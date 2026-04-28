Сколько порошка на самом деле нужно для одной стирки: большинство ошибается

Рассказываем, как правильно рассчитать количество стирального порошка на одну загрузку стиральной машины.

Сколько порошка нужно на одну стирку

Вы узнаете:

Сколько порошка нужно для одной стирки

Почему после стирки одежда становится жесткой

Как избавиться от неприятного запаха после стирки

Многие люди привыкли думать, что чем больше стирального порошка или геля они добавляют, тем чище будет одежда. На самом деле чрезмерное количество средства может испортить вещи и даже навредить здоровью.

Специалисты объясняют, что когда средства слишком много, оно не успевает полностью выполаскиваться и остается в волокнах ткани, пишет Cnet. Из-за этого вещи становятся жесткими, теряют яркость цвета и могут вызывать раздражение кожи.

Кроме того, чрезмерное количество порошка или геля создает лишнюю пену, которая мешает нормальному процессу стирки и полоскания. Это создает дополнительную нагрузку на стиральную машину и может сократить срок службы техники.

Для средней загрузки стиральной машины достаточно около 30 мл жидкого средства — это примерно половина колпачка. Если вы пользуетесь концентрированным порошком или гелем, дозировка должна быть еще меньше.

Лучший ориентир — состояние вещей после стирки. Они должны быть чистыми, без остаточного запаха моющих средств и приятными на ощупь.

Рекомендуем следовать инструкциям производителя, указанным на упаковке. Используйте мерный колпачок или специальную ложку, чтобы не переборщить. Для деликатных тканей и детской одежды стоит брать минимальное количество средства.

Ошибки во время стирки / Инфографика: Главред

О ресурсе: CNET CNET — это популярный американский онлайн-ресурс, специализирующийся на технологиях, новостях, обзорах продуктов, статьях, блогах, подкастах и видео. Он был основан в 1994 году Хэлси Майнором (Halsey Minor) и Шелби Бонни (Shelby Bonnie) и является одним из ведущих источников информации о технологиях и бытовой электронике, пишет Википедия.

