Пропагандисты в панике из-за сухопутного коридора в Крым: ВСУ "вырезают" логистику ВС РФ

Эффективное снабжение оккупантов на южных направлениях полностью нарушено.

Сухопутный коридор в Крым может закрыться

Кратко:

ВСУ взяли под огневой контроль ключевую автотрассу Ростов–Джанкой

Массированные удары парализовали снабжение войск РФ на юге Украины

Оккупационные власти ввели жесткие ограничения на движение фур

Украинские силы усилили удары по логистике российских войск на юге Украины, фактически нарушая снабжение оккупационных группировок в Запорожской и Херсонской областях, а также на подступах к Крыму. Об этом сообщают российские пропагандистские и военные Telegram-каналы.

Отмечается, что под огневым контролем оказалась ключевая сухопутная артерия РФ — трасса Ростов–Джанкой, которая используется для переброски техники, топлива и грузов на оккупированные территории. Сообщается о параличе движения на отдельных участках маршрута, пишет Инсайдер.ua.

Также отмечается, что удары ВСУ все чаще приходятся по грузовикам, бензовозам, складам и транспортным колоннам, обеспечивающим российскую армию на южном направлении. Это уже влияет не только на военную логистику, но и на поставки гражданских товаров.

Оккупационная администрация на местах, включая Владимира Сальдо, ввела ограничения на движение грузового транспорта. В российских военных пабликах на этом фоне звучит критика в адрес местных властей и обвинения в неэффективном управлении ситуацией.

По сообщениям пропагандистских каналов, на оккупированных территориях фиксируется дефицит отдельных товаров и перебои с топливом, которое продается с ограничениями. Таким образом, проблемы с логистикой уже затрагивают повседневную жизнь населения.

"В южных регионах России обстановка складывается всё более угрожающим образом. Украинские формирования с начала мая значительно нарастили число ударов дронами по транспортным средствам, перевозящим различные грузы в Херсонскую и Запорожскую области и Крым. На полуострове возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями", - пишет крупный российский пропагандистский канал.

Кроме того, подчеркивается, что удары по транспортной инфраструктуре могут повлиять на боеспособность российских войск на юге и осложнить их снабжение.

"Угроза заключается не только в срыве курортного сезона в Крыму или нехватке отдельных продуктов на полуострове. Удары по перевозчикам грузов на полуострове напрямую влияют на боевые возможности ВС РФ на южных фронтах, где ситуация и так не безоблачная", - пишут пропагандисты.

Отметим, офицер ВСУ Игорь Луценко написал в Facebook, что сухопутный коридор в Крым официально находится под огневым контролем Украины, и росяине это признали.

"Крым теперь превращается в "логистический остров" для россиян. Новую построенную трассу с территории РФ на Джанкой "губернатор" Сальдо закрыл своим письменным распоряжением. "Сообщают десятки сожженных украинскими дронами бензовозов и грузовиков". Ограничение не касается грузов военного назначения, специальных грузов, отдельных социально значимых продовольственных товаров первой необходимости", - отметил он.

Луценко добавил, что основным на сегодняшний день потенциальным достижением для Москвы в ходе полномасштабного вторжения в Украину россияне могли бы считать именно создание сухопутного коридора в Крым.

"Теперь уже ясно, что это достижение эфемерно, реальность – сине-желтые дроны уже над коридором, гражданским ехать запрещено. Крым для России становится заморской территорией", - добавил Луценко.

Сухопутный коридор - это "ключ" к Крыму: мнение эксперта

ВСУ нужно разрубить "сухопутный коридор", чтобы за полгода освободить Крым. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский в интервью Главреду.

По его словам, Вооруженным силам Украины критически важно нанести сокрушающий удар по оккупационным войскам России на юге. Разрыв так называемого "сухопутного коридора", который идет с российской территории через оккупированные южные регионы к захваченному Крыму, позволит освободить полуостров практически за полгода.

Если удастся добиться рассечения "сухопутного коридора", появится возможность заблокировать российские войска в Крыму. Им придется либо сдаваться, либо быть разгромленными.

"После выполнения задания №1, которое предусматривает перерезание сухопутного коридора, мы получим все возможности для освобождения Крыма… Мы не можем сказать, каким именно будет сценарий освобождения Крыма, однако Украина действительно способна в течение 5-7 месяцев освободить Крым", - подчеркнул Сергей Грабский.

Как писал Главред, рано утром 27 мая в российских городах Воронеж и Таганрог прогремела серия взрывов.

В Таганроге под удар мог попасть авиационный ремонтный завод 325 / ОАО "325 АРЗ".

В Воронеже после взрывов поднялся черный дым. По предварительным данным, атака могла произойти на аэродром или авиабазу Воздушно-космических сил РФ "Балтимор", который задействуется для нанесения авиаударов по территории Украины.

Аналитики Exilenova+ предполагают, что аэродром был, предположительно, атакован ракетами Storm Shadow.

Кроме того, в ночь на 27 мая в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы. Под ударом в очередной раз оказался портовый город Туапсе и местный НПЗ.

Также громко было и в оккупированном россиянами Севастополе. Под удар могли попасть нефтебаза и штаб ВВС Черноморского флота.

О персоне: Сергей Грабский Сергей Грабский – украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО уехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль НАТО "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

