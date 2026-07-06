Ситуация тяжелая, сотни домов без газа: Зеленский сделал заявление о Вишневом

В Вишневом под Киевом произошла вторичная детонация, а сотни домов остались без газа.

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Нападение на Вишневое / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

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Массированный удар РФ по Киевской области унес 22 жизни

В Вишневом произошла вторичная детонация

Без газа остались около 300 домов

В результате массированного удара России по Киеву и области погибли 22 человека, еще почти 90 получили ранения. Особенно сложная ситуация сложилась в Вишневом под Киевом. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Основной мишенью для России и на этот раз были Киев и область. Снова Путин "победил" обычные жилые дома", - отметил Зеленский.

видео дня

По словам главы государства, особенно сложная ситуация сохраняется в Вишневом под Киевом, где после удара произошла вторичная детонация. О ходе спасательной операции президенту каждые полчаса докладывает глава МВД.

"Тяжелая ситуация в Вишневом под Киевом из-за вторичной детонации. Сегодня с ночи фактически каждые полчаса министр внутренних дел Игорь Клименко докладывает о ходе спасательной операции, разборе завалов и тушении пожаров. Я ожидаю от Службы безопасности Украины и разведки подробного выяснения того, что произошло в Вишневом", - рассказал Зеленский.

Масштаб разрушений в общине оказался таким, что собственных ресурсов для ликвидации последствий ей не хватит, поэтому к делу подключается правительство.

"Говорили также с премьер-министром Юлией Свириденко. Кабинет министров выделит средства из резервного фонда на помощь общине Вишневого: последствия настолько серьезны, что собственных сил общины не хватит. Благодарю всех руководителей общин, каждый украинский бизнес, всех общественных лидеров и наших партнеров, которые помогают людям и не оставляют без поддержки тех, кто пострадал от российских ударов", - добавил Зеленский.

Ситуация с газом в Вишневом

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий в Facebook сообщил, что ракетный удар повредил и газовую инфраструктуру Вишневого. На месте зафиксированы многочисленные утечки газа и повреждения газопроводов, из-за чего без газоснабжения оказались около 300 частных домов.

"Наши коллеги обследуют газораспределительные сети в зоне поражения, устраняют повреждения и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить безопасную подачу газа", - отметил Корецкий.

По его словам, на месте попадания в настоящее время работают более 50 специалистов компании, а к восстановительным работам привлечено 20 единиц специальной техники. Аварийные бригады газовиков координируют свои действия со спасателями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и другими экстренными службами, которые ликвидируют последствия вражеского удара.

Когда РФ может нанести новый удар - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду рассказал, что Россия может прибегнуть к новым воздушным атакам по Украине уже в ближайшее время, однако их характер, вероятно, будет менее масштабным, чем во время предыдущих массированных ударов. В то же время на выбор времени может повлиять политический контекст, в частности саммит НАТО.

"Вполне возможно, что атаки состоятся уже в ближайшие дни, но они не будут столь разрушительными и масштабными, как 2 и 6 июля", - отметил Коваленко.

Откуда и какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Скорость и сила последующих ударов, по словам аналитика, напрямую связаны с ресурсами, которые россияне успеют восстановить после предыдущих операций. Именно нехватка времени на подготовку техники, по его мнению, будет сдерживать масштаб возможных атак в ближайшей перспективе.

"Следующий удар, если он состоится через 24–48 часов, будет ещё менее масштабным - россияне просто не успеют провести послеполётное обслуживание авиации, зарядить пусковые установки и подготовить новые полётные задания. Но ради поддержания атмосферы паники и террора РФ может пойти на это", - подчеркнул Коваленко.

Удар по Киеву и пригороду 6 июля - что известно

Напомним, ранее глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник сообщил о ситуации в пригороде столицы после ночного удара РФ. Он подчеркнул, что эвакуацию жителей Вишневого из-за угрозы повторной детонации проводят спасатели и полиция, чтобы обезопасить людей от неразорвавшихся боеприпасов. В настоящее время работы в опасной зоне продолжаются.

Отметим, что начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко во время брифинга о последствиях атаки заявил о росте числа пострадавших в столице. По его словам, разрушения жилых домов в Дарницком и Подольском районах затрудняют проведение поисково-спасательных работ в кратчайшие сроки.

Как ранее сообщал Главред, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о баллистических ударах и серии мощных взрывов в Киеве. По Киеву и пригородам за короткий промежуток времени враг выпустил ракеты комплексов "Искандер", "Циркон" и С-400.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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