Украину зальет дождями, поднимется ветер: синоптик предупредила об изменении погоды

Вы узнаете:
- В каких областях Украины будут идти дожди
- Насколько снизится температура воздуха в Киеве
- Когда в Украину вернется жара
Погода в Украине завтра, 28 июля, изменится из-за холодного атмосферного фронта, который уже приближается к западным областям. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
В ближайшую ночь и во вторник утром прогнозируются грозовые дожди на западе, севере, в центре и в южной части Украины. На востоке будет сухо. Днем дожди сместятся в восточном направлении, поэтому ожидаются на Левобережье.
"Особенность завтрашнего дня - сильный северо-западный ветер", - предупредила украинцев Диденко.
Температура воздуха за холодным фронтом будет невысокой: днем +20–+24 градуса, на юге и юго-востоке +25–+28 градусов.
Погода в Киеве 28 июля
В столице во вторник ночью и утром ожидается дождь с грозой. Днем осадки в Киеве маловероятны. Температура воздуха снизится до +22 градусов.
Синоптик также прогнозирует, что жара вернется в Киев и все области Украины, но уже в начале августа.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что 29 июля под влиянием восточной периферии антициклона в Украине прогнозируется сухая погода без осадков. Лишь днем на крайнем севере возможны кратковременные грозовые дожди.
Ранее сообщалось, что на этой неделе в Украине ожидаются скачки температуры воздуха: 28–29 июля будет прохладно, но начало августа отдаст предпочтение классике - жаркой погоде.
Накануне стало известно, что, по предварительным прогнозам, до конца июля в Украине сохранится нестабильная погода с локальными кратковременными дождями и без жарких температур.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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