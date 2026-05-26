Загадочный "третий глаз" есть у каждого, но о нем почти не знают

Вы узнаете:
- Как предки человека ориентировались без обычного зрения
- Как "третий глаз" древних существ связан с человеком
- Почему часть древнего глаза могла сохраниться у каждого
Человеческое тело продолжает хранить тайны, которые могут удивить даже ученых. Новое исследование показало, что загадочный "третий глаз", о котором веками говорили философы и мистики, действительно имеет реальное биологическое происхождение и связан с древней историей эволюции человека.
Исследователи из Великобритании и Швеции пришли к выводу, что этот загадочный орган мог играть важнейшую роль у предков человека сотни миллионов лет назад, а его следы до сих пор сохраняются внутри нашего организма. Об этом пишет Daily Mail.
Что ученые узнали о "третьем глазе"
Исследование показало, что у очень ранних предков человека существовала особая светочувствительная структура в центре головы. Она работала вместе с обычными боковыми глазами.
Около 500 миллионов лет назад некоторые древние организмы начали жить под землей, рыть норы и фильтровать пищу. Из-за изменения образа жизни они постепенно утратили боковое зрение, но сохранили центральный орган, который помогал различать свет и темноту.
По словам ученых, эта структура помогала определять время суток и ориентироваться даже без полноценного зрения.
Мог ли необычный орган сохранился у людей
Сегодня предполагаемый "третий глаз" больше не работает как обычный орган зрения, однако его остатки сохранились в виде шишковидной железы внутри человеческого мозга.
Она отвечает за выработку мелатонина - гормона, который регулирует сон и биологические ритмы организма. Именно благодаря ему организм понимает, когда наступает ночь и приходит время отдыха.
Кроме сна, циркадные ритмы могут влиять на иммунную систему, настроение, температуру тела и другие процессы.
Древний орган до сих пор существует у некоторых животных
Интересно, что у некоторых современных существ этот орган сохранился гораздо лучше. Например, у новозеландской рептилии туатары имеется так называемый теменной глаз.
Он имеет собственную сетчатку и линзу, однако используется не для формирования изображений. Вместо этого орган помогает животному улавливать изменения освещения и регулировать поведение.
Почему "третий глаз" связывали с мистикой
На протяжении веков "третий глаз" часто ассоциировали с интуицией, ясновидением и духовными практиками. Особенно популярной эта идея стала в индуистских и йогических традициях, где существует понятие чакры Аджна.
Однако ученые подчеркивают, что научных доказательств существования сверхъестественных способностей, связанных с этим органом, пока нет.
Об источнике: Daily Mail
