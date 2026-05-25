Разведка заранее узнает о массированных ударах РФ: в Le Monde раскрыли детали

Алексей Тесля
25 мая 2026, 19:09
Украинская и американская разведки в ряде случаев получают информацию о подготовке ударов РФ ещё за несколько дней до их начала.
РФ угрожает новыми массированными ударами / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Разведка получает информацию о подготовке ударов РФ ещё за несколько дней
  • Организация атак требует длительной подготовки и сложной координации

Российские войска продолжают проводить масштабные комбинированные атаки по территории Украины с применением ракет и беспилотников.

Как сообщает Le Monde, украинская и американская разведки в ряде случаев получают информацию о подготовке таких ударов ещё за несколько дней до их начала.

По данным издания, организация подобных атак требует длительной подготовки и сложной координации различных подразделений. В операциях одновременно участвуют стратегическая авиация, корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии, расчёты ракетных войск, операторы дронов, а также подразделения, отвечающие за запуск баллистических ракет.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил журналистам, что во время недавних массированных атак Россия задействовала десятки тысяч военнослужащих. Он отметил, что подготовку к ударам часто удаётся заметить заранее по активности стратегической авиации.

"Им необходимо заранее подготовить вооружение к операции: доставить крылатые ракеты, оснастить самолёты, перебросить их с постоянных аэродромов на несколько действующих площадок. Такие процессы занимают много времени — от нескольких часов до нескольких суток", — объяснил Игнат.

Украинский специалист по противовоздушной обороне по имени Руслан рассказал, что о масштабной атаке 14 мая украинская сторона знала почти за неделю.

"По мере приближения даты картина становилась всё более понятной — фиксировалось перемещение кораблей, подводных лодок и авиации. А примерно за три часа до удара мы уже понимали количество и типы вооружения, которые будут использованы", — отметил он.

Издание также обращает внимание на рост российских производственных мощностей в сфере вооружений. По информации журналистов, предприятия в Елабуге и Ижевске ежедневно выпускают около 130 ударных беспилотников и примерно столько же ложных целей. С учётом интенсивности запусков России требуется около недели, чтобы накопить несколько сотен дронов для одной крупной атаки.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
/ Инфографика Главреда

Кроме того, как утверждает Le Monde, российская промышленность ежедневно производит ракеты разных типов, включая "Калибр", Х-101 и "Искандер".

Удар РФ по Украине: что говорят в ВСУ

Во время ночной атаки 24 мая российские войска, предположительно, использовали баллистическую ракету средней дальности РС-26 "Орешник" для удара по территории Киевская область. Целью атаки стал район Белая Церковь. Информацию о применении этой ракеты подтвердил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, запуск был произведён с полигона Капустин Яр, расположенного на территории России. Во время полёта ракета разделилась на несколько боевых частей.

В социальных сетях также появились кадры, на которых, как утверждается, зафиксировано падение отдельных элементов боевой части над одним из районов города. На видео видно, как в воздухе расходятся несколько кассет с суббоеприпасами.

Удары РФ по Украине — новости по теме

Напомним, Главред писал, что Россия ночью 24 мая осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

Ранее советник министра обороны Украины Сергей Стерненко подтвердил, что россияне запустили ядерную ракету "Орешник" без ядерной БЧ по Белоцерковщине, чтобы напугать украинцев и мир.

Как сообщалось, в Шевченковском районе Киева зафиксировано попадание в здание бизнес-центра и возгорание на территории рынка. Еще в одном из 9-этажных жилых домов есть попадание между 8 и 9 этажами.

Об источнике: Le Monde

Le Monde Французская ежедневная вечерняя газета главным редактором является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".

