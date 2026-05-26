Забытое украинское слово "стрих": что оно на самом деле означает

Это слово можно встретить в произведениях украинских писателей, особенно тех, кто описывал сельскую жизнь.

Что такое "чердак" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что означает "стрих"

Какова история происхождения этого слова

Украинский язык вновь возвращает из глубины времени слова, которые когда-то были частью повседневной жизни. Одно из них — "стрих", старинное название чердака, которое десятилетиями использовалось в селах и сохранилось в памяти старших поколений.

На ресурсе "Горох" данное слово подают как вполне нормативное: "стрихом" называли пространство под крышей дома, место для сушки трав, хранения зерна или старых вещей. В некоторых регионах так могли называть и верхнюю часть хозяйственной постройки. Сегодня чаще говорят "горище", однако "стрих" и дальше звучит в западноукраинских говорах — иногда как "штрих" или "стрихи", пишет "24 Канал".

Лингвисты связывают происхождение слова с древнеславянской языковой традицией. Подобные формы есть в польском языке, а в Европе встречаются родственные названия со значением "крыша" или "верхний этаж". Украинская литература также сохранила это слово: в произведениях Антина Крушельницкого и Леся Мартовича стрих предстает как привычный элемент сельского дома — место, куда складывали припасы или куда вела лестница, приставленная к балке.

Рядом с ним существует однокоренное слово "стриха" — соломенная крыша или ее нависающий край. Оно давно стало символом дома и семейного тепла, о чем напоминают народные пословицы: "І горобець свою стріху має", "Своя стріха - своя втіха", "Під батьковою стріхою - у рідній хаті". В этих выражениях крыша — не просто конструкция, а образ защиты и принадлежности.

Несмотря на то, что "стрих" сегодня звучит реже, слово не исчезло из современного обихода. Оно появляется в названиях подкастов, магазинов, салонов и творческих проектов.

"Стрих" — это еще одно доказательство того, как много украинский язык хранит в своих слоях. Такие слова возвращают нам быт предков, их образ мышления и ощущение дома, которое и сегодня остается узнаваемым.

