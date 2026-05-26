Врежет сильное похолодание: синоптик назвала точную дату

Во многих областях синоптики прогнозируют сильные порывы ветра и дожди.

Прогноз погоды в Украине на 27 мая / фото: УНИАН

Что вы узнаете:

Какая будет погода в Украине в ближайшие дни

Когда наступит похолодание

Какая будет погода в Киеве

Погода в Украине в ближайшее время будет ветреной и дождливой. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"В среду в Украине повсеместно будет сильный ветер со штормовыми порывами! Будьте осторожны. Нашу территорию будет пересекать атмосферный фронт, причем с волной — карта! — поэтому практически повсеместно завтра будет влажная погода с дождями", — говорится в сообщении.

Кто такая Наталья Диденко

Погода 27 мая

Погода в Украине будет дождливой. Теплее всего будет на территории южных и юго-западных областей. Там температура воздуха повысится до 25-28 градусов тепла.

В Харьковской, Полтавской, Сумской и Луганской областях будет прохладнее — 17-21 градус тепла.

"На остальной территории +20+23 градуса", — пишет Диденко.

Погода в Киеве 27 мая

Погода в Киеве 27 мая будет ветреной. Ожидаются сильные штормовые порывы северо-западного ветра — 15-20 м/с.

"Завтра в столице дождь и +21 градус", — говорится в сообщении.

Когда будет похолодание

Совсем скоро в Украине ожидается резкое падение температуры воздуха. Днем может похолодать до 12-18 градусов тепла.

"Мерзлякам и метеопатам - приготовиться! В начале июня теплая погода восстановится", - пишет Диденко.

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что погода в Украине 23 мая будет местами жаркой, но дождливой. Объявлено штормовое предупреждение в восточных, южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях — I уровень опасности.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что погода в Украине в ближайшие дни будет нестабильной. На выходных ожидаются грозовые ливни, местами даже с градом.

Синоптик Иван Семилит заявил, что в ближайшие дни в Украину придет ощутимое похолодание, а до начала лета погода останется нестабильной. Он отметил, что 27 мая в большинство областей Украины придет новый атмосферный фронт с севера, который принесет кратковременные дожди и грозы.

О личности: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

