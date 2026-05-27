Как долго ещё может продолжаться война: у Украины есть время, чтобы перехватить инициативу

Ангелина Подвысоцкая
27 мая 2026, 12:41обновлено 27 мая, 16:05
В настоящее время эффективность украинской обороны постепенно растет.
Война в Украине может продлиться ещё два-три года / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Война в Украине может продлиться еще 2-3 года. Об этом сообщил The Economist со ссылкой на правительственные источники.

В издании отмечают, что эффективность украинской обороны постепенно повысилась. В этом помогло использование беспилотников. Это позволяет поддерживать потери противника на высоком уровне, а темпы восстановления российского личного состава — недостаточны.

РФ не достигает поставленных целей на Донбассе. Преимущество проявляется не только в технологиях, но и в скорости мотивации подразделений. Сейчас важную роль играют дальнобойные удары по объектам на территории РФ. Военные прогнозируют кризис российской противовоздушной обороны к осени, когда производство украинской баллистики будет в разгаре.

В то же время РФ продолжает массированные атаки на Киев и другие украинские регионы. Ситуация в энергетике наиболее критическая.

Одним из самых сложных вопросов в обществе остается мобилизация, без которой удержать фронт будет невозможно. Сейчас боевые действия продолжаются на изнурение.

"Правительственные источники сообщают, что Зеленский приказал готовиться к еще двум-трем годам войны", — говорится в сообщении.

Комментарий властей

Источник в украинских властях опроверг информацию англоязычной газеты о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы готовит Украину к еще 2-3 годам войны. Об этом сообщает РБК-Украина.

Там отмечают, что соответствующая информация является фейковой и назвали ее "старым вбросом".

Активная фаза на фронте не может длиться много лет

Глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Украина всегда должна быть готова к войне, пока существует РФ.

"Силы обороны Украины теперь всегда будут главным фундаментом нашей государственности. Они должны быть сильными. Война ведется сегодня в нескольких формах — это фронт, когнитивная война, киберпространство, демографическая составляющая. И в случае остановки фронта нет гарантий, что прекратится противостояние в других измерениях. Поэтому разного рода "инсайды" западных СМИ со сроками войны являются не более чем громкими заголовками, далекими от реальности", — подчеркнул он.

В то же время Коваленко отметил, что активная фаза на фронте не сможет продолжаться еще много лет. На это влияют экономические и человеческие потери РФ.

"Но Москва, если она останется государством в нынешнем виде, не прекратит вести когнитивную и кибервойну, не прекратит планирование диверсий, не отменит собственные планы изгнать украинское население с территории Украины различными способами. Надо просто перестать воспринимать войну в той форме, которой она не является. Классический фронт остановится, рано или поздно активная фаза завершится, многие люди вернутся к мирной жизни. Но другие формы войны будут сохранены. Или же Россия развалится, государство примет иную форму и изменит свои внешние цели в отношении нас. Но для такого сценария может потребоваться еще много лет", — написал Коваленко.

У Украины есть полгода для перехвата инициативы

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что у Украины есть полгода для перехвата инициативы на поле боя. Это позволит укрепить свои переговорные позиции.

Он подчеркнул, что сейчас армия РФ истощена и не способна к серьезным прорывам. В этот момент Украина может нарастить активность и поддерживать импульс в течение нескольких месяцев.

"Я считаю, что следующие 6–9 месяцев станут поворотным моментом", — сказал Билецкий.

Он считает, что Россия откажется от желания захватить всю Донецкую область.

О личности: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", — подчеркнул Андрей Коваленко.

