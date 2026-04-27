Мало кто знает: как часто на самом деле нужно стирать полотенца - ответ удивит

Рассказываем, как часто нужно стирать полотенца, чтобы избежать накопления бактерий и неприятного запаха.

https://glavred.info/lifehack/malo-kto-znaet-kak-chasto-na-samom-dele-nuzhno-stirat-polotenca-otvet-udivit-10759976.html Ссылка скопирована

Как часто нужно стирать полотенце — как стирать полотенца, чтобы не было запаха

Вы узнаете:

Сколько раз в неделю нужно стирать полотенца

Как стирать полотенца, чтобы не было запаха

Что добавить при стирке полотенец

Вопрос о том, как часто следует стирать полотенца, уже давно вызывает споры. Одни убеждены, что в частой стирке нет необходимости, ведь мы используем их сразу после душа или ванны. Но эксперты отмечают, что влажное полотенце является идеальной средой для бактерий.

видео дня

Эксперт по гигиене Ари Фьютер, известная как Madame Sweat, объясняет, что полотенца хорошо впитывают влагу и долго остаются сырыми, пишет Newsweek. Это создает условия для развития плесени, грибков и даже кишечной палочки. Она привела пример: ее подруга-биолог исследовала полотенца, использованные всего в течение одного дня, и обнаружила на них около 250 тысяч бактерий. Если же полотенце не стирать неделю, количество микроорганизмов может вырасти до 650 миллионов.

Опрос Insider показал, что большинство взрослых стирают полотенца лишь раз в неделю. Около 17 процентов делают это несколько раз в месяц, а лишь 7 процентов — через день. То есть реальные привычки значительно отличаются от того, что советуют гигиенисты.

Madame Sweat рекомендует стирать полотенца не реже двух раз в неделю. Некоторые специалисты советуют делать это после трех использований. Чтобы ткань оставалась свежей, рекомендуем добавлять в стиральную машину стакан пищевой соды вместе с моющим средством, а во время полоскания — стакан уксуса. Такой простой прием помогает устранить запах и обеспечивает ощущение чистоты.

Как сделать полотенца снова мягкими / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как правильно стирать полотенца, чтобы они были мягкими:

Об источнике: Newsweek Newsweek — еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 разных языках. По распространению и тиражу был вторым по величине изданием среди еженедельных новостных журналов в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает подробный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологиям, бизнесу, культуре и политике, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред