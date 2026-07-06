"Сэкономит кучу денег": лайфхак, как переделать детское боди в новую одежду

Из одежды, из которой ребенок уже вырос, можно сделать новый наряд за считанные минуты.

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Лайфхак с детской одеждой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что можно сделать с боди, если оно уже мало для ребенка

Как выровнять края лонгслива после переделки

Дети в первые годы жизни растут очень быстро. Поэтому родителям иногда приходится обновлять гардероб малышей чуть ли не каждый месяц. Но один лайфхак позволит существенно сэкономить на одежде для ребенка.

Главред узнал, что боди, из которых ребенок уже вырос, можно за считанные минуты превратить в лонгсливы, которые малыш будет носить еще долго. Как это сделать, в TikTok рассказала американская блогерша Яна Кузьмич.

видео дня

Как превратить боди в лонгслив

Когда боди уже не застегивается на ребенке, мамы могут превратить его в лонгслив. Для этого нужны только ножницы, утюг и подшивочная термолента для ткани.

Для начала ножницами нужно отрезать нижнюю часть боди с застежкой. Далее выворачиваем его наизнанку и прикладываем к краю ткани термоленту в два слоя. Заворачиваем ткань на термоленту и проглаживаем ее.

В результате края ткани будут выглядеть аккуратно, и таким образом боди, из которого ребенок уже вырос, станет новым красивым лонгсливом.

"Это сэкономит вам кучу денег! И больше не придется выбрасывать эти маленькие боди", - утверждает блогерша.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: Яна Кузьмич Яна Кузьмич - блогер, ведущая Instagram-страницу @awesome_motherhood и другие социальные сети. Она проживает в США и создает контент, посвященный материнству, уходу за детьми, полезным лайфхакам для родителей, семейному быту и повседневной жизни.

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