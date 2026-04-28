Как удалить известковый налет в унитазе за 30 секунд: самый эффективный лайфхак

Есть способ, который поможет избавиться от этих неприятных желтых полос внутри унитаза.

https://glavred.info/lifehack/kak-udalit-izvestkovyy-nalet-v-unitaze-za-30-sekund-samyy-effektivnyy-layfhak-10760306.html Ссылка скопирована

Лайфхак для борьбы с налетом в унитазе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как избавиться от желтых полос в унитазе

Какое экологичное средство удаляет каменный налет

Налет в унитазе появляется довольно часто даже при регулярной уборке. Особенно неприятно, когда внутри унитаза появляются желтые полосы, которые трудно отмыть даже профессиональной химией.

Однако Главред узнал, что есть крутой и быстрый лайфхак для борьбы с желтым налетом в унитазе. Им в TikTok поделилась украинская блогерша Лена Гордиенко.

видео дня

Как отмыть унитаз от налета за 30 секунд

От каменного налета, который не отмывает даже Доместос, можно избавиться с помощью обычной пемзы. Она является эффективным и экологичным средством для удаления застарелого известкового налета, мочевого камня и ржавчины в унитазе.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Сначала нужно надеть перчатки, а затем смочить поверхность унитаза и пемзу. Блогерша отметила, что она не будет царапать поверхность, а просто сотрет загрязнения.

Смотрите видео с лайфхаком:

Другие новости:

Об авторе: Лена Гордиенко Лена Гордиенко — украинская блогерша, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред