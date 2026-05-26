Загадочный "третий глаз" есть у каждого, но о нем почти не знают

Ученые выяснили, что загадочный "третий глаз" человека может быть древним наследием предков и до сих пор влияет на сон.

https://glavred.info/nauka/zagadochnyy-tretiy-glaz-est-u-kazhdogo-no-o-nem-pochti-ne-znayut-10767800.html Ссылка скопирована

Загадочный "третий глаз" имеет реальное биологическое происхождение / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Как предки человека ориентировались без обычного зрения

Как "третий глаз" древних существ связан с человеком

Почему часть древнего глаза могла сохраниться у каждого

Человеческое тело продолжает хранить тайны, которые могут удивить даже ученых. Новое исследование показало, что загадочный "третий глаз", о котором веками говорили философы и мистики, действительно имеет реальное биологическое происхождение и связан с древней историей эволюции человека.

Исследователи из Великобритании и Швеции пришли к выводу, что этот загадочный орган мог играть важнейшую роль у предков человека сотни миллионов лет назад, а его следы до сих пор сохраняются внутри нашего организма. Об этом пишет Daily Mail.

видео дня

Что ученые узнали о "третьем глазе"

Исследование показало, что у очень ранних предков человека существовала особая светочувствительная структура в центре головы. Она работала вместе с обычными боковыми глазами.

Около 500 миллионов лет назад некоторые древние организмы начали жить под землей, рыть норы и фильтровать пищу. Из-за изменения образа жизни они постепенно утратили боковое зрение, но сохранили центральный орган, который помогал различать свет и темноту.

По словам ученых, эта структура помогала определять время суток и ориентироваться даже без полноценного зрения.

Мог ли необычный орган сохранился у людей

Сегодня предполагаемый "третий глаз" больше не работает как обычный орган зрения, однако его остатки сохранились в виде шишковидной железы внутри человеческого мозга.

Предполагаемый "третий глаз" больше не работает как обычный орган зрения / Фото: Shutterstock

Она отвечает за выработку мелатонина - гормона, который регулирует сон и биологические ритмы организма. Именно благодаря ему организм понимает, когда наступает ночь и приходит время отдыха.

Кроме сна, циркадные ритмы могут влиять на иммунную систему, настроение, температуру тела и другие процессы.

Древний орган до сих пор существует у некоторых животных

Интересно, что у некоторых современных существ этот орган сохранился гораздо лучше. Например, у новозеландской рептилии туатары имеется так называемый теменной глаз.

У новозеландской рептилии туатары имеется так называемый теменной глаз / Фото: Wikipedia

Он имеет собственную сетчатку и линзу, однако используется не для формирования изображений. Вместо этого орган помогает животному улавливать изменения освещения и регулировать поведение.

Почему "третий глаз" связывали с мистикой

На протяжении веков "третий глаз" часто ассоциировали с интуицией, ясновидением и духовными практиками. Особенно популярной эта идея стала в индуистских и йогических традициях, где существует понятие чакры Аджна.

Однако ученые подчеркивают, что научных доказательств существования сверхъестественных способностей, связанных с этим органом, пока нет.

Ранее Главред писал о том, что археологи "оживили вампира" спустя 400 лет. Ученые воссоздали облик человека, которого считали кровопийцей. Детали захоронения спустя века показали, как в прошлом боролись с "возвращением" мертвых.

Также сообщалось о том, как на самом деле выглядел Иисус Христос и почему все ошибались. Привычный образ с длинными волосами, бородой и светлой одеждой знаком практически каждому, однако исследователи считают, что реальный внешний вид Иисуса мог значительно отличаться от популярных изображений.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред