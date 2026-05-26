Эксперт раскрыл секрет удаления желтых пятен с одежды без лишних затрат

Эксперт по клинингу Найджел Берман раскрыл простой способ удаления желтых пятен с белой одежды с помощью средства из аптечки.

Белым вещам можно вернуть их первоначальный цвет без агрессивной химии

Белая одежда со временем теряет свежий вид и на любимых футболках появляются серые оттенки, воротники желтеют, а пятна под мышками могут испортить даже новую вещь. Многие сразу покупают дорогие отбеливатели и средства для стирки, но специалист по клинингу Найджел Берман утверждает, что решение может уже лежать в домашней аптечке.

Эксперт по уходу за одеждой рассказал о простом способе вернуть белым вещам их первоначальный цвет без агрессивной химии и больших расходов. Об этом пишет Express.

Почему белая одежда начинает желтеть

По словам директора клининговой компании Найджела Бермана, многие ошибочно считают, что причиной пожелтения становится обычная грязь. Однако проблема часто связана с накоплением пота, кожного жира и белковых соединений, которые постепенно проникают в волокна ткани.

Многие ошибочно считают, что причиной пожелтения становится обычная грязь

Со временем такие загрязнения становятся практически незаметными во время обычной стирки, но продолжают накапливаться, из-за чего белые вещи теряют яркость.

"Это не просто грязь. В ткани постепенно накапливаются белковые остатки", - объяснил Найджел Берман.

Какой простой ингредиент рекомендует эксперт

По словам Бермана, помочь может обычный аспирин. Специалист объяснил, что секрет заключается в содержащейся в нем салициловой кислоте, которая помогает воздействовать на загрязнения белкового происхождения.

"Аспирин содержит салициловую кислоту - это природный растворитель для пятен на основе белков", - рассказал он.

Помочь избавится от желтых пятен может обычный аспирин

Мужчина также отметил, что подобный прием давно используют профессиональные прачечные для восстановления белизны тканей без применения агрессивных отбеливателей, способных ослаблять материал.

Как использовать метод дома

Для осветления пожелтевшей одежды Найджел Берман рекомендует измельчить пять таблеток аспирина и растворить их в горячей воде, после чего оставить вещи замачиваться минимум на несколько часов.

Если пятна особенно заметны в области воротника или подмышек, специалист советует дополнительно приготовить густую пасту из аспирина и небольшого количества воды, нанести ее на проблемный участок и оставить перед основной стиркой.

По словам Бермана, этот способ может стать более доступной альтернативой дорогим отбеливающим средствам и помочь продлить срок службы одежды.

Однако перед использованием любых домашних методов специалисты рекомендуют сначала проверить реакцию ткани на небольшом незаметном участке.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

