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Украину зальет дождями, поднимется ветер: синоптик предупредила об изменении погоды

Анна Косик
27 июля 2026, 11:10
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Диденко спрогнозировала, насколько снизится температура воздуха в Украине.
Украину зальет дождями, поднимется ветер: синоптик предупредила об изменении погоды
Прогноз погоды в Украине на 28 июля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • В каких областях Украины будут идти дожди
  • Насколько снизится температура воздуха в Киеве
  • Когда в Украину вернется жара

Погода в Украине завтра, 28 июля, изменится из-за холодного атмосферного фронта, который уже приближается к западным областям. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В ближайшую ночь и во вторник утром прогнозируются грозовые дожди на западе, севере, в центре и в южной части Украины. На востоке будет сухо. Днем дожди сместятся в восточном направлении, поэтому ожидаются на Левобережье.

видео дня
синоптическая карта
Синоптическая карта / фото: t.me/PohodaNatalka

"Особенность завтрашнего дня - сильный северо-западный ветер", - предупредила украинцев Диденко.

Температура воздуха за холодным фронтом будет невысокой: днем +20–+24 градуса, на юге и юго-востоке +25–+28 градусов.

Украину зальет дождями, поднимется ветер: синоптик предупредила об изменении погоды
Погода в Украине 28 июля / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Киеве 28 июля

В столице во вторник ночью и утром ожидается дождь с грозой. Днем осадки в Киеве маловероятны. Температура воздуха снизится до +22 градусов.

Украину зальет дождями, поднимется ветер: синоптик предупредила об изменении погоды
Погода в Киеве 28 июля / фото: скриншот с meteoprog

Синоптик также прогнозирует, что жара вернется в Киев и все области Украины, но уже в начале августа.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 29 июля под влиянием восточной периферии антициклона в Украине прогнозируется сухая погода без осадков. Лишь днем на крайнем севере возможны кратковременные грозовые дожди.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Украине ожидаются скачки температуры воздуха: 28–29 июля будет прохладно, но начало августа отдаст предпочтение классике - жаркой погоде.

Накануне стало известно, что, по предварительным прогнозам, до конца июля в Украине сохранится нестабильная погода с локальными кратковременными дождями и без жарких температур.

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О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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