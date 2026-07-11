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"Будут наказаны": Зеленский назвал виновных в трагедии со складами в Вишневом

Руслана Заклинская
11 июля 2026, 20:50
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Президент рассказал о первых результатах расследования по делу о складах в Вишневом.
Взрывы на складах в Вишневом / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/Mykola_Kalashnyk

Ключевые тезисы Зеленского:

  • В трагедии в Вишневом установлены первые причастные
  • Виновные чиновники должны быть привлечены к ответственности
  • Руководители двух госпредприятий могли действовать в нарушение закона

Установлены первые причастные к трагедии в Вишневом, где после удара российских ракет по складам с оружием произошел взрыв и пожар. Все виновные должны быть привлечены к ответственности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

По его словам, Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора проводят расследование в рамках уголовного производства. Президент сообщил, что доклад о первых результатах и о том, кто именно в "Укроборонпроме" допустил размещение опасного груза в городе, ему представил генерал-майор СБУ Александр Поклад.

видео дня

"Прямой запрет на это – и нормами закона, и решением Ставки – всё это было нарушено. Конкретные должностные лица известны, и позиция государства такова: каждый из них должен быть привлечен к справедливой ответственности. Мы все понимаем, что такое время войны, и каждый руководитель должен осознавать, что от его решений или бездействия зависят жизни людей", - подчеркнул Зеленский.

По информации президента, руководители двух государственных предприятий действовали вопреки закону, решению Ставки и собственным должностным инструкциям, когда согласовали размещение оружия в Вишневом. Следствие сейчас проверяет действия их заместителей, отвечавших за безопасность объекта, а также других причастных должностных лиц, чья роль ещё предстоит установить.

Проверку распространят на другие предприятия

Президент поручил правоохранительным органам не ограничиваться одним случаем. Вопрос заключается в том, не хранится ли оружие с подобными нарушениями и на других объектах отрасли.

"Служба безопасности Украины совместно с другими правоохранительными органами должна проверить и другие подобные предприятия, и каждый руководитель предприятия на своем уровне должен гарантировать, чтобы подобные трагедии не повторялись. В Украине есть надлежащие места для хранения оружия и боеприпасов - все это определено так, чтобы рядом не было жилых домов", - отметил Зеленский.

  • Последствия атаки РФ в Вишневом
    Последствия атаки РФ в Вишневом Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page
  • Последствия атаки РФ в Вишневом
    Последствия атаки РФ в Вишневом Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page
  • Последствия атаки РФ в Вишневом
    Последствия атаки РФ в Вишневом Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page
  • Последствия атаки РФ в Вишневом
    Последствия атаки РФ в Вишневом Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page
  • Последствия атаки РФ в Вишневом
    Последствия атаки РФ в Вишневом Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page
  • Последствия атаки РФ в Вишневом
    Последствия атаки РФ в Вишневом Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page
  • Последствия атаки РФ в Вишневом
    Последствия атаки РФ в Вишневом Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page
  • Последствия атаки РФ в Вишневом
    Последствия атаки РФ в Вишневом Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Отдельно президент обратил внимание на темпы восстановления разрушенного в результате взрыва жилья. По его словам, эта проблема выходит за пределы одного города и зависит не только от работы общин и областей.

"И восстановление разрушенного должно происходить быстрее, это касается не только Вишневого. Конечно, многое зависит от качества работы в общинах и в областях, но и на уровне правительства есть что исправить. В ближайшее время будут приняты решения", - сказал глава государства.

Значительную часть совещания президент посвятил тому, как в дальнейшем будет функционировать сама структура "Укроборонпрома". Речь идет о десятках предприятий, входящих в концерн, одно из которых и разместило склад в Вишневом.

"Конечно, внутренние процессы в структуре "Укроборонпрома" по контролю за деятельностью предприятий и директоров должны быть более строгими", - добавил Зеленский.

Каким может быть новый удар РФ - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что Россия может осуществить новую массированную атаку на Украину уже в ближайшие дни.

По его словам, масштаб такого удара, вероятно, будет меньше, чем во время атак 2 и 6 июля. Это связано с тем, что российским войскам нужно время для восстановления ударных возможностей, подготовки авиации, перезарядки пусковых установок и формирования новых задач.

"Поэтому, если такой удар и состоится, он будет еще более ограниченным по масштабу. Но ради поддержания атмосферы паники и террора РФ может пойти на это", - подчеркнул Коваленко.

Взрывы в Вишневом - новости по теме

Как сообщал Главред, в результате массированного удара РФ по Киеву и области погибли 22 человека, почти 90 ранены. Самая сложная ситуация - в Вишневом, где после атаки произошла вторичная детонация. Зеленский поручил СБУ и разведке выяснить причины взрыва.

Как сообщал глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник, спасатели и полицейские эвакуировали жителей из-за угрозы повторной детонации.

В Генштабе ВСУ заявили, что объект в Вишневом Киевской области, где 6 июля произошла повторная детонация после российского удара, не входит в сферу управления Вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь Генштаба Дмитрий Лиховой подчеркнул, что в силе остается приказ Главнокомандующего, запрещающий размещать склады боеприпасов вблизи жилой застройки.

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Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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