О туалетной бумаге можно забыть: в мире набирает популярность интересная альтернатива

Биде, специальные насадки и "умные" унитазы помогают сократить потребление туалетной бумаги и расходы на гигиену.

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Сколько туалетной бумаги расходует семья за год и чем её можно заменить / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Сколько туалетной бумаги расходует человек в год

Чем заменить туалетную бумагу

Нужна ли туалетная бумага при использовании биде

У туалетной бумаги постепенно появляются альтернативы в виде биде, специальных насадок и "умных" унитазов. Такие решения позволяют сократить ежедневное потребление бумаги и расходы на её покупку. Об этом говорится в материале RMF.

Сколько рулонов требуется одному человеку и семье в течение года и какие существуют альтернативы привычному средству гигиены - выяснял Главред.

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Сколько туалетной бумаги использует один человек в год

Согласно приведенным в материале данным, один рулон в среднем расходуется за три-четыре дня. Для человека, живущего одного, это составляет около 8–12 рулонов в месяц или до 144 рулонов в год.

В семье из четырёх человек количество увеличивается примерно до 48 рулонов в месяц и более 500 рулонов в течение года. На расход также влияет образ жизни: те, кто работает из дома, чаще пользуются домашним туалетом.

Отдельно в материале отмечается, что дети могут расходовать бумагу ещё быстрее - примерно один рулон за 2,5 дня.

Какая туалетная бумага считается более безопасной

Выбор бумаги зависит не только от цены. В материале подчеркивается важность состава продукции и возможного воздействия ароматизаторов, красителей и дополнительных веществ на чувствительную кожу.

"Эксперты единодушно утверждают, что наиболее безопасной для здоровья является туалетная бумага без ароматизаторов, красителей и химикатов. Лучше всего выбирать классическую белую бумагу, изготовленную из натуральных целлюлозных волокон", - отметили в RMF.

Особое внимание авторы материала уделяют ароматизированной и увлажнённой продукции. Согласно приведённым данным, в составе таких изделий могут содержаться консерванты и моющие вещества.

"Гинекологи и дерматологи рекомендуют избегать парфюмированной и увлажненной бумаги, которая часто содержит консерванты и моющие вещества. Такие продукты могут нарушать естественную бактериальную флору и вызывать воспаление", - добавляют они.

Чем заменить туалетную бумагу

Один из вариантов - биде - отдельное сантехническое устройство, предназначенное для омовения водой после посещения туалета. Еще один вариант - компактная насадка-биде, которую устанавливают рядом с унитазом.

Такие устройства позволяют использовать воду вместо значительной части бумаги. В результате количество рулонов, необходимых для ежедневного использования, может уменьшиться.

Еще одним решением являются "умные" унитазы. Они сочетают в себе функции унитаза и системы гигиенического омовения, а отдельные модели оснащены дополнительными возможностями.

"Самой большой инновацией являются "умные" унитазы, оснащенные встроенными водяными форсунками, функциями сушки и возможностью индивидуальной настройки параметров - от температуры воды до подогрева сиденья", - отмечают эксперты RMF.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Как биде помогает сократить расходы на туалетную бумагу

После установки таких сантехнических решений потребность в рулонах может существенно уменьшиться. Это особенно заметно в больших семьях, где ежегодное потребление бумаги исчисляется сотнями рулонов.

В то же время в материале речь идет не только о финансовом аспекте. Использование воды после посещения туалета рассматривается как альтернатива традиционному способу гигиены, а сокращение количества бумажных отходов - как дополнительный эффект.

Согласно данным, приведенным экспертами RMF, современные сантехнические решения также могут потреблять меньше воды, чем традиционные системы смыва. Отдельно отмечается, что эксперты ВОЗ связывают использование воды для гигиены после туалета с преимуществами для здоровья и окружающей среды.

"Благодаря современным решениям можно полностью отказаться от туалетной бумаги или свести её расход к минимуму", - подводится итог в материале.

Смотрите видео об альтернативах туалетной бумаге:

Напомним, как ранее сообщал Главред, Super Express посоветовал очищать унитаз домашней смесью из дрожжей и сахара. Отмечается, что следует раскрошить примерно половину кубика свежих дрожжей, посыпать 2–3 чайные ложки сахара и оставить смесь на несколько часов или на ночь перед чисткой.

Эксперты El Cronista объяснили, что белый уксус эффективно размягчает минеральные отложения в унитазе. В материале советуют просто наливать белый уксус в чашу и оставлять его на время воздействия перед механической чисткой. Описано, что после этого нужно пройтись туалетной щеткой и слить воду для удаления размягченного налета.

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Об источнике: RMF FM RMF FM - первая польская коммерческая радиостанция с центром вещания в Кракове, вещающая в формате AC. Входит в медиагруппу "Grupa RMF". Целевая аудитория станции - слушатели в возрасте 25–39 лет. "RMF FM" принадлежит холдингу "Grupa RMF".

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