Станут настоящим магнитом для рыбы: лучшие насадки на карася летом

Эксперт назвал три приманки, которые работают практически на любом водоеме.

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На что можно ловить карася / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы узнаете:

На что лучше всего клюет карась в теплое время года

Какие наживки стоит брать на каждую рыбалку

Карась остается одной из самых популярных рыб среди украинских рыболовов. Несмотря на то, что этот вид считается всеядным, опытные рыболовы давно заметили, что некоторые насадки работают значительно лучше других.

Главред решил разобраться, какие приманки на карася лучше всего работают летом.

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На что клюет карась летом

Автор канала "CaTch EnJoy" рассказал, какие приманки стоит обязательно брать с собой на водоем летом и почему именно они обеспечивают лучший результат.

По его словам, карась способен клевать практически на любую насадку, но существует тройка приманок, которые значительно превосходят другие по эффективности.

"Я бы назвал главными насадками на карася манку, красного червя и перловку. Они обязательно должны быть на каждой рыбалке", — подчеркнул он.

Как теплая погода влияет на карася

Мужчина также обратил внимание на сезонные особенности питания рыбы. В частности, в холодной воде лучше работают наживки животного происхождения. Однако с потеплением воды карась переходит на растительную пищу.

Манка на карася: преимущества и недостатки

Манка остается одной из самых популярных насадок для ловли карася. Кроме того, в нее можно добавлять любой аромат, что делает ее еще более универсальной.

"Манку саму по себе очень любит рыба. Она мягкая, что позволяет крючку сразу зацепить рыбу", — отметил специалист.

Однако у нее есть и недостатки – рыба может сбивать манку, или она может сама сползать. Кроме того, эта насадка требует постоянного контроля.

Какая пресноводная рыба водится в Украине / Инфографика: Главред

Червь для карася: когда работает лучше всего

Красный червь считается естественной пищей для большинства рыб. Он не вызывает подозрений, что является большим плюсом.

"Еще одно преимущество заключается в его устойчивости на крючке. Часто можно поймать десяток карасей всего на одного червя", – подчеркнул автор видео.

Однако такая наживка работает в прохладной воде. В то же время в теплый период года карась нередко отдает предпочтение растительным насадкам.

Лучшие наживки на карася летом – видео:

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Об источнике: CaTch EnJoy CaTch EnJoy — YouTube-канал украинского рыбака Валерия, который делится с аудиторией советами по рыбалке и всему, что с ней связано. На канал подписаны более 6 тысяч пользователей.

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