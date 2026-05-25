Разведка заранее узнает о массированных ударах РФ: в Le Monde раскрыли детали

Главное:
- Разведка получает информацию о подготовке ударов РФ ещё за несколько дней
- Организация атак требует длительной подготовки и сложной координации
Российские войска продолжают проводить масштабные комбинированные атаки по территории Украины с применением ракет и беспилотников.
Как сообщает Le Monde, украинская и американская разведки в ряде случаев получают информацию о подготовке таких ударов ещё за несколько дней до их начала.
По данным издания, организация подобных атак требует длительной подготовки и сложной координации различных подразделений. В операциях одновременно участвуют стратегическая авиация, корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии, расчёты ракетных войск, операторы дронов, а также подразделения, отвечающие за запуск баллистических ракет.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил журналистам, что во время недавних массированных атак Россия задействовала десятки тысяч военнослужащих. Он отметил, что подготовку к ударам часто удаётся заметить заранее по активности стратегической авиации.
"Им необходимо заранее подготовить вооружение к операции: доставить крылатые ракеты, оснастить самолёты, перебросить их с постоянных аэродромов на несколько действующих площадок. Такие процессы занимают много времени — от нескольких часов до нескольких суток", — объяснил Игнат.
Украинский специалист по противовоздушной обороне по имени Руслан рассказал, что о масштабной атаке 14 мая украинская сторона знала почти за неделю.
"По мере приближения даты картина становилась всё более понятной — фиксировалось перемещение кораблей, подводных лодок и авиации. А примерно за три часа до удара мы уже понимали количество и типы вооружения, которые будут использованы", — отметил он.
Издание также обращает внимание на рост российских производственных мощностей в сфере вооружений. По информации журналистов, предприятия в Елабуге и Ижевске ежедневно выпускают около 130 ударных беспилотников и примерно столько же ложных целей. С учётом интенсивности запусков России требуется около недели, чтобы накопить несколько сотен дронов для одной крупной атаки.
Кроме того, как утверждает Le Monde, российская промышленность ежедневно производит ракеты разных типов, включая "Калибр", Х-101 и "Искандер".
Удар РФ по Украине: что говорят в ВСУ
Во время ночной атаки 24 мая российские войска, предположительно, использовали баллистическую ракету средней дальности РС-26 "Орешник" для удара по территории Киевская область. Целью атаки стал район Белая Церковь. Информацию о применении этой ракеты подтвердил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, запуск был произведён с полигона Капустин Яр, расположенного на территории России. Во время полёта ракета разделилась на несколько боевых частей.
В социальных сетях также появились кадры, на которых, как утверждается, зафиксировано падение отдельных элементов боевой части над одним из районов города. На видео видно, как в воздухе расходятся несколько кассет с суббоеприпасами.
Напомним, Главред писал, что Россия ночью 24 мая осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.
Ранее советник министра обороны Украины Сергей Стерненко подтвердил, что россияне запустили ядерную ракету "Орешник" без ядерной БЧ по Белоцерковщине, чтобы напугать украинцев и мир.
Как сообщалось, в Шевченковском районе Киева зафиксировано попадание в здание бизнес-центра и возгорание на территории рынка. Еще в одном из 9-этажных жилых домов есть попадание между 8 и 9 этажами.
Об источнике: Le Monde
Le Monde Французская ежедневная вечерняя газета главным редактором является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".
