообщении.

Кроме того, после полной оккупации Покровска и Мирнограда противник продолжает наращивать в них свои силы. Особую роль играют экипажи операторов дронов, которые взяли под контроль воздушное пространство агломераций, что значительно затрудняет работу украинских подразделений. Российские войска обустраиваются в городах и оставляют актуальной задачу продвижения вглубь украинской обороны, отмечают аналитики.

Также сообщается об активном давлении на Родинское с поглощением города в красную зону. В то же время украинские защитники пытаются сдержать натиск, привлекая даже авиацию.

"Родинское является важной опорной точкой для дальнейшего продвижения, в частности, в район населенных пунктов к югу от Доброполья, которое играет важную роль, в частности, в логистике", — отмечают аналитики.

Как ранее сообщал Главред, военный эксперт Иван Ступак подчеркнул, что приоритетной целью РФ остаются Краматорск, Славянск и Константиновка. По его словам, полная оккупация Донецкой области остается ключевой задачей России на лето и осень.

Роман Погорилый, соучредитель проекта DeepState, сообщил, что Покровск и Мирноград уже полностью оказались под контролем российских войск, которые наращивают там пехоту и используют артиллерию для поражения украинских позиций. Следующим потенциальным направлением для наступления врага является Доброполье. Активное применение дроновых подразделений позволяет оккупантам контролировать логистические маршруты и затруднять действия ВСУ.

Также ранее сообщалось, что оборона Покровска продолжается, и силы обороны продолжают удерживать отдельные позиции на северных окраинах города. Старший офицер 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ лейтенант Сергей Лефтер подтвердил, что украинские военные активно работают на этом участке, предоставляя важную разведку для нанесения ударов по противнику. Ситуация на фронте остается напряженной с высокой интенсивностью боевых действий.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

