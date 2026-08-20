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Срезать или выкручивать грибы: эксперты поставили точку в вечном споре

Дарья Пшеничник
20 августа 2026, 15:21
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Плодовое тело гриба - лишь видимая часть организма, поэтому ключевую роль для урожая следующего года играет состояние лесной подстилки.
Какая погода подходит для сбора грибов?
Как правильно собирать грибы / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

  • Действительно ли нож наносит вред грибной ножке
  • Почему нельзя вырывать грибы вместе с землёй
  • Какой метод выбрать для белых и подберезовых грибов

видео дня

Многолетний спор грибников о том, можно ли срезать гриб ножом, не имеет практической основы: для грибницы способ отделения плодового тела не является критическим. Гораздо большее значение имеет то, в каком состоянии останется лесная подстилка после сбора грибов, сообщает ТСН.

Утверждение о неизбежной гибели грибницы после использования ножа является распространенным мифом. То, что сборщик кладет в корзину, - лишь плодовое тело, тогда как сам организм находится в почве или другом субстрате и продолжает жить после срезания или откручивания гриба.

Оба метода считаются допустимыми. Гриб с плотной ножкой, который прочно держится в земле, осторожно поворачивают вокруг оси и вытягивают вверх, а ямку после этого прикрывают подстилкой. Нож, в свою очередь, приходит на помощь там, где плодовые тела растут плотной группой или достать их иным способом без повреждения почвы невозможно.

Что на самом деле разрушает грибницу

Основная угроза для леса - не инструмент, а грубое обращение с местом произрастания. Когда вместе с ножкой из земли вырывается большой кусок почвы, мха или подстилки, нарушается структура среды, в которой существует грибница.

Поэтому выкручивание требует аккуратности и медленных движений. Разгребать землю палкой вокруг каждой находки или специально раскапывать участок в поисках дополнительных плодовых тел специалисты не рекомендуют.

Еще одна рекомендация касается завершающего этапа: место сбора следует прикрыть листьями или хвоей, чтобы сохранить естественные условия в подстилке.

Разные грибы - разная тактика

Универсального правила "только срезать" или "только выкручивать" не существует. Метод логично выбирать под конкретный вид, строение плодового тела и условия, в которых оно выросло.

Трубчатые грибы - белые, подберезовики, подосичники - обычно удобнее срезать ножом. В этом случае добычу легче очистить от земли, а почва вокруг остается практически нетронутой.

Пластинчатые грибы допускают оба варианта. Если ножка легко отделяется от почвы, осторожное выкручивание не создает проблем - гораздо важнее не растоптать молодые плодовые тела рядом и не повредить лесную подстилку.

Сколько нужно варить грибы
Сколько нужно варить грибы / Инфографика: Главред

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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