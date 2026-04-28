Как удалить известковый налет в унитазе за 30 секунд: самый эффективный лайфхак

Вы узнаете:
- Как избавиться от желтых полос в унитазе
- Какое экологичное средство удаляет каменный налет
Налет в унитазе появляется довольно часто даже при регулярной уборке. Особенно неприятно, когда внутри унитаза появляются желтые полосы, которые трудно отмыть даже профессиональной химией.
Однако Главред узнал, что есть крутой и быстрый лайфхак для борьбы с желтым налетом в унитазе. Им в TikTok поделилась украинская блогерша Лена Гордиенко.
Как отмыть унитаз от налета за 30 секунд
От каменного налета, который не отмывает даже Доместос, можно избавиться с помощью обычной пемзы. Она является эффективным и экологичным средством для удаления застарелого известкового налета, мочевого камня и ржавчины в унитазе.
Сначала нужно надеть перчатки, а затем смочить поверхность унитаза и пемзу. Блогерша отметила, что она не будет царапать поверхность, а просто сотрет загрязнения.
Об авторе: Лена Гордиенко
Лена Гордиенко — украинская блогерша, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.
