5 вещей, которых у аккуратных людей никогда не бывает в ванной

Даже дорогой ремонт не спасет ванную комнату от ощущения хаоса, если в ней царит беспорядок. Эксперты по организации пространства рассказали, какие вещи аккуратные люди никогда не держат в ванной и почему именно они портят внешний вид помещения.

Просроченная косметика и старые средства

Одна из самых распространенных причин беспорядка — косметика, которой давно никто не пользуется, пишет southernliving.

Старые туши, подводки, кремы и палетки теней не только занимают место, но и могут быть опасны для кожи. Эксперты напоминают, что на упаковке большинства косметических средств указан срок годности после открытия.

Если средство лежит без дела больше шести месяцев, лучше избавиться от него. Это поможет освободить место и сделать ванную более аккуратной.

Несколько одинаковых флаконов

Многие хранят сразу несколько шампуней, дезодорантов или кремов, создавая визуальный беспорядок.

Организованные люди придерживаются простого правила: сначала закончить старый продукт и только потом открывать новый. Запасные средства лучше хранить в шкафу или кладовке, а не на виду в ванной комнате.

Лишние вещи на полках

Чем больше предметов стоит на столешнице и открытых полках, тем менее уютной выглядит ванная.

Эксперты советуют оставлять на виду только действительно нужные вещи. Особенно это касается:

свечей;

декоративных аксессуаров;

баночек;

случайных мелочей.

Стеклянные шкафчики и открытые полки визуально усиливают беспорядок, поэтому важно не перегружать их лишними предметами.

Как отмыть плитку в ванной инфографика / Главред

Случайные бытовые предметы

Аккуратные люди не оставляют в ванной вещи, которые не относятся к этому помещению.

Чаще всего ощущение беспорядка создают:

пустые стаканы;

грязные полотенца;

упаковки;

провода от техники;

старые бритвы и пустые бутылки в душе.

Особенно сильно портят интерьер видимые шнуры от плоек и утюжков для волос. Именно поэтому дизайнеры советуют прятать технику в шкафчики или специальные органайзеры.

Почему важно регулярно разбирать ванную

Эксперты отмечают, что регулярная уборка и избавление от ненужных вещей помогают не только поддерживать порядок, но и делают помещение более комфортным.

Чем меньше лишних предметов в ванной, тем проще поддерживать чистоту и тем уютнее выглядит пространство.

Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;

статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;

советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;

практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

