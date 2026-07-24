Бензин и дизель ждет подорожание: названы сроки роста цен на АЗС

На фоне угроз для танкеров и снижения стабильности поставок стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 6%.

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Появилось предупреждение о новом росте цен на АЗС / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Gustavo Fring, Pixabay/emkanicepic

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Рост цен на автозаправках связан с обострением конфликта между США и Ираном

Цены на топливо скоро могут обновить предыдущие максимумы

Стоимость бензина и дизеля оказалась под угрозой нового скачка после того, как мировые цены на нефть превысили отметку в 100 долларов за баррель.

По данным RAC, рост цен на автозаправках связан с обострением конфликта между США и Ираном и перебоями в поставках энергоресурсов, пишет Express.

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Одним из главных факторов стало ограничение движения через Ормузский пролив - один из важнейших маршрутов для мировой торговли нефтью. На фоне угроз для танкеров и снижения стабильности поставок стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 6%, достигнув максимальных значений за последние месяцы.

Представители RAC заявили, что подорожание нефти уже отразилось на ценах для автомобилистов. Стоимость топлива на заправках вновь приблизилась к показателям периода обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Эксперты предупреждают: если военное противостояние продолжится, цены на топливо могут обновить предыдущие максимумы.

/ Инфографика: Главред

В Минэкономики рассказали о запасах топлива в Украине

Несмотря на атаки РФ по объектам топливной инфраструктуры, украинский рынок нефтепродуктов продолжает работать стабильно. Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев.

По его словам, в стране сохраняется достаточный запас бензина и дизельного топлива. Импортные поставки идут в обычном режиме, а существующая логистика позволяет обеспечивать потребителей необходимыми объемами.

"На данный момент дефицита топлива для гражданского сектора в Украине нет. Рынок обеспечен, импортные поставки контрактуются, логистика работает", - отметил министр.

В Минэкономики заявляют, что сейчас причин для появления нехватки топлива внутри страны нет.

Цены на топливо - новости по теме

Ранее Главред сообщал, что эксперт по топливу Дмитрий Леушкин заявлял, что резкого обвала цен на нефть до 60 долларов за баррель при президентстве Трампа не будет. По его словам, если что-то произойдет, то цена снова подскочит до 85–90 долларов.

Напомним, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что сейчас цены на топливо в большей степени зависят не от курса валют, а от ситуации в Ормузском проливе и конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщалось, в августе из-за возможного роста мировых цен на нефть топливо снова подорожает примерно до 90–92 грн за литр.

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