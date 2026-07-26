Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ посреди дня цинично обстреляла АТБ в Чернигове: среди погибших - 10-летняя девочка

Инна Ковенько
26 июля 2026, 16:47обновлено 26 июля, 18:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
Среди погибших есть ребенок 10 лет
РФ посреди дня цинично обстреляла АТБ в Чернигове: среди погибших - 10-летняя девочка
РФ ударила по супермаркету в Чернигове / Фото: соцсети

Главное:

  • РФ атаковала Чернигов ударными и беспилотниками
  • Вражеский дрон попал в супермаркет АТБ
  • Среди погибших – 10-летний ребенок

В воскресенье, 26 июля, российский беспилотник атаковал супермаркет АТБ в Чернигове. В результате удара есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский.

По предварительным данным, российский дрон упал на здание супермаркета в районе ЗАЗ. В результате атаки погибли два человека, среди них - 10-летний ребенок. Еще четверо получили ранения, один человек находится в тяжелом состоянии.

видео дня

"На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется", - сообщают в МВА.

Россия нанесла удар по супермаркету в Чернигове
Россия нанесла удар по супермаркету в Чернигове / Фото: МВА

Позже в МВА сообщили, что число пострадавших возросло до семи.

Позже Дмитрий Брыжинский сообщил, что число раненых возросло до 13 человек.

"Уточненная информация о пострадавших: на данный момент известно о 13 пострадавших - 4 мужчинах и 9 женщинах. Трое человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальным оказали амбулаторную помощь и отпустили домой", - добавили в МВА.

Россия планирует массовое производство реактивных "Шахедов"

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш", заявил, что Россия, вероятно, сокращает выпуск обычных ударных беспилотников типа "Шахед", одновременно переоборудуя производственные линии для массового выпуска их реактивных версий.

По его словам, сейчас количество обычных "Шахедов", которыми Россия ежемесячно атакует Украину, заметно сократилось.

"Сейчас мы видим, что количество "Шахедов", которые ежемесячно запускают по нам, уменьшилось, причем довольно существенно. Я связываю это с переоборудованием линий в Алабуге и Ижевске под реактивные "Шахеды". То есть частично производятся обычные "Шахеды", а параллельно линии перестраиваются под реактивные", - отметил он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, в воскресенье, 26 июля, страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и КАБами. В частности, под вражеский удар попали Запорожье и Кривой Рог. Начальник Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что в результате атаки один человек погиб, еще шесть - ранены.

Как сообщал Главред, в ночь на воскресенье, 26 июля, страна-агрессор Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Пожары возникли сразу в трех районах столицы. В Шевченковском районе обломки упали на 18-этажный дом. Пожар возник на уровне 7–8 этажей.

Российские оккупационные войска утром 26 июля нанесли удар "Бандероллой" по Харькову. Боеприпас попал в частный жилой дом в Слободском районе города. Девять человек, среди которых двое детей, пострадали.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Брыжинский

Дмитрий Брижинский - украинский военный и государственный служащий, начальник Черниговской городской военной администрации. В этой должности он отвечает за организацию работы города в условиях военного положения, координацию действий с силами обороны, обеспечение жизнедеятельности Чернигова, а также реагирование на последствия российских атак.

Проходил службу на различных командных должностях в ВСУ, в частности командовал 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр" и другими подразделениями.

Во время полномасштабного вторжения России в 2022 году руководил обороной Чернигова и координировал действия сил обороны города, что стало одним из ключевых этапов защиты региона.

С февраля 2023 года назначен начальником Черниговской городской военной администрации, где отвечает за управление городом, безопасность и восстановление инфраструктуры.

Награжден государственными наградами, в частности орденами "За мужество" и Богдана Хмельницкого, а также имеет звание "Почетный гражданин Чернигова".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Более тысячи ударов по России: Зеленский сообщил о новом этапе дальнобойных санкций

Более тысячи ударов по России: Зеленский сообщил о новом этапе дальнобойных санкций

18:55Война
"Мы не начинали войну": Путин сделал новое циничное заявление об Украине

"Мы не начинали войну": Путин сделал новое циничное заявление об Украине

18:41Война
Перемирие в войне: в Reuters узнали детали переговоров Украины и США

Перемирие в войне: в Reuters узнали детали переговоров Украины и США

18:25Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Будет лежать до нового урожая и даже дольше: китайский метод хранения чеснока

Будет лежать до нового урожая и даже дольше: китайский метод хранения чеснока

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с пчелами за 19 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с пчелами за 19 с

Как летом разгладить футболку за две минуты без утюга — лайфхак

Как летом разгладить футболку за две минуты без утюга — лайфхак

Температура резко подскочит до +38: когда Украину накроет волна адской жары

Температура резко подскочит до +38: когда Украину накроет волна адской жары

Китайский гороскоп на завтра, 27 июля: Кроликам - обида, Крысам - новый уровень

Китайский гороскоп на завтра, 27 июля: Кроликам - обида, Крысам - новый уровень

Последние новости

18:55

Более тысячи ударов по России: Зеленский сообщил о новом этапе дальнобойных санкций

18:50

Приметы на 27 июля: что гроз, роса и птицы подскажут о грядущей осени

18:41

"Мы не начинали войну": Путин сделал новое циничное заявление об Украине

18:25

Перемирие в войне: в Reuters узнали детали переговоров Украины и США

18:09

Спасет только США: Загородний сделал неожиданное заявление о будущем России

С Драпатым россиянам на фронте будет "весело", в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – КоваленкоС Драпатым россиянам на фронте будет «весело», в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – Коваленко
18:09

Как приготовить густой томатный сок на зиму: простой рецепт без соковыжималки

18:02

"Ударили по людям без всякого военного смысла": Зеленский - об ударе РФ по АТБ в Чернигове

17:37

Растения в вазонах будут расти прямо на глазах: в чем секрет пышного цветения

17:25

Зачем насыпать черный перец в стиральную машину: гениальный лайфхак

Реклама
16:53

Модель-молчунья Цимбалюк "спалила" постаревшего Дивеева-Церковного

16:48

Магнитные бури 26–31 июля: когда геомагнитное поле готовит неприятный сюрприз

16:47

РФ посреди дня цинично обстреляла АТБ в Чернигове: среди погибших - 10-летняя девочка

16:26

Желтизна из пластиковых окон исчезнет в считанные минуты: чем их нужно протереть

16:25

РФ атакует обновленным дроном: "Флэш" предупредил об опасности "Бумеранга"

16:21

Самые опасные дни августа: астролог предупредила об угрозах с 1 по 10 число

16:12

Джамала вывезла детей на отдых в Турцию и показала фото

15:55

Чтобы верхние помидоры не мельчали: что обязательно нужно сделать в конце июляВидео

15:54

Украинцев начали пугать голодом: что на самом деле происходит с ценами и чего ожидать

15:39

Мало кто знает: для чего нужны 2 отверстия на прищепках и как ими пользоваться

15:22

Полнолуние 29 июля: чего категорически нельзя делать в этот день

Реклама
15:15

Лучше сразу выбросить: какие банки категорически не подходят для консервирования

15:11

Гороскоп Таро на завтра 27 июля: Козерогу - удача, Водолею - получить свое

14:45

В украинском языке нет ни "глазуньи", ни "всмятку": как правильно называть блюда

14:42

Именины с 27 июля по 2 августа: кто отмечает именины по календарю

14:40

Кремль послал новый сигнал по поводу войны: в ISW раскрыли мотивы Путина

14:14

Кочаны будут как баскетбольные мячи: что обязательно сделать с капустой в июлеВидео

14:07

Финансовый гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа: Ракам — покой, Девам — доход

13:43

Лунный календарь на неделю: кому грозит опасность, а кому — успех

13:36

Как быстро приклеить обои, если отклеился шов: мастер поделился секретомВидео

13:34

Если у роз опали лепестки: простой способ заставить их снова зацвести в августе

13:34

РФ атаковала Запорожье и Кривой Рог: повреждены дома и ТЦ, деталиФотоВидео

13:07

Даже Индия и Беларусь не спасут: эксперт рассказал, как облажалась Россия с бензиномВидео

12:51

Китайский гороскоп на завтра, 27 июля: Кроликам - обида, Крысам - новый уровень

12:45

Вселенная на их стороне: 3 знакам китайского гороскопа судьба подарит облегчение до 2 августа

12:36

Скрывает чрезвычайно глубокий смысл: какое слово признано самым красивым в мире

12:31

Вредители будут просто убегать из сада: секретное средство есть на каждой кухнеВидео

12:24

Деньги не вернуть: люди жалуются на блокировку счетов ПриватБанка

12:09

Суд арестовал: популярного российского композитора подозревают в мошенничестве

12:02

Гороскоп на завтра, 27 июля: Близнецам — перемены, Весам — споры

11:48

Температура резко подскочит до +38: когда Украину накроет волна адской жары

Реклама
11:36

"Трансвестит шоу": в РФ высмеяли престарелую путинистку Распутину

11:17

Ночная атака на Киев: сколько баллистики удалось сбить ПВО

10:57

Что может резко изменить курс валют: назван главный риск для доллара и евро

10:57

Катя Кузнецова поделилась секретом роскошной фигуры

10:04

Кремль вскоре испытает НАТО, пока Трамп занят Ираном - разведка Британии

09:57

РФ ударила "Бандеролью" по дому в Харькове: есть погибший, среди раненых - дети

09:33

Оккупанты идут на штурм ради одного: "Мадяр" раскрыл схему РФ

09:22

Картофеля будет вдвое больше: огородник показал "ленивый" способ, побивший рекордыВидео

09:06

Иран обвинил Украину в обстреле своего судна и пригрозил "ответом"

08:39

Громкая ночь в Крыму: дроны поразили Таврическую ТЭС, что известно об атакеВидео

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять