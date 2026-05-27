Пропагандисты в панике из-за сухопутного коридора в Крым: ВСУ "вырезают" логистику ВС РФ

Кратко:
- ВСУ взяли под огневой контроль ключевую автотрассу Ростов–Джанкой
- Массированные удары парализовали снабжение войск РФ на юге Украины
- Оккупационные власти ввели жесткие ограничения на движение фур
Украинские силы усилили удары по логистике российских войск на юге Украины, фактически нарушая снабжение оккупационных группировок в Запорожской и Херсонской областях, а также на подступах к Крыму. Об этом сообщают российские пропагандистские и военные Telegram-каналы.
Отмечается, что под огневым контролем оказалась ключевая сухопутная артерия РФ — трасса Ростов–Джанкой, которая используется для переброски техники, топлива и грузов на оккупированные территории. Сообщается о параличе движения на отдельных участках маршрута, пишет Инсайдер.ua.
Также отмечается, что удары ВСУ все чаще приходятся по грузовикам, бензовозам, складам и транспортным колоннам, обеспечивающим российскую армию на южном направлении. Это уже влияет не только на военную логистику, но и на поставки гражданских товаров.
Оккупационная администрация на местах, включая Владимира Сальдо, ввела ограничения на движение грузового транспорта. В российских военных пабликах на этом фоне звучит критика в адрес местных властей и обвинения в неэффективном управлении ситуацией.
По сообщениям пропагандистских каналов, на оккупированных территориях фиксируется дефицит отдельных товаров и перебои с топливом, которое продается с ограничениями. Таким образом, проблемы с логистикой уже затрагивают повседневную жизнь населения.
"В южных регионах России обстановка складывается всё более угрожающим образом. Украинские формирования с начала мая значительно нарастили число ударов дронами по транспортным средствам, перевозящим различные грузы в Херсонскую и Запорожскую области и Крым. На полуострове возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями", - пишет крупный российский пропагандистский канал.
Кроме того, подчеркивается, что удары по транспортной инфраструктуре могут повлиять на боеспособность российских войск на юге и осложнить их снабжение.
"Угроза заключается не только в срыве курортного сезона в Крыму или нехватке отдельных продуктов на полуострове. Удары по перевозчикам грузов на полуострове напрямую влияют на боевые возможности ВС РФ на южных фронтах, где ситуация и так не безоблачная", - пишут пропагандисты.
Отметим, офицер ВСУ Игорь Луценко написал в Facebook, что сухопутный коридор в Крым официально находится под огневым контролем Украины, и росяине это признали.
"Крым теперь превращается в "логистический остров" для россиян. Новую построенную трассу с территории РФ на Джанкой "губернатор" Сальдо закрыл своим письменным распоряжением. "Сообщают десятки сожженных украинскими дронами бензовозов и грузовиков". Ограничение не касается грузов военного назначения, специальных грузов, отдельных социально значимых продовольственных товаров первой необходимости", - отметил он.
Луценко добавил, что основным на сегодняшний день потенциальным достижением для Москвы в ходе полномасштабного вторжения в Украину россияне могли бы считать именно создание сухопутного коридора в Крым.
"Теперь уже ясно, что это достижение эфемерно, реальность – сине-желтые дроны уже над коридором, гражданским ехать запрещено. Крым для России становится заморской территорией", - добавил Луценко.
ВСУ перерезают дорогу в Крым
Сухопутный коридор - это "ключ" к Крыму: мнение эксперта
ВСУ нужно разрубить "сухопутный коридор", чтобы за полгода освободить Крым. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский в интервью Главреду.
По его словам, Вооруженным силам Украины критически важно нанести сокрушающий удар по оккупационным войскам России на юге. Разрыв так называемого "сухопутного коридора", который идет с российской территории через оккупированные южные регионы к захваченному Крыму, позволит освободить полуостров практически за полгода.
Если удастся добиться рассечения "сухопутного коридора", появится возможность заблокировать российские войска в Крыму. Им придется либо сдаваться, либо быть разгромленными.
"После выполнения задания №1, которое предусматривает перерезание сухопутного коридора, мы получим все возможности для освобождения Крыма… Мы не можем сказать, каким именно будет сценарий освобождения Крыма, однако Украина действительно способна в течение 5-7 месяцев освободить Крым", - подчеркнул Сергей Грабский.
Атаки по территории РФ - последние новости
Как писал Главред, рано утром 27 мая в российских городах Воронеж и Таганрог прогремела серия взрывов.
В Таганроге под удар мог попасть авиационный ремонтный завод 325 / ОАО "325 АРЗ".
В Воронеже после взрывов поднялся черный дым. По предварительным данным, атака могла произойти на аэродром или авиабазу Воздушно-космических сил РФ "Балтимор", который задействуется для нанесения авиаударов по территории Украины.
Аналитики Exilenova+ предполагают, что аэродром был, предположительно, атакован ракетами Storm Shadow.
Кроме того, в ночь на 27 мая в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы. Под ударом в очередной раз оказался портовый город Туапсе и местный НПЗ.
Также громко было и в оккупированном россиянами Севастополе. Под удар могли попасть нефтебаза и штаб ВВС Черноморского флота.
О персоне: Сергей Грабский
Сергей Грабский – украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО уехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль НАТО "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.
