Вентилятор в спальне помогает легче переносить жару. Как правильно пользоваться вентилятором ночью, чтобы избежать сухости в горле и заложенности носа.

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Вентилятор на ночь / Коллаж: Главред, скриншоты

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Безопасно ли оставлять вентилятор на ночь

Как правильно установить прибор в спальне

В жаркие летние ночи вентилятор часто становится самым доступным способом сделать сон более комфортным. В отличие от кондиционера, он не охлаждает воздух, а лишь обеспечивает его циркуляцию, благодаря чему жару переносить легче. Главред расскажет, как правильно пользоваться вентилятором ночью.

Как отмечает the page., оставлять исправный вентилятор включенным на ночь в целом безопасно. В то же время, чтобы избежать сухости в горле, заложенности носа или раздражения глаз после пробуждения, важно правильно настроить прибор и соблюдать несколько простых рекомендаций.

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Как правильно настроить вентилятор в спальне

Самая распространенная ошибка - направлять поток воздуха непосредственно на кровать. Если вентилятор всю ночь дует в одну точку, это может вызвать сухость слизистых оболочек, заложенность носа или дискомфорт в горле после сна.

Чтобы вентилятор работал эффективно и не доставлял неудобств, эксперты советуют соблюдать следующие правила.

Направление воздуха

Располагайте прибор так, чтобы воздух равномерно циркулировал по комнате, а не был направлен прямо на лицо или тело.

Видео о том, как правильно выбрать вентилятор, можно посмотреть здесь:

Режим работы

Для ночного использования лучше выбирать самую низкую скорость. Если вентилятор имеет функцию автоматического поворота или таймер, стоит воспользоваться ими - это поможет поддерживать комфортную температуру и автоматически выключить прибор через несколько часов.

Уход за вентилятором

Регулярно очищайте лопасти и защитную решетку от пыли. В противном случае вентилятор будет разносить пыль по комнате, что может ухудшить качество воздуха, особенно для людей с аллергией или заболеваниями дыхательных путей.

Спать с включенным вентилятором можно, если соблюдать эти простые правила. Перед сном желательно проветрить комнату, включить слабый режим работы и не направлять поток воздуха непосредственно на себя. Так сон будет более комфортным, а риск утреннего дискомфорта - значительно меньше.

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Об источнике: The Page The Page - это украинское деловое интернет-издание, основанное 27 мая 2019 года в Киеве, которое специализируется на экономических, финансовых и корпоративных темах. Команда журналистов, создавшая ресурс, ранее работала в деловых СМИ, а запуск состоялся на домене thepage.com.ua, который впоследствии был изменен на thepage.ua. Издание освещает ключевые экономические процессы, политические события и культурные тенденции.

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