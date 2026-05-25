Политический шантаж или истерика: зачем Путин ударил дефицитным "Орешником" по гаражам

Кремль пытается продемонстрировать иллюзию силы на фоне тупика.

https://glavred.info/analytics/politicheskiy-shantazh-ili-isterika-zachem-putin-udaril-deficitnym-oreshnikom-po-garazham-10767524.html Ссылка скопирована

Удар "Орешника" под Киевом: разбор мотивов, логики и последствий / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, скриншот

Главное:

ISW связывает атаку с попыткой Путина скрыть слабость

В ЕС назвали пуск Орешника ядерным шантажом и тупиком РФ

Военкоры РФ недовольны огромными тратами на пустые удары

Путин пытается доказать Трампу и Си весомость своей роли

В ночь на воскресенье, 24 мая, страна-агрессор РФ обрушила на Украину сотни беспилотников и ракет, устроив одну из самых массированных бомбардировок с начала полномасштабного вторжения. Вблизи столицы была выпущена и гиперзвуковая ракета "Орешник".

Главред собрал главные факты о ракетно-дроновом ударе России по Украине и собрал мнение политиков, экспертов и аналитиков о целях удара Кремля.

видео дня

Ужасная ночь для Киева

В общей сложности, по данным Военно-воздушных сил, Россия запустила 90 ракет и 600 беспилотников.

Украинские ВВС сообщили, что российские силы также применили одну баллистическую ракету средней дальности (вероятно, имеется в виду ракета "Орешник"); две гиперзвуковые ракеты "Кинжал"; три гиперзвуковые ракеты "Циркон"; 30 баллистических ракет "Искандер-М"/зенитных ракет С-300; 54 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К/Калибр; и 600 беспилотников "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других типов.

Украинская ПВО сбила 55 ракет и 549 беспилотников. При этом 16 ракет и 51 беспилотник поразили 54 цели, а обломки упали на 23 объекта. ВВС Украины добавили, что еще 19 ракет, вероятно, не достигли своих целей.

Основной мишенью оккупантов была столица Украины - город все ночь содрогался от взрывов.

"Это была ужасная ночь для Киева", — написал мэр столицы Виталий Кличко.

Последствия "прилетов" и падения обломков БПЛА были зафиксированы во всех десяти районах столицы.

По данным прокуратуры, повреждено не менее 27 многоэтажных домов, больше всего — в Шевченковском районе Киева. Разрушено здание рынка и торгового центра, выбиты окна в домах вблизи эпицентра попадания, банковских учреждениях, торговых заведениях.

Кроме того, повреждены бизнес-центр, музей, административные здания, школа и 13 автомобилей.

В Сети публиковали кадры "прилетов" по Киеву ночью 24 мая - смотрите видео:

The loudest "bang" last night was a ballistic missile landing about 200 metres from my apartment. No wonder the entire building was shaking.



This footage has been approved for publication by the Ukrainian government. pic.twitter.com/wf5TlcIKKW — Jimmy Rushton (@JimmySecUK) May 24, 2026

По состоянию на утро 25 мая ликвидация последствий российской атаки по Киеву продолжается. Число пострадавших возросло до 87 человек, среди них — трое несовершеннолетних. Два человека погибли.

Как сообщили в ГосЧС, повреждения гражданской и административной инфраструктуры зафиксированы на 49 локациях столицы, повреждено около 300 объектов. Больше всего среди них жилых домов. В общей сложности, от вчерашнего обстрела пострадали шесть областей.

Удар "Орешником" по трем гаражам в Белой Церкви

Во время массированной атаки по Украине оккупанты ударили баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Белой Церкви. В результате атаки вспыхнул пожар в гаражном кооперативе – пылали три гаража.

Смотрите видео - Прилет "Орешника" по Белой Церкви 24 мая:

Момент удару "Орєшніка" по м. Біла Церква.

Цинічні мразоти, які звикли воювати та тероризувати виключно мирне населення.https://t.co/GLExONwd4upic.twitter.com/eG7N9AiBIY — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) May 24, 2026

На видеозаписи удара "Орешника" по Киевской области были показаны шесть блоков суббоеприпасов с несколькими независимо наводящимися боеголовками (MIRV), каждый блок которых нес шесть кинетических стержней.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар по Украине, назвал оккупантов "реальными неадекватами" и призвал мир отреагировать на действия Кремля.

"[Российский диктатор] Путин уже и слово "ура" не может нормально произнести – шамкает, а все еще своими ракетами побеждает жилые дома. Три российские ракеты против объекта водоснабжения [...] Запустил свой "Орешник" против Белой Церкви. Реально неадекваты", – заявил глава государства.

"Важно, чтобы это не осталось без последствий для России. Необходимы решения — от Соединенных Штатов, от Европы и других стран", - отметил Зеленский.

РС-26 Рубеж / Инфографика: Главред

"Удар возмездия": как РФ объяснила массированную атаку 24 мая

Минобороны РФ заявило, что российские войска применили ракеты "Орешник", "Искандер", "Кинжал" и "Циркон" якобы в ответ на украинские "террористические атаки" и удары по гражданским объектам в России.

В МО страны-агрессора цинично утверждают, что "среди пораженных 24 мая целей – объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки украинского минобороны и другие пункты управления ВСУ".

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что атака стала ответом на украинский удар по оккупированному Старобельску в Луганской области, в результате которого, по версии РФ, якобы погибли дети.

Ранее – пятницу, 22 мая – российский диктатор Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ "представить свои предложения", как ответить на эту атаку.

В свою очередь, Украина утверждает, что не наносит ударов по гражданскому населению.

Генеральный штаб ВСУ 22 мая утверждал, что возле оккупированного Старобельска был нанесен удар по "одному из штабов подразделения „Рубикон". Его украинские военные называют "российским военным спецподразделением беспилотных технологий, представители которого регулярно наносят удары по мирному населению и гражданским объектам на территории Украины".

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном этому удару и проведенном по просьбе России, посол Украины Андрей Мельник опроверг обвинения своего российского коллеги в военных преступлениях, назвав их "чистой пропагандистской показухой" и заявив, что операции 22 мая "были направлены исключительно против российской военной машины".

Реакция Европы на удар по Украине

Европейские союзники Киева осудили российские удары по Украине и использование ракет "Орешник".

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что высокопоставленные дипломаты стран ЕС встретятся в ближайшие дни, чтобы "обсудить, как усилить международное давление на Россию".

"Россия зашла в тупик на поле боя, поэтому она терроризирует Украину преднамеренными ударами по центрам городов. Это отвратительные акты террора, направленные на убийство как можно большего числа мирных жителей", - сказала Каллас.

Она назвала использование ракеты "Орешник" "политической тактикой запугивания и безрассудным балансированием на грани ядерной войны", добавив, что министры иностранных дел ЕС обсудят, "как усилить международное давление на Россию".

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил атаки, в том числе применение ракеты "Орешник", заявив, что это означает "тупик в агрессивной войне России".

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал применение этого оружия "безрассудной эскалацией".

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер выразила поддержку Украине, заявив, что она "глубоко потрясена" масштабным нападением России на Киев.

"Эти атаки лишь подтверждают то, что поставлено на карту: свобода Украины, безопасность Европы, наши общие ценности", — написала она в X.

Ее британская коллега Иветт Купер заявила: "Усиление наступления Москвы на украинских мирных жителей свидетельствует о ее слабости".

Ядерные сигналы Кремля

Удар по Белой Церкви - это третий случай применения "Орешника" на войне РФ в Украине.

Впервые российские войска применили его 21 ноября 2024 года во время удара по Днепру. Во второй раз — во время удара по Львовской области 9 января 2026 года.

Ракета способна нести ядерное оружие, однако в ударах по Украине оккупанты используют ее в неядерном варианте.

"Применение "Орешника" носит скорее демонстративный характер — поскольку ракета предназначена для нанесения ядерных ударов и малоэффективна в обычном оснащении, она является мощным средством эскалации конфликта. Кроме того, ракета обладает дальностью, которая позволяет ей долететь до любой точки в Европе, и, следовательно, такой пуск не может не встревожить правительства европейских стран", - пишет ВВС.

Кремль хотел скрыть унижение и показать силу - ISW

Аналитики американского Института изучения войны считают, что российский удар по Киеву является частью усилий российского диктатора Владимира Путина "стереть унижение, связанное с парадом Победы". По их мнению, глава Кремля пытается продемонстрировать силу.

"Российский удар по Киеву является частью постоянных усилий Путина забыть о своем унижении, полученном на параде победы, поскольку он пытается продемонстрировать силу после своего широко раскритикованного парада", – отметили аналитики.

В ISW также отмечают, что российские войска, возможно, нанесли удар "Орешником" для испытания и усовершенствования своих систем доставки ядерного оружия. При этом один источник сообщает, что "Орешник" использовал кинетические снаряды вместо обычного взрывного заряда.

Аналитик подчеркнули: российский удар полностью нарушает дух трехдневного перемирия в День победы, которое Украина соблюдала, и демонстрирует тот факт, что Путин не склонен соблюдать какие-либо соглашения, которые не приносят ему существенной выгоды.

Реакция военкоров РФ на удары по Украине

Российские военные блогеры с националистическими взглядами раскритиковали удары РФ по Украине, назвав их скорее символическими, чем эффективными с военной точки зрения. По их мнению, такие атаки проводятся на фоне неудач российской армии на фронте и не дают ощутимого результата.

Особое недовольство вызвал удар ракетой "Орешник" по Белой Церкви. Блогеры считают подобные атаки слишком затратными и бесполезными в условиях нехватки ресурсов у армии РФ и отсутствия продвижения на линии фронта.

Как отмечают аналитики Института изучения войны, один из российских блогеров заявил, что командование РФ делает ошибку, тратя ресурсы на дорогостоящие удары вместо обеспечения войск FPV-дронами, дефицит которых позволяет Украине усиливать свои позиции.

Другой блогер подчеркнул, что украинские силы продолжают успешно атаковать российскую логистику на оккупированных территориях, а удары по Киеву не способны этому помешать.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

РФ использует свои последние шансы

Авиационный эксперт Константин Криволап, комментируя удар по Белой Церкви, отметил, что в атаке РФ нет логики.

"Не понятно, или россияне хотели попасть по Белой Церкви, или просто промазали и попали туда, куда смогли. Потому что гаражи – это не тот "центр принятия решений", попадание по которому "Орешником" может изменить что-то в этой войне", – сказал авиаэксперт в комментарии 24 Каналу.

"У этой атаки могла быть логика, если бы в действиях врага прослеживалась определенная последовательность. Когда произошло попадание возле метро "Лукьяновская", то понятно, что россияне пытались попасть по заводу "Артем". Но другие удары не укладываются в логику", – подчеркнул он.

Он также обратил внимание на то, что после атаки с привлечением такого количества баллистического оружия должна быть совсем другая картина разрушений.

При этом Криволап высоко оценил работу украинских сил ПВО. Однако, по его словам, следует признать, что у Украины очень мало систем, которые способны перехватывать баллистику. На этот раз было сбито только 30% баллистических ракет.

"Но то, что Украина имеет довольно мощную систему РЭБ "Лима", является доказанным фактом. Она может отклонять "Кинжалы" и, вероятно, "Искандеры", потому что эти две ракеты – идентичны, но они имеют разное базирование, однако системы наведения у них одинаковые", – отметил Криволап.

Авиаэксперт считает, что у россиян уже истерика, и они пытаются использовать последние шансы.

Также у оккупантов есть проблемы на фронте, поэтому Путин мог использовать эту атаку для того, чтобы показать президенту США Дональду Трампу и главе Китая Си Цзиньпину, что мир следует делить не на двух, а на трех – то есть еще и на Россию. По мнению Криволапа, нет других серьезных причин для того, чтобы Россия использовала все свои запасы вооружения.

Другие материалы Главреда:

О персоне: Константин Криволап Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред