Элиты Кремля бьют тревогу, в РФ срочно усиливают ПВО: в ISW назвали причину

Близкое окружение Путина оказалось под серьёзным давлением.

https://glavred.info/world/elity-kremlya-byut-trevogu-v-rf-srochno-usilivayut-pvo-v-isw-nazvali-prichinu-10783409.html Ссылка скопирована

России, скорее всего, не хватает систем ПВО для защиты важных объектов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/news_kremlin

Что сообщили аналитики:

Удары по складам Wildberries создают немало проблем для РФ

В Московской области оккупанты пытаются усилить ПВО

В результате атак Украины страдают элиты Кремля

За прошедшую неделю Украина нанесла удары как минимум по 10 складам Wildberries в стране-агрессоре России и на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эти атаки могут наложить дополнительную нагрузку на и без того растянутую российскую ПВО, а также будут создавать всё больше неудобств для россиян.

видео дня

РФ срочно усиливает ПВО

24 июля инсайдерский источник сообщил, что в РФ срочно строят дополнительные стационарные позиции для ЗРК "Панцирь-С1" по всей Московской области. Однако, по мнению аналитиков, такие действия вряд ли помогут оккупантам полностью защитить склады Wildberries.

ЗРК Панцирь С1 / Инфографика: Главред

"России будет сложно включить склады Wildberries и аналогичные объекты в растущий список тыловых активов, которые она должна защищать. Перебои в предоставлении услуг Wildberries, вероятно, будут продолжать создавать неудобства для россиян в городских районах, таких как Москва и Санкт-Петербург, которых Кремль пытался защитить от войны", - убеждены аналитики.

Удары по объектам Wildberries также могут оказывать финансовое давление на элиту в ближайшем окружении кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина.

Украина готовится к новым ударам по РФ

Главред писал, что, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, Украинаготовится наносить удары по новым объектам в РФ, в частности по газовой инфраструктуре. Это станет отдельным вызовом для россиян, поскольку на газе у них работают практически все электростанции.

Таким образом Украина ведет к распаду единого экономического пространства РФ, это уже происходит. Уже сейчас вводятся ограничения на вывоз топлива из тех или иных регионов и на продажу топлива жителям других городов. Далее начнутся проблемы с бизнесом и производством, с поставками продуктов питания и многими другими вещами.

Удары по складам Wildberries - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 24 июля российский Санкт-Петербург подвергся массированной атаке дронов. На двух складах Wildberries возникли масштабные пожары.

После этого удара россияне в соцсетях начали массово жаловаться, что их бизнес страдает из-за украинских атак. Этот факт их настолько огорчает, что они начали плакать.

Ранее, в ночь на 23 июля, в двух российских регионах прогремели взрывы. Под удар попал логистический хаб Wildberries в Воронежской области и объект нефтеперерабатывающей промышленности в Ульяновской области.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред