РФ посреди дня цинично обстреляла АТБ в Чернигове: среди погибших - 10-летняя девочка

Среди погибших есть ребенок 10 лет

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РФ ударила по супермаркету в Чернигове / Фото: соцсети

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РФ атаковала Чернигов ударными и беспилотниками

Вражеский дрон попал в супермаркет АТБ

Среди погибших – 10-летний ребенок

В воскресенье, 26 июля, российский беспилотник атаковал супермаркет АТБ в Чернигове. В результате удара есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский.

По предварительным данным, российский дрон упал на здание супермаркета в районе ЗАЗ. В результате атаки погибли два человека, среди них - 10-летний ребенок. Еще четверо получили ранения, один человек находится в тяжелом состоянии.

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"На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется", - сообщают в МВА.

Россия нанесла удар по супермаркету в Чернигове / Фото: МВА

Позже в МВА сообщили, что число пострадавших возросло до семи.

Позже Дмитрий Брыжинский сообщил, что число раненых возросло до 13 человек.

"Уточненная информация о пострадавших: на данный момент известно о 13 пострадавших - 4 мужчинах и 9 женщинах. Трое человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальным оказали амбулаторную помощь и отпустили домой", - добавили в МВА.

Россия планирует массовое производство реактивных "Шахедов"

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш", заявил, что Россия, вероятно, сокращает выпуск обычных ударных беспилотников типа "Шахед", одновременно переоборудуя производственные линии для массового выпуска их реактивных версий.

По его словам, сейчас количество обычных "Шахедов", которыми Россия ежемесячно атакует Украину, заметно сократилось.

"Сейчас мы видим, что количество "Шахедов", которые ежемесячно запускают по нам, уменьшилось, причем довольно существенно. Я связываю это с переоборудованием линий в Алабуге и Ижевске под реактивные "Шахеды". То есть частично производятся обычные "Шахеды", а параллельно линии перестраиваются под реактивные", - отметил он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, в воскресенье, 26 июля, страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и КАБами. В частности, под вражеский удар попали Запорожье и Кривой Рог. Начальник Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что в результате атаки один человек погиб, еще шесть - ранены.

Как сообщал Главред, в ночь на воскресенье, 26 июля, страна-агрессор Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Пожары возникли сразу в трех районах столицы. В Шевченковском районе обломки упали на 18-этажный дом. Пожар возник на уровне 7–8 этажей.

Российские оккупационные войска утром 26 июля нанесли удар "Бандероллой" по Харькову. Боеприпас попал в частный жилой дом в Слободском районе города. Девять человек, среди которых двое детей, пострадали.

Шахед / Инфографика: Главред

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О персоне: Дмитрий Брыжинский Дмитрий Брижинский - украинский военный и государственный служащий, начальник Черниговской городской военной администрации. В этой должности он отвечает за организацию работы города в условиях военного положения, координацию действий с силами обороны, обеспечение жизнедеятельности Чернигова, а также реагирование на последствия российских атак. Проходил службу на различных командных должностях в ВСУ, в частности командовал 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр" и другими подразделениями. Во время полномасштабного вторжения России в 2022 году руководил обороной Чернигова и координировал действия сил обороны города, что стало одним из ключевых этапов защиты региона. С февраля 2023 года назначен начальником Черниговской городской военной администрации, где отвечает за управление городом, безопасность и восстановление инфраструктуры. Награжден государственными наградами, в частности орденами "За мужество" и Богдана Хмельницкого, а также имеет звание "Почетный гражданин Чернигова".

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